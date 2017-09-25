В Донецке прошел фестиваль кузнечного искусства

В этом году праздник кузнецов, который ежегодно проводится в предпоследнюю субботу сентября, состоялся в 19-й раз. Практически сразу после своего появления кузнечный фестиваль стал знаковым событием и представительской карточкой Донецка.



Фестивальный день выстрелили подобно залпу фейерверка - ярко, экспрессивно, красочно, буквально на одном дыхании.

Начиная с 10 часов утра и до 16 часов пополудни, зрителям не пришлось скучать.



Люди порой падали от усталости, но не покидали площадку фестиваля.



Территория фестиваля на продолжении восьми часов превратилась в город мастеров. Народные мастера показали, что могут сделать их умелые ручки в области прикладного искусства. От женских украшений, декора одежды и сумок (сумочек, кошельков, клатчей) до декоративных предметов интерьера предложили участники города Мастеров посетителям фестиваля. Но, пожалуй, самым ходовым товаром стал имбирный пряник.



Кузнецы, как хозяева фестиваля, давали бесплатные мастер-классы по ковке изделий из металла. До взрослых очередь не дошла, их оттеснили малолетние граждане, желающие собственноручно выковать сувенир. Может быть, из этих детей вырастут кузнецы-профессионалы, как знать! Но в очереди кипели нешуточные страсти за место у огнедышащего горнила.



Рок сцена на протяжении всего фестиваля не пустовала. В отличие от предыдущих лет тяжелого (очень тяжелого) рока было мало, выступали группы, играющие в стиле фолк, рок, металл. Те кто, был свободен от мастер-классов и, уже купил имбирные пряники, с восторгом слушали известную в Донецке (и не только) группу «Дуглас», а также группы «Эхо Радуги», «ЮZ BAND», «Наощупь». Кроме этих групп в «Рок-Кузне» приняли участие еще четыре группы.



Фестиваль традиционно открылся с представления новой тематической скульптуры «Не зло победит зло, а только любовь».

Эти слова, произнесенные перед казнью последним русским императором Николаем II, послужили замыслом для создания нового шедевра. Создатель скульптуры Виктор Бурдук, председатель Гильдии Кузнецов Донбасса, заслуженный деятель искусств Украины. Работа выполнена по эскизам художника по металлу Александра Сушникова (г. Санкт-Петербург).



Скульптура представляет собой шар высотой около 3-х метров, внутрь шара можно войти через специальный проем. По замыслу авторов шар – это дерево жизни, его листья в форме человеческого сердца, листья омываются слезами.

Основную часть работы выполнил Виктор Бурдук, на это ушел месяц его творческой жизни. Листьев всего 395 штук, слёз сотни штук. Слезинки – коллективная работа мастеров из многих стран Европы (в т.ч. Германии, Швеции, Молдавии), а также России и городов Украины, подконтрольных киевскому режиму.

Философская идея художественного замысла – дерево жизни плачет от того беззакония, которое происходит в мире повсеместно.



Все мероприятия, проходившие на фестивале, были под стать благородному кузнечному искусству.

Участники военно-исторических клубов «Восточный крест» и «Реконструкторы Донбасса» честно сражались в показательном бою средневековых рыцарей.

Конно-спортивный клуб «Татерсаль» показал отличную выездку в красочном праздничном номере.



На фестивале вспомнили, какой вес в старину имел кузнец на селе. В отсутствии священника кузнец имел полномочия обвенчать новобрачных. 23 сентября состоялось бракосочетание пары из Макеевки, венчал лично председатель Гильдии Кузнецов Донбасса Виктор Бурдук.



Выступление силача Богдана Дорожкина из небольшого шахтерского города Торез вызвало у зрителей такой восторг, что некоторые впали в шок. Двукратный чемпион России и абсолютный победитель Европы по силовому жонглированию на радость зрителям продемонстрировал виртуозность в жонглировании пудовыми гирями.

Но если подобные номера давно известны, то надуть обычную резиновую грелку (толщина стенок до 3 мм) так, что она лопнула, как воздушный шарик – это нечто невероятное.



К концу праздника к удовольствию всех участников фестиваля «созрела» братчина – традиционная каша, сваренная на костре. По-братски угощали всех желающих, и кузнецов и зрителей.



Фестиваль Кузнечного Искусства в прифронтовом Донецке завершился.

Парк кованых фигур, в который начинался в 1998-м году с 10 скульптур, прирос новой 230-ой скульптурой под названием «Не зло побеждает зло, а только любовь».



Спасибо Гильдии Кузнечного Искусства Донбасса за прекрасный праздник, ждем новых встреч!

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