Перемирие в отдельно взятом районе...

Я собиралась к знакомым еще с вечера и о событиях ночи ничего не знала. Приехали пораньше, чтобы не попасть в дневное пекло, которое после сравнительно прохладного июня достигало температуры +40ºС при безоблачном небе и полном безветрии.

Открыв калитку, застали свою знакомую Нину с веником в руках возле кучки разбитого стекла. На фасаде дома новенькое окно зияло свежей пробоиной.

Все ясно - «прилетело»! Нина переминалась с ноги на ногу, помахивая веником – она, по-видимому, решала, что ей делать - то ли плакать, то ли рассказывать в деталях об обстреле, то ли возмущаться случившимся. Нина едва выдавила из себя «здрасте».

«Хлебное» перемирие, которое торжественно объявили 24 июня, было в действии, даже можно сказать, приобрело весьма явственные очертания и наглядные примеры.

Жители ДНР давно поняли – перемирие не для того, чтобы его исполнять. Обстрелы будут так, как раньше, только с чуть меньшей интенсивностью. А если совсем тихо, то странно как-то – ждем больших неприятностей через несколько дней.

Снаряд прилетел со стороны Марьинки (территория, подконтрольная ВСУ), ударил в угол откоса, отбив порядочный кусок, и угодил в окно. Счастье, что в этот момент хозяйка дома была в другой комнате, иначе случилась бы беда - минимум увечье, максимум безвозвратная погибель.

«Пулька» валялась под окном, ее габариты: длина 90 мм, диаметр 25 мм, вес до 500 гр.

Таких «игрушек» нашли пять штук, значит, попаданий было пять. Судя по вещественным доказательствам, стреляли либо из танка, либо из БТР.

На фасаде дома «красовалась» еще одна пробоина. Скорее всего, снаряд пробил бы стену насквозь, но предварительно он попал в бревнушку, расколов ее пополам, этим самым смягчив удар.

Еще один снаряд пробил чугунную ванну (толщина стенки свыше 10 мм) в двух местах – размер повреждений 40х60 и 40х50.

Как рассказала, Нина обстрел начался в 21:30. Двухэтажный капитальный дом так встряхнуло, что из крана полилась вода, хотя кран никто не открывал.

На нашу «планерку» пришла соседка – «через улицу дом сгорел полностью, сейчас у нас света нет, а у вас?»

- Как начали стрелять, я не знаю, куда мне деться, давление подскочило, мне и сейчас плохо (вид у нее был весьма болезненный). А муж мне говорит: «Вот кредит за дом выплатили, теперь можно уезжать». Обычные поселковые шутки сквозь слезы.

- Ты МСЧ вызвала? - наседала соседка.

- А зачем? Приедут, будут фотоаппаратами щелкать, по телевизору показывать, и что? Может, новое окно мне вставят? И новую емкость для воды дадут? Все будем ликвидировать за свой счет, – уже не сдерживая эмоций, кричала Нина на повышенных тонах.

Мне не хотелось повторять банальности типа «успокойся, все наладится», тем более, в данном случае пустые слова дадут нулевой результат. У людей, живущих в условиях войны в зоне постоянного обстрела, нервы на пределе настолько, что рискуешь нарваться на грубое слово.

- В моем дворе не фотографируй! Не дам, - воинственно заявила Нина, - не надо мое горе на люди выставлять.

А жаль, отметила я про себя, изнутри дома мог бы выйти интересный снимок, весьма показательный.

Вадим взялся ликвидировать аварию с окном. На первый случай окно заделали ДСП. Однако, тут не поможет лист ДСП, осколок пробьет запросто - нужно оконные проемы заделать мешками с песком со стороны Марьинки.

- Нина, может тебе, чем помочь надо?

- Нет, ничего. А, собери красную смородину.

Смородина – ее урожай просто слезы. С 12-ти кустов высотой 1,2-1,4 м всего одно ведро ягод. Такая же история с фруктовыми деревьями. На абрикосе совсем мало плодов, они гниют прямо на деревьях.

С чего бы им гнить? Дождей нет, сухая теплая погода. На яблоне тоже без особых успехов. Обсыпались плоды, и осталось то, что называется, «кое-кое где». На плодородных обихоженных черноземах при постоянном поливе урожай мизер.

Подобные истории – резкое снижение урожаев и качества фруктов и овощей повсеместны в зоне обстрелов. Это свидетельствует о развивающейся экологической катастрофе, о загрязнении почвы и воздуха в результате постоянных обстрелов.

После трудового подвижничества возвращались уже в шесть вечера. Пока ожидали, как бога, последнего автобуса попали на еще одно впечатляющее событие.

В сторону Марьинки проследовала колона машин ОБСЕ в количестве семи штук, белый флаг с аббревиатурой ОБСЕ гордо развивался на верхе каждой машины.

Народ при виде кортежа выразил «особую» радость и «восторженность».

Бабушка, сидевшая рядом, немедленно скрутила им в след фигуру из трех пальцев. Женщина по возрасту «молодая» пенсионерка заявила:

- Кормят бездельников, лучше бы пенсию повысили. Мужчина, который ближе всего стоял к трассе, прокричал что-то вызывающее.

- Шпионы поехали, - прокомментировал мужчина средних лет.

В этой безнадеге солнечным лучиком радовало только одно обстоятельство. На стене поселкового магазина рядом с автобусной остановкой, оконные проемы которого были тщательно заделаны мешками с песком, красовались вазоны с петуньями. Несмотря на войну петуньи цвели буйным цветом – коралловые, пунцовые, бархатно-красные, васильковые. На фасаде магазина сохранилась довоенная вывеска «Приятные цены – широкий ассортимент».

P.S.

Оперативная информация от пресс-службы ВС ДНР:

В результате обстрелов со стороны ВСУ Петровского района н.п. Трудовской, г. Донецк в ночь с 19 на 20 июня получили ранения:

Миланов Александр Михайлович 1977г.р.

Толмачева Татьяна Федоровна 1954 г.р.

Залада Николай Александрович 1938 г.р.

Кроме того, получили разрушения домостроения:

ул. Зелёный Гай д. 57, 95 и 97 – возгорание частных нежилых домов.

ул. Марка Озерного д. 27 поврежден газопровод.

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