Перезапуск Украины

Этой новости ждали давно. Если быть точнее, с 2014 года. От надежд, которым не суждено было сбыться тогда, сейчас осталось лишь горькое послевкусие. Зачем провозглашать создание Малороссии сейчас и есть ли в этом политический смысл? И, главное — как реализовать это на практике?

Новое государство на месте нынешней Украины будет включать в себя Донецкую, Луганскую, а также Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и другие области Украины, включая Львовскую и Ивано-Франковскую — всего 19. Столицей нового государства будет Донецк. Флагом Малороссии будет флаг Богдана Хмельницкого.

«Мы, представители бывших регионов «Украины» (за исключением Крыма) заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей «Украины». Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя», — говорится в конституционном акте, который был принят представителями ДНР, ЛНР и представителей регионов Украины.

«Создание государственного образования Малороссия могло бы стать интересной инициативой. Однако, на мой взгляд, подобные вопросы правильнее предварительно выносить на обсуждение парламента и всенародного референдума», — заявил агентству ДАН спикер парламента ДНР Денис Пушилин.

По его словам, пока идея создания Малороссии не подкреплена нормативными актами ДНР и ЛНР и не получила однозначной оценки как в Народных Республиках, так и в Российской Федерации. «При постановке таких задач руководством — мы готовы к обсуждению», — добавил он.

Очевидно, что провозглашение Малороссии полностью хоронит минские соглашения. Нет, ополченцам по-прежнему будет запрещено использовать определенные виды вооружения, инспекторы ОБСЕ рутинно будут осматривать склады и писать куда-то наверх отчеты о перемещении единиц тяжелой техники, а Киев так и будет игнорировать режим прекращения огня и продолжит в ежедневном режиме обстреливать непокорные территории.

Что же изменилось? А то, что сам факт провозглашения нового государства, включающего области нынешней Украины, включая Киев, противоречит самому духу «минска» - заморозке ситуации в ее текущем положении и постепенной передаче частичного контроля над ДНР и ЛНР нынешнему киевскому режиму.

При этом совершенно очевидно, что ни Захарченко, ни Плотницкий сами по себе такие решения не принимают. Вероятно, таким образом Кремль решил недвусмысленно намекнуть Западу, что принуждение России к «минску» на условиях Киева при полном игнорировании преступлений украинского режима для Москвы более неприемлемо. И заявлен сценарий, по которому ситуация будет развиваться, если дело так и не сдвинется с мертвой точки.

Каким образом этот сценарий реализовать сейчас, в разгаре 2017-го — не понятно. Шанс на полноценное государство на месте нынешней Украины безвозвратно упущен. Теперь у ополченцев нет достаточно мотивации, у Киева — наоборот, ее в достатке, да и с вооружением дело обстоит куда лучше. И европейские «партнеры» однозначно воспримут подобный план негативно. Стало быть, громко заявленное провозглашение — не более, чем блеф на публику.

Есть еще одно объяснение, почему новое государство провозгласили только сейчас. Тогда, в самом начале «Русской весны», воздух был наэлектризован от самой идеи Новороссии. Но что-то пошло не так, и от прежних мечтаний остались лишь два куцых огрызка, которые назвали ДНР и ЛНР и поставили между ними таможню.

Донбасс верил в Россию, мечтал либо освободить земли Малороссии от украинствующих, либо вернуться в Россию. Ни то, ни другое в «хитрые» планы не входило. Подвешенная в непонятном состоянии война принесла жителям Донбасса лишь разочарования. Нет, они по-прежнему благодарны России за гуманитарную помощь, за признание паспортов, но мечтали они совсем о другом. Россия, как полагают многие, предала Донбасс, ограничившись лишь полупризнанием.

О возврате на Украину не могло быть и речи, после всех преступлений, что совершили вооруженные люди под жовто-блакитным прапором. «Тогда мы создадим свою Украину, и в нее и вернемся», решили в республиках. И в этом случае провозглашение государства Малороссия — уже сигнал Кремлю. И при том не самый приятный.

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