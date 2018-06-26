Ирина Бахтина: из журналиста – в топ-менеджеры
Ирина Бахтина: из журналиста – в топ-менеджеры

Как построить успешную карьеру в бизнесе и не забыть про личную жизнь

Как женщине построить суперуспешную карьеру и при этом не забыть о главных ценностях жизни — семье и детях? Ирина Бахтина, вице-президент по развитию бизнеса компании Unilever, знает ответ. А ещё — как из корреспондента региональных новостей дорасти до топ-менеджера в одной из крупнейших компаний мира. Как ей это удалось и почему нельзя компенсировать отсутствие личной жизни работой — в материале «Русской Планеты».

Из СМИ в PR

Родилась Ирина во Владивостоке, в 1975 году. Работать в журналистике Ирина начала еще на 2 курсе во время учёбы в Дальневосточном государственном университете, который закончила с красным дипломом по специальности журналист-международник. Она вела колонку новостей в местной газете, стажировалась в Японии, пробовала себя на телевидении — ещё будучи студенткой, запустила собственную еженедельную программу, работала в новостях.

Как и многие журналисты, Ирина поддалась соблазну попробовать себя в сфере связей с общественностью. Незадолго до окончания университета она успела поработать в службе советников губернатора Приморского края, а в 1998 году перешла в известную банковскую структуру на должность помощника директора по связям со СМИ.

В 2000 году Бахтину пригласили на должность специалиста по внешним и корпоративным связям крупной табачной компании «Philip Morris». Спустя пять лет Ирина покинула родной Владивосток и перебралась сперва в Новосибирск,  Санкт-Петербург, а затем — в Москву, в штаб-квартиру компании, на должность управляющего по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям.

Unilever

В 2008 году Бахтина приняла предложение от компании Unilever — где и работает по сей день. Сперва она возглавляла отдел по корпоративным отношениям компании Unilever в России, Украине и Белоруссии, а в 2010 году вошла в состав Совета директоров.

Британо-нидерландская компания Unilever знакома, без преувеличения, каждой российской семье. Именно ей принадлежат самые популярные бренды товаров, которыми мы пользуемся каждый день — продукты, бытовая химия. Чай Lipton, кетчуп Балтимор, мыло Сamay – эти и многие другие торговые марки выпускаются компанией в России. Должность Ирины Бахтиной официально звучит так: вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России, Украине, Беларуси, Турции, Израиле, странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки и повышению квалификации глобального отдела устойчивого развития бизнеса и корпоративных отношений Unilever.

В 2015 году её включили в список лучших топ-менеджеров России по версии Ассоциации менеджеров России и «КоммерсантЪ». А ещё Бахтина стала победительницей конкурса компании EY «Деловые женщины 2016» в номинации «Международный бизнес».

Ответственность бизнеса

Что это за должность у Ирины такая и для чего нужен специальный человек, отвечающий не просто за развитие бизнеса, а за устойчивое развитие? Как рассказала сама Бахтина в интервью агентству «Прайм», в «классическом капитализме» бизнес заботит исключительно экономический эффект: оборот, прибыль, доход на акции в текущем квартале…

«Сопутствующие вопросы — каким образом ты добыл ресурсы, какие технологии в их обработке использовал, как минимизировал издержки — в такой системе координат просто не учитываются. Концепция устойчивого развития не ориентирована на быстрый краткосрочный результат и, согласно определению, принятому ООН, включает в себя три больших аспекта — социальный, экономический и экологический. По каждому из этих трёх пунктов у Unilever есть перечень задач в работе, и я курирую их решение в своём регионе».

В последнее время важную роль в развитии бизнеса играет такой аспект как снижение негативного воздействия выпускаемой продукции на окружающую среду. В компании Unilever вводятся так называемые «умные» технологии, которые позволяют снизить расход воды на производстве и уменьшить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. И такой подход, по словам Бахтиной, позволил значительно нарастить выручку за счёт снижения издержек.

К слову, Unilever оказалась одной из немногих международных компаний, поддержавших импортозамещение. «Выращивать» поставщиков сырья на той территории, где развиваешь бизнес — только так и нужно выстраивать политику компании. Это даёт бесперебойные поставки сырья для компании, и выход на рынок для локального поставщика, в том числе и на международные. До введения продуктового эмбарго в России даже лук и чеснок для предприятий завозили из-за рубежа, сетует Бахтина.

Карьера или личная жизнь?

Что привело Ирину Бахтину в кресло топ-менеджера крупнейшей международной компании — карьеризм, стремление к лидерству, трудоголизм, амбиции? Возможно, всё из перечисленного. Но как часто ради этого женщины жертвуют самым важным — личной жизнью? Незадолго до того, как попасть в Unilever, у Ирины случился, как говорится, разрыв шаблона. В интервью Marie Claire Бахтина призналась, что не ожидала услышать от своей будущей руководительницы в Unilever, Патти О’Хайер, примерно следующие слова: «Дорогая, тебе 33, но всё, о чем ты думаешь — карьера. А где же твои планы на личную жизнь?».

Согласитесь, неожиданные слова для первого собеседования в западной компании. Не менее неожиданным было предложение Патти нанять для Бахтиной персонального коуча. Итогом работы стало не только переустройство мировоззрения Ирины, но и удачный брак, а также рождение ребёнка: сейчас дочка Ирины Таисия уже ходит в школу. И всё это — прекрасный пример истории про личностный рост и развитие в бизнесе в том числе, ведь трудно отдавать всего себя работе не из чувства счастья и радости от осознания того, что занимаешься любимым делом, а просто потому, что прячешься в офисе от пустоты в личной жизни…

Ирина и сама поддерживает своих сотрудниц, помогая им принять важные решения в их жизни. Всё в том же интервью Marie Claire Бахтина рассказала историю, как одна из её подопечных никак не решалась уйти в декрет, поскольку хотела стать директором, но должность, на которой она работала, повышения не подразумевала. Бахтина посоветовала ей не откладывать жизнь на потом. И через полтора года сотрудница, родив чудного малыша, вернулась после декрета на позицию директора, о которой так долго мечтала.

Свою работу надо делать честно и качественно, поделилась Бахтина в интервью Ирине Толмачевой для книги «Лоббизм по-русски. Между бизнесом и властью».

«Если даже я уйду из жизни, не выполнив своего предназначения, а сделав только то, что я сделала для майонеза, маргарина или табака, то это тоже неплохо!»

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События: общество
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