Пошли вразнос

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фото: Максим Ветров, РИА Новости

фото: Максим Ветров, РИА Новости

ВСУ разгромили базу добровольческого батальона, списав все на «российских диверсантов»

На границе между Крымом и Украиной снова неспокойно. На этот раз причиной конфликта стали разборки между ВСУ и крымскими татарами с «Правым сектором» (организация запрещена в РФ) в придачу. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях, а крымские татары пригрозили снова блокировать Чонгар, если нападки на них продолжатся.

Инцидент произошел на некотором удалении от границы, так что российские пограничники не пострадали. А вот среди непосредственных участников – есть жертвы: по предварительной информации, один человек погиб, еще один ранен.  Конфликт завязался между местными жителями с одной стороны и крымско-татарским батальоном «Аскер» с другой. Именно этот батальон осуществлял блокаду крымского полуострова с украинской стороны.

Как сообщил бывший депутат украинского парламента, ныне – президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко, ссылаясь на местных жителей, к ним начали приставать бойцы из батальона. Одного человека избили. Местные вызвали полицию, на место разборок приехала Нацгвардия и стала на защиту людей. «Аскеровцы» же позвали на подмогу радикалов из числа людей Дмитро Яроша.

«Кто-то с ислямовского батальона достал автомат и открыл стрельбу. Сейчас на подкрепление, как говорят люди, выехали с Днепропетровска. Поговаривают, что с запрещенного в России «Правого сектора». В данный момент дорога перекрыта неизвестными вооруженными людьми, слышна стрельба.

Люди перепуганы. Такое ощущение, что начались боевые действия. Ранее я давал информацию, что украинские ультранационалисты с ислямовским батальоном объединились на этих блокпостах для продолжения блокады Крыма. Вот их результаты так называемой блокады. Мирные жители продолжают страдать», - написал Журавко в Facebook.

Руководитель Меджлиса в херсонской области Амбеджит Сулейманов заявил изданию «Український Південь», что из Херсона на место происшествия выехала комиссия, чтобы разобраться в инциденте. Крымские татары уверяют, что, если их товарищей из «Аскера» будут задерживать, они заблокируют дорогу на Чонгар.

ВСУ, в свою очередь, заявляют, что никакого конфликта между ними и крымскими татарами не было, а во всем виноваты, разумеется, российские спецслужбы. По мнению командования ВСУ в Херсонской области, батальон «Аскер» не причастен к нападению.

«Подразделение, входит в состав воинской части оперативного командования «Юг» и выполняет боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивает по приказу командира боевые позиции. При осуществлении необходимых для этого работ, на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования», - говорится в сообщении командования. Как заявляют военные, представители этого самого вооруженного формирования уже задержаны и разоружены.

«Сообщение о нападении Вооруженных Сил Украины на общественную организацию «Аскер» является ни чем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные Силы Украины, внести определенный разлад и недоверие в украинском обществе», - отмечается в сообщении.

Попытка военных представить конфликт как внешний, а не как внутренний, понятна. Однако то, что к делу причастны российские диверсанты – само по себе кажется фейком. По сообщению крымско-татарской радиостанции «Куреш», база батальона была захвачена неизвестными «вооруженными до зубов людьми»: забор базы был протаранен бронетранспортером, палатки смяты, весь личный состав был взят под стражу. Трудно представить, чтобы российские диверсанты рассекали по полям Херсонщины на БТРах. А если, как утверждают военные, ими были захвачены россияне – то, опять-таки, получается, что наши диверсанты настолько вольготно чувствовали себя на украинской территории, что успели поставить палатки и обнести их забором.

Утром же, как сообщил все тот же Журавко, на базе «Аскера» ислямовского батальона обнаружено немало нелегального оружия в количестве заряда РПГ - 30 шт., АКС - 8 шт., СВД - 3 шт., М-16 винтовка - 1 шт., ПК - 1 шт., РПГ-7В - 1 шт., ГП-25 - 2 шт., ВОГ-25 - 110 шт., РПГ-17 - 38 шт., АГС-17 - 1 шт., МОН-50 - 6 шт., 7.62 ПС - 3 600 шт., 5.45 ПС - 17 277 шт. и 6 противотанковых мин. «Вот к чему привело заигрывание властей с радикальными тербатальонами», - резюмирует Журавко.

После возвращения Крыма в состав России, с полуострова были изгнаны наиболее радикально настроенные элементы из числа запрещенного в России Крымско-татарского меджлиса. Обосновавшись на юге Украины, в Херсонской, Николаевской областях, они продолжили заниматься тем же, чем занимались до этого в Крыму. В то время, как крымские татары, в массе своей оставшиеся жить на полуострове, получили от России немало подарков по случаю возвращения Крыма в родную гавань – признание крымско-татарского языка государственным, возможность получать образование на нем, жить спокойной и мирной жизнью, в конце концов, их бывшие собратья занялись самым настоящим террором.

Местные жители Херсонщины, в массе своей русскоязычные, не первый год терпят издевательства со стороны вооруженных батальонов «Аскер» и «Азов» (запрещен в РФ). Жители не единожды просили убрать из региона блокпосты, которые держат «аскеровцы», но тщетно. Не имея на то никаких прав, бойцы досматривают вещи, роются в вещах, отнимают документы и вымогают деньги. Хотелось бы, чтобы терпения жителям Херсонщины хватило ненадолго. А еще больше хотелось бы, чтобы и Россия в стороне не осталась, и отправила на помощь людям своих «вежливых зеленых человечков».

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