Прекрасная и жестокая

Абхазия всегда привлекала российских туристов своей невероятно красивой природой. В частично признанную черноморскую страну едут не за сервисом и не за дешевым отдыхом. Абхазия со своим мягким субтропическим климатом и невероятно чистым морем превосходит множество курортов, включая Краснодарский край, Крым и «открытую» в прошлом году Турцию.

Полюбоваться абхазскими красотами россияне ездили даже в 1990-е годы, когда не оправившаяся от войны с Грузией республика находилась в полуразрушенном состоянии. Независимость, которую Абхазии де-факто подарила (и обеспечивает сейчас) Москва, должна была сделать абхазов, отличающихся крутым нравом, бесконечно добрыми и гостеприимными по отношению к россиянам. Однако по-настоящему теплые отношения с Абхазией, видимо, так и не появились.

Виной тому стало нежелание абхазов меняться во в целом благоприятных условиях, которые опять же предоставила наша страна. Москва продолжает дотировать маленькую черноморскую республику и воздерживается как минимум от публичных одергиваний ее руководства, чьи планы экономического развития не приносят ощутимых результатов.

С 2008 года Абхазия пережила несколько острых политических кризисов, не стала домом для тысяч россиян, купивших там недвижимость, и сейчас рискует превратиться в небезопасное место отдыха.

11 июля около 12.20 по мск в устье реки Аапста в Гудаутском районе был убит 33-летний москвич Андрей Кабанов. По информации прокуратуры, двое людей, вооруженных автоматическим оружием и ножами, напали на группу туристов с целью ограбления. Атаке подверглись четыре взрослых и четверо детей, приехавших на отдых из Москвы. Точная картина происшествия неизвестна. По всей видимости, Кабанов попытался оказать сопротивление злоумышленникам.

Мужчина получил два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки и скончался от полученных ран в Гудаутской центральной больнице. Преступники похитили женщин и детей, но, как указывает прокуратура, вскоре они были освобождены в результате оперативных мероприятий. При этом самих злоумышленников абхазские власти не задержали.

Если верить Сухуми, на поиски преступников были брошены все подразделения силовых ведомств, а в самой республике были усилены меры безопасности. «В связи с разбойным нападением на российских туристов и убийством одного из них личный состав МВД Абхазии несет службу в усиленном режиме, на всех стационарных постах ГАИ проверяется автотранспорт, который вызывает подозрение, осуществляется патрулирование трассы», — сообщило МВД республики.

Инцидент заставил президента Абхазии Рауля Хаджимбы отменить запланированную на 12 июля поездку в Адыгею, где он должен был встретиться с врио главы республики Муратом Кумпиловым и принять участие в праздновании 70-летия Аслана Тхакушинова, который руководил регионом на протяжении 10 лет. Хаджимба распорядился найти злоумышленников и расследовать уголовное дело.

На момент написания этого материала информации о поимке преступников не было. Такая безрезультатность выглядит странным, учитывая заявление прокуратуры об освобождении похищенных москвичей в результате оперативных мероприятий. Если россиян действительно «освободили» из плена, то почему не удалось задержать тех, кто их там удерживал? Преступники либо скрылись, либо (что наиболее вероятно) правоохранители просто-напросто нашли группу шокированных столичных туристов, которых разбойники решили оставить в покое.

Посольство РФ в Абхазии не стало делать резких заявлений. В ситуации действительно необходимо разобраться, хотя очевидно, что убийство не является делом рук каких-либо других туристов. Если будет установлено, что преступление совершили местные жители, то рассматривать Абхазию как безопасное место отдыха, скорее всего, будет невозможно.

21 сентября 2016 года «Русская Планета» опубликовала материал об избиении российского туриста на глазах у других отдыхающих и правоохранителей. У семьи из Санкт-Петербурга произошел конфликт с Османом Возбой, сыном хозяина отеля, в котором она остановились. Помимо мужчины, от рук друзей Возбы пострадала жена петербуржца, получившая удар в голову. Женщина рассказала, что драка произошла в непосредственной близости от поста ДПС.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали Возбу и доставили его в дежурную часть УВД Гагрского района. Однако уголовное дело было возбуждено по факту умышленного повреждения чужого имущества (вероятно, в результате конфликта был поврежден автомобиль петербуржцев), по факту несения телесных повреждений милиция начала только проверку. Семья туристов провела в отделении милиции двое суток, а Возбу через те же двое суток отпустили под подписку о невыезде.

Данный инцидент попал на страницы федеральных СМИ, но не вызвал какую-либо реакцию у руководства Абхазии и РФ. На первый взгляд, конфликт не может являться показателем творящегося в Абхазии беспредела, хамства местных и заступничество силовиков за «своих». Однако в курортных странах, где очень тяжелая ситуация с террористической угрозой или криминалом, принимаются все возможные меры для обеспечения безопасности, а от местного населения требуют толерантного отношения к причудам приезжих.

Конечно, туристы гибнут и в Тунисе, и в Турции, и в Египте, который до сих пор не доступен для россиян из-за нерешенных проблем с системой проверки в аэропортах. Разбойные нападения и похищения людей в этих не самых благополучных государствах — редкость. Иностранные туристы являются неприкосновенными персонами, потому что от турпотока зависят доходы бюджета и заработки значительной части населения, которое страдает от жуткой безработицы.

Осознавая невозможность обеспечения 100% безопасности, власти делают курортные зоны закрытыми территориями. Туристы вынуждены мириться с издержками: в их распоряжении только море и преимущества all inclusive.

Но сравнивать Абхазию с Египтом бессмысленно. Абхазия, где уровень безработицы составляет около 50%, — все же особое место для наших граждан. Это горячо любимый курорт, с которым связаны воспоминания о необычайно ласковом море и пейзажами, которые поражают своим великолепием.

При этом, кроме российских туристов, эту прекрасную страну практически никто не посещает. Ежегодно свой отпуск в Абхазии, по разным оценкам, проводят более миллиона россиян. В связи с этим в интересах, прежде всего, Сухуми навести порядок в сфере безопасности. Каким образом это будет делаться (силовыми методами или разъяснительной работой среди местных), Россию волновать не должно

Ни один российский турист или гражданин РФ, решивший поселиться в Абхазии, не должен страдать от особенностей нравов местных жителей. Тем не менее, за 9 лет независимости в этой курортной стране сложилась не самая благоприятная для россиян ситуация. В 2009-2012 годы купивших недвижимость русских буквально выселяли из квартир. 9 сентября 2013 года абхазец расстрелял в упор вице-консула и первого секретаря посольства РФ в Сухуми Дмитрия Вишернева. Супруга 36-летнего дипломата Ольга получила ранения и скончалась в больнице.

Назвать отношение к России и русским со стороны абхазов справедливым и благодарным — не повернется язык. В то же время ни в коем случае нельзя вешать ярлык дикарей на весь боровшийся за независимость народ. К тому же подавляющее большинство туристов оставляют исключительно положительные отзывы об Абхазии и ее жителях, которые проявили подлинное кавказское гостеприимство.

Произошедшие в Гудаутском районе события требуют принятия неотложных мер, которые бы гарантировали безопасный отдых россиянам. Реакция президента Хаджимбы внушает надежду на то, что ситуация в итоге исправиться. Сухуми — наш должник.

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