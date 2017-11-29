Иверские розы не сдаются
Иверские розы не сдаются

Красота природы сильнее уродства войны

В преддверии престольного праздника Иверской Иконы Божьей Матери, в Иверский монастырь пришли сестры монастыря и прихожане церковной общины – достойно подготовить храм к архиерейской службе.

В памятном 2014-м году монастырь был разгромлен артобстрелом и ограблен частями ВСУ.

С тех пор в монастыре сестры по указанию владыки Донецкого и Мариупольского Иллариона не живут. Однако престольные службы в разрушенном монастыре, начиная с февраля 2016-го года, проходят три раза в год - на праздник День Памяти Иконы Иверской Божьей Матери (26 февраля), в первую пасхальную неделю и День Иконы Иверской Божьей Матери (26 октября).

Матушка Михаила с сестрами бывает на территории монастыря практически каждый день. Обихаживая земли монастыря и храм, насельницы не теряют надежды возродить опустевшую обитель.

Храм и сестринский корпус сильно разрушены, но раз за разом прихожане наблюдают небольшие толики изменения в лучшую сторону.

В этот раз порадовали розы. Розы (около 400 кустов) высадили весной этого года. Кусты роз высотой почти до 1,5 метров, они пышно цветут, несмотря на позднюю осень. Разнообразие и элитность сортов поражает - белые, темно-красные до почти черного, нежно-розовые с белыми крапинками по ободку лепестка, лепестки то причудливо изогнуты волной, то собраны в рюмочку.

На фоне забора, продырявленного осколками снарядов, забора, залатанного кустами шифера или металлического профиля, на фоне кладбища с порушенными памятниками элитные розы воспринимались, как символ жизнелюбия и стремления к победе над катастрофическими жизненными обстоятельствами.

Кусты роз высажены вдоль дороги к храму, а это около 300-х метров. Заняться этими розами выпала участь пришедшим на субботник. Никто не роптал, пропаливая розарий, утопая почти по щиколотки в мокром черноземе. Наверное, больше всего досталось тем, кто обрезал розы, подготавливая их к зиме, рабочие перчатки от уколов шипов не спасали.

Погода была пасмурная, ожидали дождя, напророченного синоптиками, но дождь прошел полосой где-то совсем недалеко.

Спартанская обстановка прихожан не смущает. Наблюдала, как работают верующие люди: спокойно без надрыва, не торопясь, тщательно, не отказываясь от самой тяжелой работы, но дело спорится за разговорами о вере, о насущных делах.

Работы, как всегда, много. Надо убрать в храме. Еще нужно вымести площадь перед храмом и дорогу, ведущую к храму, вплоть до соринки, другая работа здесь не принимается. Для верующих людей в районе Иверского монастыре каждый камень свят, потому что познал ужасы войны.

В этом году одним из символов Иверского монастыря стали несгибаемые розы, цветущие до самых морозов наперекор войне.

Теги:
Места: ДНР
Донецк, время отсчета Далее в рубрике Донецк, время отсчетаК третьей годовщине первого авиаудара по Донецку Читайте в рубрике «Донбасс» Чем закончится вооруженная междоусобица в ЛуганскеПлотницкого могут оставить на своем посту в качестве «мебели» Чем закончится вооруженная междоусобица в Луганске

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО