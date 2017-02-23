Отложенная встреча

Назревший разговор

Необходимость продолжения переговоров на уровне «Постоянного совещания по политическим вопросам…», более известного как «формат «5+2», в последние дни стала центральной темой в дискуссиях относительно ближайших перспектив молдо-приднестровского урегулирования.

Прошлое заседание в формате «5+2» состоялось в июне 2016 года в Берлине, а затем практически на всех уровнях переговорный процесс застопорился, демонстрируя неутешительные показатели как в плане динамики работы, так и в части ее результативности. Более полугода Кишинев регулярно уклонялся от контактов с представителями Тирасполя, объясняя свою позицию электоральными процессами в Приднестровье и самой Молдове, а за ширмой нежелания взаимодействовать с приднестровскими дипломатами вводил против республики новые ограничения в области железнодорожного сообщения, используя как дымовую завесу вбросы в СМИ о разработке новой «концепции статуса Приднестровья в составе РМ».

Тирасполь, в свою очередь, регулярно призывал оппонентов к диалогу и предлагал проекты конкретных решений в различных сферах. Кроме того, на повестке дня находился и подписанный в Берлине протокол, исполненный лишь по одному пункту из семи. То есть, по сути, тем для обсуждения на уровне встреч в формате «5+2» было достаточно, и многие из них были вполне решаемы – однако заседания «Постоянного совещания…» по уже упомянутой причине до конца года так и не возобновились. Подписывая «Берлинский протокол», Молдова, видимо, и так пошла на невиданный доселе компромисс со здравым смыслом, а потому поспешила компенсировать проявленную «способность» отказом от исполнения документа.

В новом году, уже после того, как все формальные причины для уклонения от переговоров себя явно исчерпали, Кишинев изменил тактику и тоже заговорил о готовности к проведению заседания в формате «5+2», понимая, что новое Австрийское Председательство в ОБСЕ вряд ли устраивает блокирование переговорного процесса и, возможно, даже прислушается к неоднократным сигналам Приднестровья о неготовности РМ к диалогу. Подтверждать правоту Тирасполя в Молдове предсказуемо не стали, и уже на первой в текущем году встрече с главой МИД Приднестровья Виталием Игнатьевым главный переговорщик от РМ Георгий Бэлан публично высказался в пользу скорейшего проведения заседания «Постоянного совещания…».

Неспешность посредника

Однако и в ситуации, когда обе стороны переговоров выступили «за» их продолжение, не обошлось без неожиданностей – проводить долгожданное заседание, судя по сдержанной реакции, пока не совсем готово само Австрийское Председательство в ОБСЕ.

Так, Спецпредставитель Действующего Председателя ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм, посетивший Кишинев и Тирасполь в январе, достаточно пространно высказывался о сроках проведения следующего раунда «5+2», отмечая, что «встречи ради встреч» Австрию не устраивают и проводить заседание на таком уровне следует тогда, когда стороны сумеют о чем-то предварительно договориться. Впрочем, австрийский дипломат говорил и о «более, чем двух» встречах «Постоянного совещания…» в 2017 году, и о том, что, скорее всего, они пройдут в Вене – но конкретики избегал.

Вслед за своим Спецпредставителем в Молдову и Приднестровье приехал и сам глава МИД Австрии Себастьян Курц, еще более осторожный в формулировках. Действующий Председатель ОБСЕ говорил о необходимости решать проблемы в отношениях Кишинева и Тирасполя и продолжать успех Германии, достигнутый в 2016 году, но также недвусмысленно дал понять, что Вена готова проводить встречи формата «5+2» только в том случае, если к ним стороны проработают конкретные договоренности. «Результаты необходимы для создания условий для следующей встречи в формате «5+2», – приводит слова Курца официальный пресс-релиз ОБСЕ.

Позиция Австрии в экспертных и дипломатических кругах вызвала вполне обоснованные вопросы – в сущности, ОБСЕ как посредник в переговорах, наоборот, должна приветствовать и поощрять инициативы сторон по проведению встреч в формате «5+2», и уж точно не ставить предусловия для ведения переговоров.

Так, Посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев, представляющий Москву в переговорном процессе, в ходе встречи с главой МИД Приднестровья Виталием Игнатьевым прямо заявил, что не разделяет позиции австрийских коллег о том, что «каждая встреча должна заканчиваться конкретным, «осязаемым» результатом», резонно добавив, что если бы это было реально, то переговоры не длились бы так долго.

Тогда же, общаясь с прессой, российский дипломат озвучил, казалось бы, очевидную, но явно подзабытую мысль о том, что «переговоры – достаточно незрелищная и рутинная работа, а не цирк, театр или экшн-фильм», признавшись, что впервые оказался в ситуации, когда и Кишинёв, и Тирасполь хотят возвращения к работе «Постоянного совещания…», а это не встречает отклика у Действующего Председательства ОБСЕ.

Можно лишь добавить, что если бы Молдова и Приднестровье могли на двустороннем уровне эффективно договариваться, то в таком случае отпала бы необходимость в посредниках, а сам международный переговорный формат потерял бы свой смысл.

Игры с огнем

Напрашивается вопрос: зачем после опыта нескольких долговременных и болезненных перерывов в работе переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию кто-то из их участников вновь тормозит диалог Кишинева и Тирасполя?

Очевидно, что сам по себе формат «5+2» обладает авторитетом и востребованностью тогда, когда стабильно функционирует, то есть обеспечивает стороны конфликта площадкой для мирного диалога. Помимо того, «Постоянное совещание…» – это пока что действительно уникальная и безальтернативная площадка для международного диалога по урегулированию конфликта в условиях, когда отношения сторон пребывают в напряженном состоянии. В экспертном сообществе уже не первый год говорят, что отсутствие диалога в формате «5+2» только провоцирует односторонние действия Молдовы в отношении Приднестровья, из-за чего весь переговорный процесс в комплексе дискредитируется, а его очередной «перезапуск» с каждым разом становится только сложнее. Проведение заседаний формата «5+2», напротив, имеет ощутимый позитивный эффект – присутствие международных участников за переговорным столом дисциплинирует стороны конфликта, так как в присутствии посредников и наблюдателей жонглировать фактами, подменять понятия и «открещиваться» от собственных односторонних действий по отношению к оппоненту крайне непросто.

Не стоит также забывать, что формат «5+2» сохраняет и свое уникальное значение в геополитическом плане. На сегодняшний день это одна из немногих площадок, где взаимодействуют представители России, Украины, Европейского союза, США и ОБСЕ. Не случайно в 2016 году некоторые эксперты отмечали, что именно процесс молдо-приднестровского урегулирования может стать платформой для нормализации контактов между Россией и Европейским союзом, в том числе по вопросам, не имеющим непосредственного отношения к Приднестровью и Молдове.

Складывается ощущение, что некоторые международные участники формата «5+2» намеренно затягивают проведение очередного раунда переговоров потому, что на сегодняшний день позиция Приднестровья в диалоге с Молдовой достаточно сильна – Тирасполь давно предложил проекты решений по значительному числу проблем в отношениях Приднестровья и Молдовы, максимально используя в них и доводы международной экспертизы, и технические заключения профильных специалистов. И если на двустороннем уровне Кишинев еще может увиливать от рассмотрения подобных инициатив, то на встрече в широком формате предложения Приднестровья имеют хорошие перспективы одобрения.

Если такое предположение верно, то выходит, что кто-то из международных посредников явно подыгрывает Кишиневу, а затягивание работы формата «5+2» намеренно использует для того, чтобы дать Молдове возможность пролонгировать меры давления на Приднестровье с целью навязать Тирасполю невыгодные условия разрешения острых проблем.

Быть может, дело обстоит гораздо проще, и в текущем году Австрийское Председательство ОБСЕ во главе с Себастьяном Курцем попросту пытается избегать потенциально проигрышных сюжетов, ведь заседания «Постоянного совещания…», как правило, редко заканчивались тем самым «осязаемым» успехом. В этом смысле в Вене считают возможным проводить своеобразные «ритуальные» встречи, и только тогда, когда на них можно будет «заработать» максимум пиара как для Австрии, так и лично для Действующего Председателя ОБСЕ Себастьяна Курца. Вполне понятный прием с точки зрения политики, из которой господин Курц в большую дипломатию и пришел.

Как бы там ни было, все возможные причины очередной пробуксовки в работе «Постоянного совещания…» удовлетворяют интересам определенных игроков, но в целом вредят самому формату «5+2», угрожая его функциональности и значимости. Чем меньше работа международного механизма «5+2» соответствует ожиданиям, которые к ней предъявляет общественность Приднестровья и Молдовы, чем серьезней размывается его инструментарий, тем меньше шансов на результативность данного уровня переговорного процесса.

Итогом такого искусственного торможения может стать момент, когда переговорный формат потеряет доверие у самих его участников. Будет ли создана к этому момента реальная альтернатива мирному переговорному процессу? Ведь, как известно, в ситуации конфликта прекращение переговоров неминуемо ведет к росту противоречий и эскалации напряженности между сторонами. Готовы ли нести ответственность за дальнейшее разрастание конфликта те, кто сегодня гасит переговорные импульсы? Вопросов много, и все они остаются открытыми.

Что делать?

Напрашивается вывод, что активизация работы формата «5+2» сегодня, как и раньше, является оптимальным вариантом развития событий, при котором удастся сохранить стабильность и согласованность движения в процессе урегулирования молдо-приднестровских отношений. Проведение очередного заседания формата «5+2» не только позволило бы снять домыслы относительно перспектив существования переговорного процесса именно в такой конфигурации, но и дало бы шанс в широком кругу международных представителей выяснить реальное отношение всех участников к целям и задачам «Постоянного совещания…», а также действительную готовность Кишинева хоть о чем-то конкретном договариваться с Приднестровьем в ближайшее время.

В ином случае 2017 год, который многие называют «окном возможностей», рискует стать «годом закрытых дверей» и периодом дальнейшего роста напряженности как на берегах Днестра, так и во всем регионе.

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