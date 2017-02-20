Три года без смысла и достоинства

Каждую годовщину Майдана принято подводить итоги февральского госпереворота, который привел к масштабным геополитическим изменениям. Громившие центр Киева украинские радикалы, даже не представляли, чего будет стоить «революция достоинства» их родной стране, России и западному миру.

Февральский расстрел

20 февраля 2014 года был самым кровавым днем киевского мятежа. В этот день после обострения конфликта и четырех десятков жертв свою «работу» начали выполнять снайперы, отстреливавшие как вооруженных митингующих, так и правоохранителей.

На сегодняшний день это единственный достоверный факт. Больше об этой трагедии мы ничего знаем. Длящееся три года расследование наполнено противоречивыми свидетельствами. Постмайданные власти кивают на Виктора Януковича и министра внутренних дел Виталия Захарченко. Дескать, именно эти господа отдали приказ о стрельбе. Россия и беглые украинские политики, естественно, винят во всем тогдашнюю оппозицию.

По версии Александра Якеменко, возглавлявшего до госпереворота СБУ, снайперский огонь сначала вели со здания Национальной Филармонии, которая располагалась в нескольких минутах ходьбы от Майдана. Стрельба шла по сотрудникам милиции, затем — по нападавшим на них боевикам. Финальным аккордом стал огонь снайперов из гостиницы «Украина», которая примыкает к Площади независимости и улице Институтская.

Якеменко считает, что стрелками были наемники из бывшей Югославии или уволившиеся сотрудники спецназа Минобороны Украины. Действовали снайперы профессионально и явно преследовали цель разжечь столкновения между правоохранителями и радикалами.

Версий, объясняющих трагедию 20 февраля, было выдвинуто масса, однако каждая из них в большей степени строится лишь на логичных умозаключениях. Впрочем, все выводы экспертов (в том числе зарубежных) сводятся к тому, что расстрел был выгоден оппозиции.

Такое предположение невозможно объективно доказать, так как расследование проводит нынешняя власть. Но самое удивительное, что в «гуманном» украинском суде вина подсудимых беркутовцев по-прежнему не доказана и точка в расследовании не поставлена.

Классический госпереворот

Массовые убийства с 18 по 20 февраля послужили поводом для оказания дополнительного давления на Януковича, который к тому времени уже был готов выбросить белый флаг. Однако силам, которые организовали эту безумную революцию, досрочных выборов президента и конституционных изменений было недостаточно.

21 февраля оппозиция при поддержке Польши, Германии и Франции вынудила Януковича подписать «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине». Президент обязался вывести силы правопорядка, а представители мятежников прекратить сопротивление. Как только внутренние войска МВД ушли из центра Киева, а сам Янукович отправился в Харьков, отряды «Правого сектора» практически без боя взяли здание Администрации президента на Банковой, в 7-10 минутах ходьбы от Майдана.

По сей день остается загадкой, с какой целью Янукович решил покинуть столицу. Формальным поводом был съезд Партии регионов, но очевидно, что в момент, когда решалась судьба страны, выезд из Киева означал как минимум символическую капитуляцию.

Также «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине» не обязывало Януковича снимать оцепление со здания АП. Это были последние безрассудные поступки президента Украины, которые фактически отказался от какой-либо политической борьбы.

22 февраля в Киеве был осуществлен классический госпереворот: толпа захватила ключевые административные здания, а глава государства скрылся в неизвестном направлении. Бегство и трусость Януковича мгновенно превратились в предмет едких насмешек.

В течение нескольких дней не было никакой информации о том, где он находится. Как выяснилось позже, российские спецслужбы эвакуировали президента Украины из Харькова в Крым. С полуострова, где уже бушевала «Русская весна», Януковича доставили в Ростов-на-Дону и 28 февраля он провел первую пресс-конференцию на территории РФ.

Ненависть и презрение к бывшему национальному лидеру — то немногое, что объединяет Украину, включая «неподконтрольные территории», на протяжении последних трех лет.

Постмайданная пропаганда сделала безволие и слабохарактерность Януковича причиной свалившихся на граждан бед: потеря Крыма, война в Донбассе, рост цен, экономический кризис и снижение уровня жизни населения.

Несомненно, что бездарная политика экс-президента была основной причиной цепочки трагических событий. Однако списывать все проблемы на Януковича новым властям после «легитимизации» (проведение парламентских и президентских выборов) было нельзя.

Врагом номер один Украины был объявлен путинский режим, «аннексировавший» Крым и «вторгшийся» в Донбасс. С 2014 года «российская агрессия» и «диктатор Янукович» оттеняют провалы украинских властей в социально-экономической политике.

Назад в деревню

Очень скоро украинское общество осознало, что захватившие власть политики ни чем не лучше «банды Януковича». В 2015-2016 годах российские СМИ подогревали страсти и с нетерпением ждали третьего Майдана. Однако бойня в те промозглые февральские дни отбила у украинцев охоту штурмовать еще раз Администрацию президента.

События трехлетней давности продемонстрировали свободолюбивому народу, что любой мятеж с кастрюлями на голове будет пресекаться максимально жестко и убийц никто искать не будет.

В головах украинцев произошла удивительная метаморфоза. С одной стороны, воцарился культ Небесной сотни — погибших на Майдане людей представляют как мучеников и истинных защитников Украины. С другой стороны, на фоне героизации убитых почему-то не звучат призывы поднять новый бунт против еще более вопиющей социальной несправедливости. «Подвиг» Небесной сотни не превратился в символ народной борьбы против «преступной власти».

И сейчас украинцы, которых опрашивают на улице говорят: дескать, не зря же «воины света» отдавали жизни за свободу нации и победу над Януковичем. Зачем вновь поднимать народное восстание? Ведь главную битву украинцы уже выиграли. К тому же в Донбассе идет война. Теперь надо ждать «европейского будущего» и параллельно бороться с Путиным, который мешает развиваться Украине.

«Революция достоинства» обнажила самые низменные и простодушные черты украинского народа, над которыми привыкли потешаться в России. Маковым цветом расцвел «жовто-блакитный» патриотизм и хуторское восприятие действительности. В поисках своей уникальности и непохожести на соседей украинцы стали возвращаться к истокам. Но в отличие от России под этим процессом не воспринимается мифологизация всего лучшего, что было в разные эпохи.

Украинские историки, журналистики и политики вычеркнули советский период, когда их родина была сельскохозяйственной житницей и одним из центров высокотехнологичной промышленности. Украина стала возвращаться к тому периоду истории, когда она представляла из себя конфедерацию хуторов и прислуживала Польше.

Культ деревни, а не интеллигентного высококультурного города (коим был и остается Киев) прочно поселился в головах украинцев после Майдана. В моду вошли вышиванки, веночки, чубы, которые носили казаки. Украинцев начали приучать гордиться косовороткой, а не системами управления ракет, которые в массовом порядке производил легендарный днепропетровский «Южмаш».

Парадокс состоит в том, что постмайданные порядки пришлись по душе советскому поколению, которое должно помнить ту Украину, о которой сейчас запрещено говорить хорошо. 22 февраля 2014 года на трупах как минимум двух поколений граждан Украины триумф праздновал бессмысленный и беспощадный бунт.

Теперь мощенная брусчаткой Институтская напоминает ухоженное кладбище. С обеих сторон на прохожих смотрят фотографии погибших, а рядом стоят поминальные лампадки. «Народные» мемориалы были сооружены через несколько дней после окончания революции. В 2014 году это смотрелось трогательно, сейчас — дико.

Украинскому обществу очень хочется верить, что вооруженная борьба за евроассоциацию и свержение Януковича не была напрасной. «Представителей» Небесной сотни едва не записали в небесные покровители постмайданного государства. Это было сделано неслучайно.

Сегодня на Украине нет ни одной силы, готовой организовать мятеж. Потому что после февральского расстрела свободолюбивый народ подсознательно понимает, чем заканчиваются игры в демократию и неповиновение действующему режиму.

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