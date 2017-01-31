Проверку боем не прошел

На фоне потепления отношений между Москвой и Вашингтоном, на Украине с каждым днем все отчетливее понимают: киевская карта, похоже, бита. МИД Украины на днях даже потребовал предоставить Киеву право голоса на переговорах Путина и Трампа о ситуации в Донбассе – не желая быть разменной картой, а намереваясь стать полноценным действующим лицом. Видимо, решив не дожидаться возможных плачевных для Киева итогов недавнего телефонного разговора Путина и Трампа, на Украине решили опытным путем установить, изменилась ли повестка. И сделали это вполне традиционным теперь уже способом: усилив обстрелы мирных жителей Донбасса.

Обстановка на линии фронта в последние три дня накалилась до предела. ВСУ вели огонь практически по всем направлениям. Только за одни сутки войска Киева нарушили «режим тишины» почти 2000 раз, повреждения при обстрелах получили 18 домостроений в Донецке, Макеевке, Горловке, зафиксированы разрушения инфраструктуры и жилого сектора, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Обстрелам подверглись Донецкая фильтровальная станция, жилые массивы, школы и больницы в ДНР. Неспокойно было и в самопровозглашенной Луганской народной республике, украинская сторона обстреляла, в числе прочих объектов, заводы в Стаханове и Первомайске.

Замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин озвучил количество пострадавших: двое мирных жителей, трое ранены. Потери военнослужащих – трое погибших, четверо раненых. Потери украинской стороны, по данным оперативного командования ДНР – 10 человек, еще 15 ранены при попытке атаки позиций ДНР под Ясиноватой.

Полномочный представитель ДНР на Минских переговорах Денис Пушилин призвал ОБСЕ перейти от слов к делу и повлиять на ситуацию на линии фронта. «Учитывая неоднократные публикации в отчетах СММ ОБСЕ внушительных цифр отсутствующей в местах хранения украинской техники и недостаток давления со стороны миссии на украинскую сторону для выполнения взятых на себя обязательств, сегодня мы видим, как эта техника используется.

Мы призываем СММ ОБСЕ и СЦКК сделать все возможное, чтобы режим прекращения огня имел реальные проявления, а не пустые заявления. Со своей стороны, мы проводим фиксацию каждого обстрела ВСУ и собираем материалы о разрушениях и потерпевших для того, чтобы поднять этот вопрос на предстоящей встрече в Минске.

Нужны конкретные решения и действия. Одних заявлений и выражения «обеспокоенности» ситуацией недостаточно», - заявил полпред.

Существенное обстоятельство – работа ответной артиллерии. Как написал в своем Facebook ополченец Павел Кухмиров, по ряду сведений артиллерии вооруженным силам Новороссии было разрешено отвечать в полной мере. «В районе ЯБП ситуация крайне тяжёлая. По данным военкоров, сегодня ночью противник применил там реактивные установки залпового огня, в том числе и высокой мощности. Наши позиции там держатся. В районе Песок и Спартака попытки наступления противника так же не увенчались успехом. По данным ополченцев, наша артиллерия отработала там крайне эффективно - противник понёс существенные потери в живой силе».

В отличие от предыдущих недель и месяцев стала применяться реактивная артиллерия, причем не только Грады, но и Ураганы, сообщил ополченец, координатор негуманитарной помощи Донбассу Александр Жучковский. «Насколько мне известно от товарищей, ополченцев погибло не менее десяти, раненых на линии фронта около трех десятков. Это относительно малые потери, учитывая высокую интенсивность военных действий.

Что касается потерь противника, украинцы, я полагаю, занижают количество погибших и раненых в десятки раз. Во-первых, потому что только при утренних атаках под Авдеевкой и на южных рубежах они потеряли убитыми более 20 человек. Во-вторых, по позициям ВСУ было выпущено такое количество снарядов (в т.ч. РСЗО), что ущерб должен быть колоссальным». По ощущениям, отмечает Жучковский, контратака была такой силы, что за один вечер было выпущено снарядов больше, чем за весь прошедший месяц.

Причина такого обострения, по его мнению, в том, что Украина предприняла атаки, чтобы «прощупать», насколько пассивно или активно поведет себя Россия (руками ДНР) с учетом изменившейся международной обстановки и контактов с США. Если пассивно – значит, обстановка для РФ пока неблагонадежная («Трамп не слил»), если активно - значит Россия чувствует себя более уверенно («Трамп слил»). Судя по сегодняшним событиям, по разрешению ДНР отвечать максимально жестко, - все-таки второй вариант.

«Если это действительно так, вряд ли Украина попробует предпринять какие-то серьезные наступательные действия при полном отсутствии гарантий со стороны Запада. Но вооруженные провокации и артналеты скорее всего будут продолжаться - только так Украина может продолжать привлекать к себе внимание и обвинять Россию в агрессии», - заключил доброволец.

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