Хронология раскола

5 сентября 2014 года излом нестабильной ситуации на Донбассе пополнился новым событием – подписанием Минского протокола по итогам трехсторонней контактной группы по прекращению военного конфликта на востоке Украины.

Его подписали посол ОБСЕ Хайди Тальявини, Второй Президент Украины Л. Д. Кучма, Посол РФ в Украине М. Ю. Зурабов, главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий (без указания должностей).

Имплементацию Минского договора (соглашения) обеспечивали страны нормандской четверки Российская Федерация, Франция, Германия и Украина.

По хронологии Минский протокол (минское перемирие) - это второе по счету перемирие в военных действиях на востоке Украины. Первое перемирие с 20-го по 27-е июня 2014-го года Петр Порошенко объявил в одностороннем порядке после абсолютно неудачных попыток взять Славянск штурмом при плотной поддержке авиации и артиллерии.

Чем закончилось перемирие, расскажем позже.

А сейчас давайте просмотрим, как развивались события в политической и экономической жизни республик после подписания соглашения Минск-1.

Я жительница Донецка, которая не покидала Донецк все эти три с половиной военных года, опишу весь ход событий в хронологическом порядке, сознательно опуская чувственные комментарии.

Сразу после подписания Минск-1 Киев в одностороннем порядке прекратил выплату всех категорий социальных пособий и пенсий гражданам, которые проживали на территории Донецкой Народной Республики.

Официально с первого декабря 2014-го года Кабмин Украины отрезал ДНР и ЛНР от бюджетных отчислений. Киев мотивировал свое решение невозможностью выплачивать пособия из-за военной обстановки на востоке Украины, переведя ответственность с больной головы на здоровую.

Таким образом, граждане Украины, проживающие на территории ДНР и ЛНР, оказались без средств существования.

Жителям не оставалось ничего другого, как доставать свои накопления из «чулков», бабушки тратили «гробовые», отложенные на случай похорон.

Власти ДНР стали выдавать социальные выплаты пособия жителям из собственных фондов с февраля 2015-го года. Выплаты пенсионерам до сих пор официально именуются пенсионными пособиями, этим власти республики подчеркнули, что Украина обязана выполнять свои обязательства перед своими подданными, а выдача пенсионных пособий вынужденная мера.

Резюмируя, можно сказать, что Киев принял правильное решение (для своей выгоды) – правительство Украины сэкономила миллиарды долларов, не выплачивая положенные социальные пособия и трудовые пенсии жителям Донбасса. Цинизм этой ситуации состоял в том, что бюджетные отчисления из Донбасса (до июня 2017-го года) по-прежнему пополняли казну украинского государства за счет предприятий, работающих на территории ДНР.

Подробнее о выплате украинских пенсий в статьях «Долгая дорога к пенсии», «Боевые» пенсии жителей Донбасса», «Киев экономит на стариках-«сепаратистах», «Смерть пенсионерки на блок посту или битва за пенсии продолжается».

В след за этим Киев предпринимает экономическую блокаду мятежных республик.

Уже четвертого ноября 2014-го года Совет национальной безопасности и обороны Украины издает указ о сворачивании в недельный срок работы всех государственных предприятий и учреждений, а также их филиалов (отделений) с эвакуацией всех сотрудников (по желанию) и вывозом всех архивов, документации и имущества.

Сотрудники силовых ведомств эвакуировали в Мариуполь, Краматорск, Красноармейск.

Заглядывая вперед нужно сказать, что судьба их не завидная. Только сотрудников СБУ обеспечили жильем и достойной зарплатой. Сотрудников прокуратуры и МВД поставили в условия «выплывай сам, как можешь». Они снимали жилье за свой счет, работникам прокуратуры по нескольку месяцев не выплачивали зарплату или выплачивали ее крайне нерегулярно.

Мало у кого из эвакуированных сотрудников силовых структур в дальнейшем сложилась успешная карьера. На территории, подконтрольной Киеву, на них смотрели, как на людей низшего сорта. Часть из них быстро оценила обстановку и вернулась в Донецк, покаявшись в содеянном. На тех, кто вернулся через 1,5-2 года, уже смотрели, как на предателей.

В ДНР порядок успешно поддерживали силы ополчения и вновь создаваемая полиция ДНР. Дончане с удивлением отмечали, что на улицах города не было ни пьяных, ни бомжей, этих личностей немедленно забирала полиция, считая их подозрительными, что недопустимо в военное время.

Под эвакуацию государственных учреждений подпадали и учебные учреждения – Донецкий Государственный университет, Технический университет, Донбасская строительная академия (г. Макеевка) и другие. В отличие от сотрудников силовых структур, привыкших подчинятся приказу, 80-85% сотрудников высших учебных заведений остались на своих местах.

Наибольшие потери понес Донецкий Медицинский университет, хотя большинство преподавателей категорически отказались покидать родные вузы и вывозить библиотеки и лабораторное и научное оборудование.

Причины у сотрудников вузов были разные от политических до семейно-бытовых, но главная из них – поддержка идеалов республики и любовь к родному городу.

Уже в 2015-м году преподаватели донецких вузов поняли, что они не прогадали – вступительная компания показала, что недостатка в абитуриентах нет, на некоторые специальности был конкурс 3-4 человека на место.

Эвакуированные на Украину вузы без учебной базы, лабораторного оборудования, без квалифицированного преподавательского состава не смогли встать на должный уровень альма-матер. Сотрудники перемещенных вузов вынуждены преподавать в приспособленных помещениях, жить в общежитиях либо снимать жилье за свой счет.

Таким образом, сразу после подписания Минского протокола №1, призванного купировать военный конфликт на востоке Украины, Киев целенаправленно предпринимал попытки дестабилизировать гуманитарную обстановку на территории ДЛНР, превратив ее в дикое поле без правоохранительных структур, банковской системы, учебных заведений, лишив жителей средств существования.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Донбасс»