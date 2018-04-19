Киборги рвутся в Крым

Пока Порошенко гордо заявляет о том, что у Украины – самая современная и боеспособная армия в Европе, военные нанесли президенту неожиданный удар в спину. Группа офицеров военно-морских сил Украины пригрозила Порошенко переехать жить в Крым и принять российское гражданство, если президент не решит жилищный вопрос и не предоставит обещанные квартиры. Стоит ли России принять перебежчиков, и какой будет реакция Киева на демарш со стороны военных?

Офицеры опубликовали открытое письмо к Порошенко, в котором описали свои проблемы и потребовали срочно решить вопрос с жильем. До Крымских событий 2014 года у них были квартиры в Крыму, а тем, у кого не было, полагалось жилье на полуострове, но после воссоединения Крыма с Россией моряки, по их словам, как настоящие патриоты, выехали вместе с семьями на материковую часть Украины. За преданность украинские власти пообещали выдать им новое жилье, а также выплатить компенсации. Но ни того, ни другого, офицеры так и не дождались.

«Минобороны вообще не озабочено нашими проблемами, и эти действия приводят к окончательной утрате доверия к руководству государства и народным избранникам, вызывает увеличение социального напряжения и морально-психологическое истощение наших семей», - сетуют в письме офицеры. По их словам, за все годы они получали от Министерства обороны Украины и от Верховной Рады лишь отписки.

В России заявлению украинских моряков, с одной стороны, обрадовались. Однако с распростертыми объятиями их в Крыму не ждут. По метким замечаниям пользователей соцсетей, в этом письме проявилась самая худшая черта украинства – и тут урвать, и здесь не потерять. Ведь, по заверениям самих моряков, все они – настоящие патриоты Украины, многие воевали в Донбассе, и этим фактом офицеры очень гордятся. И вдруг – решили отправиться за российскими паспортами. Точнее, за квартирами.

«Я сомневаюсь, что Крым их примет. Допускаю, что некоторые из них в будущем могут быть осуждены за военные преступления, совершенные в Донбассе, если таковые имели место. Ведь в отношении многих украинских военных в России возбуждены уголовные дела за их деяния. Резюмируя, могу сказать, что мы не ждем украинских моряков с распростертыми объятиями», - заявил Федеральному агентству новостей Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков.

Правда, нашлись и те, кто пожалел «бесквартирных» «героев АТО». По мнению депутата Госдумы России от Севастополя Дмитрия Белика, никаких преград для возвращения офицеров в Крым нет.

«Уходя из Крыма, который на тот момент украинские военные считали оккупированным, они не думали, что все их имущество останется нетронутым. А позже выяснилось, что Россия никого из тех, кто законно получил жилье и социальные льготы, не тронула и не предъявила никаких претензий. Таким образом, сложилась казусная ситуация: военнослужащие государства, которое считает Россию агрессором, считают дни до пенсии, чтобы поехать в Крым с чистой совестью и получить российский паспорт для постоянного проживания», — заявил РИА Новости Белик.

Как бы там ни было, не стоит забывать, что моряки сделали свой выбор – тогда, в далеком 2014-м. Они не остались в Крыму, как сделали 80% военнослужащих украинской армии, проживавших на тот момент на полуострове, а решили поддержать Майданную преступную власть, за что и поплатились в итоге. С одной стороны, их по-человечески жаль, сколько таких обманутых Майданом людей на Украине – страшно даже представить. Но все они – взрослые, ответственные мужчины, которые знали, на что шли.

Произошедшее также ярко свидетельствует о том, до чего довели нынешние украинские власти свой народ и свою армию. Про флот и говорить нечего: его на Украине просто нет, так что офицеры и правда не нужны своему собственному государству. Те же, кто сделал в 2014-м году правильный выбор, могут наслаждаться жизнью в прекрасном русском Крыму и служить отечеству, которое свои социальные обещания выполняет: в планах Минобороны РФ – обеспечить жильем абсолютно всех моряков Черноморского флота жильем к 2020 году.

Это также и провал антикрымской пропаганды Порошенко, который то и дело твердит об ужасах в «оккупации», а сам теряет поддержку своих же собственных офицеров. Несмотря на визгливые окрики и санкции, Крым живет полной жизнью – сегодня там, к примеру, стартует Ялтинский международный экономический форум, который входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. Иностранные гости из 46 стран мира плевать хотели на угрозы Порошенко и с удовольствием приедут на мероприятие и привезут с собой знания и инвестиции. Несложно догадаться, с каким заявлением выступят по случаю открытия Ялтинского форума на Украине: всех иностранцев, посетивших Крым без санкции на то Киева – на «Миротворец» и в списки не въездных. Отличный способ развивать свою страну. Очень по-порошенковски.

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