Предвыборная неделя на дальних подступах России
Фото: ИА regnum

Фото: ИА regnum

Семь дней, которые предшествуют выборам президента в России, в ДНР, и руководство, и ее граждане ожидали с большим напряжением

Военные сводки, как официальные от заместителя командующего оперативным командованием Эдуарда Басурина, так и сообщения от военкоров, которые непосредственно работают на передовой, подтверждали готовность украинских военных к активным боевым действиям и четко продуманным провокациям.

Очередное перемирие (по некоторым подсчетам под порядковым номером 35), подписанное 5-го марта на заседании трехсторонней комиссии в Минске, только усиливало тревожные ожидания.

Мирные жители Донецкой республики из своего почти 4-х летнего опыта знают, что «минское перемирие» отличается от активных боевых действий только интенсивностью обстрелов и в любой момент может взорваться канонадой на юге и северо-западе республики. Первые относительно спокойные дни после перемирия у дончан провоцируют вопрос «когда вновь загрохочет украинская артиллерия». В связи с этим у граждан ДНР тревожный чемоданчик всегда наготове.

Уже 8-го марта стало ясно, что Киев воспользовался относительным затишьем на фронте для смены политических фигурантов на своем поле. Владимиру Рубану было предъявлено обвинение в организации государственного переворота и покушении на Петра Порошенко. Устранение Владимира Рубана, который по утверждению военного командования ДНР, был, пожалуй, единственным адекватным переговорщиком в контактной группе по обмену военнопленных, лишает надежды в скором будущем на второй этап обмена военнопленных по формуле «всех на всех».

Визит директора ЦРУ Майка Помрео в прифронтовую Авдеевку (территория подконтрольная Украине, 2 км от Донецка) как будто бы случайно совпал с арестом Владимира Рубана. Немного позже появились в СМИ сведения, что визит Майка Помпео сопровождался высшими чинами из смежных разведывательных подразделений США. Высокопоставленный американский военный лично давал указания Петру Порошенко об организации провокаций в ДНР.

По заявлениям Эдуарда Басурина и Андрея Марочко (представитель Народной Милиции ЛНР) в зоне боевого соприкосновения в период 12-19 марта была запланирована работа 9 украинских и зарубежных информационных агентств, включая Би-Би-Си.

По данным, озвученным Эдуардом Басуриным в оперативной сводке, в Авдеевку прибыли украинские военнослужащие из частей специального назначения, цель, которых переодевшись в форму бойцов ДНР и ЛНР устраивать провокации против гражданского населения.

Своевременное обнародование данных разведки ДНР и ЛНР позволило предотвратить провокации, запланированные украинскими военными.

Это, так сказать, «верхний» уровень войны. На более «низшем» уровне продолжались обстрелы позиций и гражданских объектов ДНР и ЛНР.

13-14 марта Донецкая Фильтровальная станция, которая находится практически в промзоне Донецка и снабжает Донецк питьевой водой, подверглась очередному обстрелу (во время перемирия!).

Украинские военные, используя тактику «ползучего наступления», настолько близко перенесли свои позиции к ДФС, что это позволило им обстреливать дорогу, по которой работники станции приезжают на смену. После обстрела автобуса, который вез рабочую смену, сотрудники станции чудом остались живы.

Целью обстрелов, по-видимому, был захват ДФС, в этом случае украинские военные контролировали бы водопроводную систему значительной части ДНР.

На территории станции храниться несколько тонн хлора, который используется, как реагент для очистки воды. В случае утечки хлора в Донецке и его предместьях может произойти экологическая катастрофа несравнимо большая, чем взрыв Чернобыльской АС.

Только взаимодействие руководства ДНР с международными организациями ООН и ОБСЕ в связи с обстрелами гражданских автомобилей с работниками ДФС 7, 12 и 13 марта позволило установить временное относительное затишье на данном участке линии боевого соприкосновения.

Как всегда, в период «перемирия», которое нельзя писать иначе, чем в кавычках, обострилась снайперская война. Данные о том, что на линию соприкосновения прибыли отряды снайперов, в их числе есть иностранные граждане, появились накануне.

От пуль снайперов погибли бойцы армии ДНР:

- 7 марта, Гунчарук Юрий Александрович, позывной «Эстонец», 16.03.1990 г.р.

- 7 марта, Виталий Степанов, позывной «Стёпа», 4.02.1991 г.р.

- 11 марта, Воротилин Дмитрий Александрович, позывной «Тула», 25.02.1986 г.р.

- 12 марта, Пшеничный Алексей Германович, возможный позывной «Мелкий», 1998 г.р.

- 13 марта, Власов Артур Аркадьевич, 5.10.1992 г.р.

- 13 марта, Пронин Сергей Александрович, 31.05.1989 г.р.

Любой гражданин Российской Федерации может задать вопрос: «если в России президентские выборы, то, каким прицепом к этой теме идет ДНР».

Ответ в данном случае может быть только один – Донбасс – это тоже Русь, конкретнее Новорусь, Новороссия. Тот далекий край её, который держит оборону на самых дальних рубежах исконной Руси. Помолитесь за души погибших воинов Новороссии.

P.S. Тревожный чемоданчик – это небольшая сумка с документами, ценностями, деньгами, семейными фотографиями для экстренной эвакуации из помещения.

Теги:
Места: ДНР
События: война
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