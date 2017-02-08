Мина нашла Гиви...

Командир подразделения «Сомали» Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых - позывной «Гиви» - был убит в Донецке в результате теракта. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.

Виновными в ДНР считают украинскую сторону. «Сегодня в 06:12, в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали» полковник Михаил Толстых, известный как «Гиви», — говорится в сообщении. — Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса».

«Нам известно, что это за люди. Мы их найдём, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени, — приводит слова представителя прокуратуры ДНР агентство «Интерфакс».

В командовании добавили, что на месте теракта работает следственная группа. По предварительной информации, произошел взрыв в кабинете Гиви, по другим данным – снаряд «прилетел» извне, из РПО «Шмель». После взрыва начался пожар, к девяти утра он был потушен. Было известно, что на момент взрыва Гиви находился в кабинете, и эта информация к несчастью подтвердилась: тело было найдено, сомнений никаких.

Позывной «Гиви» Михаил взял не просто так. Это имя его деда-грузина, который воевал в Великой отечественной войне. Сам Михаил Толстых – уроженец Иловайска Донецкой области, служил в Вооруженных силах Украины, специальность – командир танка. После начала кровавых событий на Донбассе, летом 2014 года он с оружием в руках оборонял свой родной Иловайск, а затем участвовал в боях за Донецкий аэропорт, командуя отдельной батальонно-тактической группой «Сомали».

Именно эти бои и принесли Гиви известность, наряду с другим известным командиром Новороссии – Арсением Павловым, «Моторолой». Сам Моторола был убит в октябре, в лифте дома, в котором он проживал с семьей. В шахту лифта была заложена бомба. Первая же озвученная официально версия – что убийство Моторолы дело рук украинской диверсионно-разведывательной группы. По мнению Дениса Пушилина, Киев все еще стремится разрешить конфликт силой, но не способен одержать военную победу и поэтому использует террористические методы. «С помощью этого убийства украинская сторона рассчитывает расшатать ситуацию в Республике».

И вот снова громкое убийство полевого командира, и снова - украинская ДРГ. Если в случае гибели Гиви и того же Моторолы эта версия кажется единственно реальной – ни Толстых, ни Павлов не принимали никакого участия во внутренних политических делах Республики и принципиально не лезли в политику, то в случае с другими громкими смертями таинственная украинская ДРГ В особенности, если вспомнить ликвидацию других лидеров ополчения непризнанных республик Донбасса – Бэтмена, Дремова, Мозгового, а также неоднократные покушения на первых лиц. То, что значительная часть этих покушений и смертей могла стать результатом внутренних разборок внутри республик – ни для кого не секрет.

А если вкупе с этим вспомнить еще и странные смерти, произошедшие вне территории ДНР, в России – то в голову лезут совсем уж конспирологические теории. Последняя громкая смерть – бывшего первого главы ЛНР, Валерия Болотова. Он давно отошел от дел и жил в Подмосковье, где скончался в конце января этого года предположительно от сердечного приступа в возрасте 46 лет. При этом он жаловался на плохое самочувствие своей жене – после того, как выпил чашку кофе в компании двух мужчин, с которыми встречался по неким делам в баре. Похороны бывшего полевого командира пока не состоялись: вдова Болотова не без причин настаивает на проведении повторной экспертизы тела.

На сегодняшний день сложилась безрадостная картина: все более-менее известные полевые командиры, кто остался в ДНР и ЛНР – мертвы. Те, кто покинул Донбасс и уехал в Россию – например, Козицын и Стрелков, живы. Отчаяния добавляет и тот факт, что погибают не только широко известные и растиражированные в медиа фигуры. Вне кровопролитных боев погибают и другие командиры – как, например, начальник управления Народной Милиции ЛНР полковник Олег Анащенко, взорванный в Луганске 4 дня назад в своем автомобиле.

Все это происходит на фоне резкого обострения боев в Донбассе. И чем громче рвутся снаряды на поле боя, чем больше погибает людей – командиров, ополченцев, простых граждан – тем тише звучат речи нынешних руководителей ДНР и ЛНР. Дойти до границ Донецкой и Луганской областей, отомстить за смерть товарищей, взять Киев – все это мы столько раз слышали. Услышим ли вновь – и главное – увидим ли?

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