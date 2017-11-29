Иверские розы не сдаются

В преддверии престольного праздника Иверской Иконы Божьей Матери, в Иверский монастырь пришли сестры монастыря и прихожане церковной общины – достойно подготовить храм к архиерейской службе.

В памятном 2014-м году монастырь был разгромлен артобстрелом и ограблен частями ВСУ.

С тех пор в монастыре сестры по указанию владыки Донецкого и Мариупольского Иллариона не живут. Однако престольные службы в разрушенном монастыре, начиная с февраля 2016-го года, проходят три раза в год - на праздник День Памяти Иконы Иверской Божьей Матери (26 февраля), в первую пасхальную неделю и День Иконы Иверской Божьей Матери (26 октября).

Матушка Михаила с сестрами бывает на территории монастыря практически каждый день. Обихаживая земли монастыря и храм, насельницы не теряют надежды возродить опустевшую обитель.

Храм и сестринский корпус сильно разрушены, но раз за разом прихожане наблюдают небольшие толики изменения в лучшую сторону.

В этот раз порадовали розы. Розы (около 400 кустов) высадили весной этого года. Кусты роз высотой почти до 1,5 метров, они пышно цветут, несмотря на позднюю осень. Разнообразие и элитность сортов поражает - белые, темно-красные до почти черного, нежно-розовые с белыми крапинками по ободку лепестка, лепестки то причудливо изогнуты волной, то собраны в рюмочку.

На фоне забора, продырявленного осколками снарядов, забора, залатанного кустами шифера или металлического профиля, на фоне кладбища с порушенными памятниками элитные розы воспринимались, как символ жизнелюбия и стремления к победе над катастрофическими жизненными обстоятельствами.

Кусты роз высажены вдоль дороги к храму, а это около 300-х метров. Заняться этими розами выпала участь пришедшим на субботник. Никто не роптал, пропаливая розарий, утопая почти по щиколотки в мокром черноземе. Наверное, больше всего досталось тем, кто обрезал розы, подготавливая их к зиме, рабочие перчатки от уколов шипов не спасали.

Погода была пасмурная, ожидали дождя, напророченного синоптиками, но дождь прошел полосой где-то совсем недалеко.

Спартанская обстановка прихожан не смущает. Наблюдала, как работают верующие люди: спокойно без надрыва, не торопясь, тщательно, не отказываясь от самой тяжелой работы, но дело спорится за разговорами о вере, о насущных делах.

Работы, как всегда, много. Надо убрать в храме. Еще нужно вымести площадь перед храмом и дорогу, ведущую к храму, вплоть до соринки, другая работа здесь не принимается. Для верующих людей в районе Иверского монастыре каждый камень свят, потому что познал ужасы войны.

В этом году одним из символов Иверского монастыря стали несгибаемые розы, цветущие до самых морозов наперекор войне.

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