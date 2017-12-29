Идея Новороссии проросла новыми событиями

Особенно тревожно было 23 ноября - новости из Луганска были весьма противоречивы.

То Игорь Плотницкий (тогда еще Глава Луганской Народной республики) освобождал главу МВД Игоря Корнета, то Корнет заявлял, что свои полномочия не слагает. И в подтверждении своих слов он берет в осаду администрацию республики, где в подвалах здания держал осаду Игорь Плотницкий с особо близкими соратниками.

СМИ давало скупые, вырванные из общего потока, отрывочные сведения о событиях, конкретику можно было узнать только в сети интернет у блогеров или ополченцев, приближенных к командованию.

Ситуация счастливо разрешилась, как корректно выражаются в официальных СМИ, при поддержке дружественного народа (кто придумал эту замечательную формулу?) из соседней республики. Черт возьми, как приятно быть голубем мира и осознавать, что тебя именуют дружеским народом!

Уже к вечеру 24-го ноября окончательно оформились позиции сторон, и ЛНР оказалась в новой реальности. Игорь Плотницкий подал в отставку, ее приняли, Игорь Корнет остался на своей должности, и по-прежнему управляет силовым ведомством. Новым главой ЛНР назначен Леонид Пасечник.

В этой военной обстановке, граничащей с государственным переворотом, особо нужно отметить, что чрезвычайная ситуация разрешилась без единого выстрела, без жертв, без пострадавших, даже без применения физической силы. Это, пожалуй, первая ситуация в ДЛНР, когда конфликт счастливо разрешился без перестрелок. Для жителей многострадального Донбасса это дорого стоит.

Но как, же хотелось небратьям с украинской стороны хотя бы подобия боевых столкновений с перестрелками (лучше из гранатометов и танков), с жертвами и кровавыми стычками. Но, нет, нечего такого не пришлось небратьям смаковать на страницах украинских СМИ, а разоблаченная украинская агентура спешно бежала из Луганска.

Но все выше сказанное лишь преамбула к последующему тексту статьи. Сразу после кадровой перетряски в ЛНР в интернет изданиях стали появляться статьи о том, что Луганская и Донецкая республики должны объединиться в единое государственное образование.

К такому неожиданному итогу привели события в Луганске.

Первые статьи на эту тему были похожи на информационные вбросы, так сказать, на прощупывание обстановки. Но вслед за этим были опубликованы серьезные статьи на сайте телеканала tvzvezda.ru, Novorosiia.ru, riafan.ru.

На страницах уважаемого издания «Комсомольская Правда» высказали свое мнение в пользу объединения ЛНР и ДНР Геннадий Зюганов, руководитель коммунистической партии РФ, и Константин Затулин, депутат Государственной Думы РФ.

Вспоминаю, относительно недавнее событие (всего каких-нибудь 5,5 месяца назад),

а именно 17 июля 2017-го года. Глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании государства Малороссия, один из пунктов проекта подразумевал объединение ДНР и ЛНР. Эта новость была воспринята, как разрыв бомбы, затем только ленивый не высмеивал инициативу создания государства Малороссия. Аналитики от политики и журналисты в авральном порядке написали кипы статей, и все они были востребованы. Стараниями досужих аналитиков прецедент с созданием Малороссии был на грани китча.

Что же мы видим сейчас? История сделала совсем небольшой оборот и вернулась на исходную точку, на круги своя, что и русской весной 2014-го года, затем в июле 2017-го.

Исторические скрепы, порванные в 1923 года, волюнтаристскими указами правительства СССР должны быть вновь соединены. Народ, объединенный общим историческим развитием, общей генетической памятью, одной православной религией, одним менталитетом, одними экономическими реалиями должен жить в единой стране, не разорванной государственными границами под управлением чуждых ей правителей, жить и созидать для процветания общей родины.

Идею образования Новороссии похоронить невозможно, эта идея, как стремление к свободе, будет возникать вновь и вновь до тех пор, пока Новороссия не возродиться. Хотелось бы с минимальными потерями, без жертв и разрушений, без крови и человеческих страданий, количество которых за 4 года войны в Донбассе стремится в бесконечность.

Далее в рубрике