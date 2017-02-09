Без паники! Это - война...

Считанные дни тому назад минометные обстрелы Донецка увеличились втрое, их число порой достигало цифры свыше тысячи за сутки...

Если раньше обстрелы в прифронтовых районах были вовсе не новостью, а обыденностью (то затихая, то нарастая), то сейчас под прицелом весь Киевский район, а это почти центр города.

Нарушился уже привычный для прифронтового города ритм жизни.

Горожане стараются без лишней потребности не появляться на улицах. Улицы Донецка и Макеевки заметно опустели. К этому принуждает и непривычно затянувшиеся холода – уже около месяца температура воздуха прыгает от -10ºдо -22º мороза.

Темп передвижения по улице быстрее обычного. Вновь применима привычка прислушиваться, приглядываться, держаться подальше от людных мест, остановок общественного транспорта, в транспорте сидеть от прохода или стоять ближе к двери.

Тревожный чемоданчик (документы, деньги, ценности, семейные фото, аптечка) у двери.

Прежде чем ехать в обстреливаемый район уточнять у местных «у вас стреляют или не стреляют».

Жители менее обстреливаемых районов ринулись еще раз проверить готовность укрытий и бомбоубежищ. В Донецке есть более обстреливаемые районы, есть менее обстреливаемые районы, но не факт, что минометный обстрел начнется там, где его никогда раньше не было.

Перебои с мобильной связью МТС совсем ни кого не удивляют, глушилки работают вовсю. В трубке то эхо, то щелчки, то сбрасывание звонка, то слова размываются до нечленораздельных звуков. Чтобы дозвонится до прифронтового района в зону обстрела приходиться выслушивать 3-4 раза «абонент не доступен».

География обстрелов по сравнению с 2014-2015-м годом заметно изменилась. Массированные жесткие обстрелы переместились с юго-западного рубежа (поселок Трудовские) на север (поселок шахты Бутовка-Донецкая, граничит с Ясиноватской развилкой). Если в 2014-2015-м году Черновоногвардейский район Макеевки обстреливали не часто и не системно, то сейчас в течение 4-х суток Макеевка «принимала» плюсы вражеских мин.

Обстреливая Макеевку с севера, ВСУ попытались отрезать Макеевку от Донецка с центра, подорвав мост на центральной магистрали, которая соединяет два города-спутника. Снаряд системы РЗСО ̎ Ураган ̎ (по неподтвержденным данным ракета ̎ Точка У ̎) удалось сбить в воздухе при помощи системы ПВО.

Это уже, выражаясь языком военных, не «беспокоящий огонь» – это война.

Мост, соединяющий Донецк и Макеевку, имеет исключительно важное значение, через него пролегает наиболее короткая дорога на Харцызск, Зугрес, Шахтерск, Торез, приграничную Мариновку, и далее - Российская Федерация.

Тактика у ВСУ не изменилась – минометный огонь по детским садикам, больницам, школам, котельным, Донецкой фильтровальной станции, газораспределительным станциям, электроподстанциям. Цели пристреляны еще в далеком 2014-м году, координаты ВСУ известны. Те больницы, школы, детские садики, которые были восстановлены после 2014-2015 г, получили порцию мин вновь.

Жители ДНР воспринимали 2016-ый год, относительно спокойный в военном отношении, как прелюдию к активным военным действиям. Но резкое обострение военных действий пришло, как всегда, внезапно словно накрыло снежной лавиной.

Жители многострадального Киевского района и прилегающих поселков к нему поселков оказались в западне.

Ввиду плотных минометных обстрелов движение общественного транспорта ограничили до линии обстрела, как в Донецке, называют эту часть города, Путиловки. В зоне обстрела был перебит водопровод, отсутствовало газо – и электроснабжение. Наиболее дальновидные дончане заранее запаслись компрессорами.

Службы МЧС работают четко и слажено, реагируя на каждый звонок.

По свидетельству военных специалистов украинские артиллеристы стали бить более результативно, по сравнению с 2014-2015-м годами (сказывается опыт, известны четкие координаты объектов).

После обстрелов ВСУ по жилым кварталам нарушается инфраструктура – обстреливаемые районы без света, воды, газа.

Все коммунальные аварии ликвидируются в сжатые сроки, главное условие - отсутствие обстрела. При этом не факт, что коммунальщики не попадут под пули. У каждого свой путь к подвигу, около 60 коммунальщиков за два военных года погибли от пуль укрофашистов, выполняя свою сугубо мирную работу.

Военные ВСН эвакуировали людей из зоны обстрела на БТР. Но не все пожелали уехать – «это мой дом, и я отсюда, ни куда не уеду», - такой осознанный выбор сделали люди.

Первая волна беженцев выплеснула дончан за пределы города с началом войны летом 2014-го года. Но уже весной 2015-го года люди начали возвращаться, остро осознав, что их дом здесь - в Донецке, что они люди, объединенные одним менталитетом.

Перед жителями Донецка, переживших продуктовую, транспортную и финансовую блокады, прекращение всех социальных выплат со стороны Украины, минометные обстрелы, остро стоит «вопрос, когда закончится война и наступит мир»?

Ответ очевиден – мир наступит только после полной победы над киевской хунтой.

Другого не дано - либо победа, либо поражение, идти надо до конца.

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