Донбасс. Обыкновенное чудо

«Все свободны… Всем спасибо!», - раздался в рации голос уставшего материться режиссера. А я смотрел на экран своего компьютера, читал присланное секунду назад письмо, и… глаза отказывались верить написанному.

- Ты домой, Андрюша? – послышался, казалось, откуда-то издалека голос директора нашей картины Володи и по совместительству военнослужащего-резервиста ВСУ (позывной в эфире «Мотор»).

- Я задержусь.

Шел второй месяц войны. Продолжались наши бесконечные съемки душераздирающей «мыльной оперы» в Минске. Все ушли, а я остался. Вчитываться в строки, написанные «с той стороны реальности»:

«Добрый день, пишут Вам из Донецка. Мы поставили Вашу пьесу «SMS» в нашем театре «Актёр Холл». Надеемся, вы не будете против…»

В голове пронеслась мысль, что минуту назад ушедший Володя взял «за свой счёт». для того, чтобы поехать, от души пострелять из какой-нибудь «Точки У» по стенам театра, где тогда ещё абсолютно неизвестными мне людьми из параллельной реальности была поставлена написанная мною много лет назад пьеса «SMS» (Save My Soul).

Идея создать собственный театр пришла в голову дончанке Анне Марусик в 2013-м, за год до начала войны, когда о возможном вооруженном конфликте все только и говорили, но никто не верил в то, что такое развитие событий возможно. Будучи режиссёром по образованию, Анна долгое время работала фотографом, но...

Анна Марусик, здесь и далее фото из личного архива

— Знаешь, фотографию бросать не хотелось, а театральное образование, полученное в юности, пропадало, - говорит Анна и улыбается мне так искренне и светло, словно живёт она в городе, где уже лет эдак триста не слышали о войне.

— И, для начала, ты придумала, своего рода симбиоз — фотоспектакли?

— Да! Представь себе целый мир фото, много постановочных фотографий по самым разным произведениям! «Гарри Потер», «Мастер и Маргарита». На заднике сцены появлялись фото из романа, а в это время на сцене «оживала» эта картинка с тем же сюжетом.

— Ну, хорошо. А как же актёры? Где ты нашла людей, да ещё в такое время?

— «Расставила сети». Серьёзно! Бродила по соцсетям, рассматривала чужие фотографии. Смотришь на человека. И что-то щёлкает: «Вот он (или она) должны быть в нашем театре», пишу и приглашаю.

— «Здравствуйте, не хотите стать актёром»?

— Да! Только немного другими словами…

— Люди пришли? Не испугались?

— Не поверишь! Замечательные люди пришли: Елена Макайя (модельер, она же Маргарита), Артём Самойленко (поэт, композитор, он же Иван Бездомный). Пришли профессиональные актёры — Петр Голубченко и Максим Паршиков, кроме того, рок-вокалист Олег Томенко. А еще много талантливых «трудоголиков», которые приходили и совершенно бесплатно работали над постановкой, бывало, даже спали в репетиционной, чтобы как можно раньше проснуться и снова работать. Пришли другие интереснейшие люди, среди них даже есть политики!

— Давай только я не буду спрашивать про их фамилии? Мало ли…

— Давай.

— Итак, когда зрители увидели «Мастера…»?

— Это был апрель 2013-го. У нас была договорённость с «Кинокультом». Приехали мы заранее, готовились, всё тысячу раз перепроверили, — Аня улыбается и щурится, словно воспоминания об этой проверке доставляют ей удовольствие, а затем открывает планшет. — Смотри, у нас были такие персонажи – тени в чёрных балахонах и зеркальных масках, в которых каждый зритель мог увидеть отражение собственного лица. Эти тени обыгрывали некоторые моменты, например, поднимали Маргариту, летящую по небу, подавали отравленное вино Азазелло. Ещё две тени должны были ввести и бросить к ногам прокуратора несчастного Иешуа. Иешуа играл такой паренек, как спичка тонкий, все боялись его сломать. Пришлось на эту сцену Ольге (второму режиссеру) лично выходить в костюме тени, чтобы как следует швырять паренька в ноги Пилату!

— Надеюсь, Патриарх этого не читает. Но зритель? Зритель-то на премьеру пришел?

— Люди сидели даже в проходах прямо на ступеньках!

— Волновалась?

— Не представляешь! Я сидела за пультом и у меня тряслись руки. Это ведь не комиссия, не просмотр и не кино — дубля, прости меня, не будет!

— Прощаю. «Здесь и сейчас судьба вершилась»!

—Именно!

— Аплодисменты, цветы, журналисты, фотографы — было?

— Было! Зал не отпускал нас полчаса. Всё как во сне. Мы сделали это и… были так счастливы!

Вместе с Аней мы склоняемся над фото и погружаемся в эту неспешную, счастливую жизнь Донецка, которая была ДО и вряд ли когда-нибудь будет ПОСЛЕ.

Я украдкой смотрю на неё и мне кажется, что Аня не плачет никогда. Но сейчас я стараюсь не смотреть ей в лицо, потому что едва-едва заметно дрожит ее голос. Она успевает закрыть лицо маской, а я – «щёлкнуть» «маэстро-режиссера»

— Смешно! Какие мы все неуверенные и серьёзные такие стоим!

— Смешно… —машинально повторяю за ней я каким-то не своим голосом. Может, потому что комок подступает к горлу? — По опыту знаю, рассвет после премьеры трудный… Возникает вопрос: «Что делать дальше?»

—А дальше был рассвет. И понимание: «Ну, вот, поработали»

— Все свободны, всем спасибо?

— Точно! Решила зайти в театр, шла и думала, что больше не будет этих репетиций, сценариев, шитья костюмов и всего того, что уже, оказывается, успело прижиться, срастись с душой. Открываю дверь зрительного зала… На сцене меня ждут мои актёры!

— Так сформировалась постоянная команда?

— Именно!

— Что вы успели поставить до войны?

— Пару спектаклей! Среди них, кстати, «SMS» — пьеса, которая получила поддержку городской администрации Донецка и принесла нам удачу. Начав работать над этим проектом, я познакомилась с руководством Донецкого городского молодежного центра, где нас приняли, как родных, и дали помещение для работы. А еще мы нашли замечательную историю «Не стреляйте, я уже убита» армянского драматурга Каринэ Ходикян, с ней поучаствовали в конкурсе «Театральная весна» в 2014-м…

— Вот мы и подошли к этой теме. Расскажи, как всё начиналось?

— Весна начиналась здорово! Столько спектаклей, мероприятий, нас заметила городская администрация! Мы даже выиграли конкурс социальных проектов и нам был присвоен государственный грант.

— Жизнь изменилась в марте?

— В этом месяце ведь был наш день рождения. В марте 2014 исполнился ровно год «Актёр Холлу»!

— Донбасс… Донецк… И театр, названный в «недружественном англоязычном формате»? Не странно ли?

- Ни капельки. Назвали по аналогии с мюзик-холлом. Хотелось заявить о театре, как о жанре, целом мировоззренческом направлении, философской концепции.

- Ну, а в чем оно?

- Для меня? Да хотя бы в том, чтобы доказать миру простую истину: искусство не принадлежит лишь профессионалам. Среди «аматоров» (прим. авт. – «любителей»), которые влюблены в театр, сцену, но не решились, или не сочли нужным, или не догадались пойти получить актёрское образование, есть «Клондайк талантов», неординарных, не заштампованных творцов.

- Так уж и все – прирожденные актёры?

- Нет! Люди приходят очень разные. Но… Помнишь Стругацких? «Счастье всем! Счастье даром! И пусть никто не уйдёт обиженным!»

- Помню. «Пикник на обочине». Постапокалиптическая ведь тема? Созвучная, скажем так, тому, что происходит на Донбассе сейчас. Согласись.

- Соглашусь! Но в самых трудных ситуациях, когда уже какая-то грань отчаяния пройдена… всем для счастья необходимо одно, общее – реализовать себя, стать кем-то, кем мог только мечтать. Нас приучили думать, что сцена – это для избранных, а тебе, простому смертному, нечего о ней и думать. Да не верно это всё! Театр – он на расстоянии вытянутой руки должен быть. Если хочешь, сам потрогай, попробуй, изнутри всё изучи.

— Ты хочешь о театре говорить. А я – о театре во время войны. Не против?

— Валяй. Хотя я не люблю говорить о войне.

— Давай к весне-2014 вернемся. Знаешь, много разной информации «от наших». И от «не наших». Понятно, что мир никогда не будет прежним. И будет ли мир? Как война начиналась для тебя, для твоих друзей?

— Весна 2014 принесла беду. Началась война, паника… ужас охватил многих… К концу весны все мы разъехались. Каждый уезжал с мыслью, что через недельку-две вернется домой. Я в том числе. Уезжала я исключительно ради семьи и детей. Однако, мой отъезд с каждым днем всё больше укреплял меня в мысли, что я нужна дома. Идешь по улице – хорошо, светло, не стреляют. А в голове звучит: «Я нужна дома». Готовишь еду, вкусно, сытно, дети довольны. «Я нужна дома!» …Меня туда тянуло, несмотря на артобстрелы, на всю глубоко искажаемую украинской прессой информацию, на риск, на бесперспективность, мне было всё равно, поэтому к концу лета я уже вернулась домой вместе с детьми.

— ВСУ тебе «приготовили сюрприз»?

— Пожалуй, «тот ещё». Буквально перед моим возвращением я узнала, что в Донецкий городской молодежный центр попало несколько снарядов, и он сгорел дотла. Это был шок, боль, в которую невозможно было поверить. Зал разнесло полностью, все декорации и реквизит, которые не сгорели в разыгравшемся от попадания снарядов пожаре, вскоре испортились от воды. Вернувшись, мы… просто увидели руины. Как в кино о Великой Отечественной.

- Но кому мог помешать молодежный центр?!

- А кому помешали больницы, школы, детские сады? Но ВСУ били явно по наводке. Прицельно. Знаешь… мне трудно об этом.

- Прости. В итоге, война коснулась каждого?

- Абсолютно каждого. Но Люди у нас удивительные. Потрясающей силы духа, такие, до которых дотронешься – обжечь руку можно, такие пламенные. Никогда не перестану восхищаться Леной Хорольской. Она возила в Славянск ночами сквозь множество блокпостов одежду и лекарства, ни единая душа не знала где она и когда приедет. А утром она приходила на репетицию и улыбалась. Когда ей сообщили, что убиты все ребята, которым, буквально ночью, она возила помощь… Леночка… она… просто на минутку вышла из репетиционной, чтоб суметь удержать себя в руках. О таких женщинах кино надо снимать! А теперь она в Питере. Ей негде жить… Разбомбили ее дом.

- Анна, сейчас читатель хлопнет крышкой ноутбука и закричит, что только сумасшедший в таких предлагаемых обстоятельствах может с ребенком вернуться в Донецк. Тебе было страшно?

- Какое-то время было страшно. Но… человек привыкает ко всему. Нельзя бояться целую вечность. Это быстро прошло, и в сентябре я уже была дома.

— А дети?

— Они продолжают учиться в родной школе. Только на дистанционном обучении, потому что по школам часто палят из орудий ВСУ. Всё, что тогда происходило в городе не поддавалось никакой логике – обстреливались больницы, культурные центры, учебные заведения.

— Тебя не называли «донецкий камикадзе»?

— Называли! Но мне было всё равно, я хотела одного – вернуть к жизни театр «Actor Hall». Я даже не думала, трудно это будет или нет. Имеет ли затея какой-либо смысл? Я просто делала это.

— Как отнеслись к этой твоей затее уехавшие актёры?

— Я собрала тех, кто не уехал, либо вернулся на тот момент, обратилась за помощью в поиске временного помещения, где мы можем репетировать и нам помогли такое помещение найти! Оно было удивительно удобным, так как находилось в подвале библиотеки. И знаешь, в какой-то период мои актёрские курсы – были едва ли не единственными мероприятиями в городе, где можно было отвлечься от военной реальности. Люди приходили к нам, невзирая на частые обстрелы. Мы проводили цикл мероприятий под названием «Территория Творчества»

- ТТ?

- Да! Так мы и называли мероприятие! Смешно?

- Ну, как тебе сказать…

- А было здорово, весело! Весело, несмотря ни на что. У нас любой поэт, писатель, музыкант, актёр мог прийти и подарить своё творчество зрителю. Старались делать наши «ТТ» в разных стилях.

- Ну, например?

- «Стимпанк бал», «Поэтический батл темных и светлых», «Славянский новый год», «Язык доброты».

- То есть, кромешный ад, который творился вокруг…

- Не только не «прибил нас к стенке» гвоздем, но и помог нам выйти на какой-то новый уровень в творчестве.

- Получается, творчество коллектива под руководством режиссёра Анны Марусик стало для жителей Донецка формой защиты от реальности?

- Если хочешь – давай назовем это так.

- Аня, в Донецке «Actor Hall» и его команда, потихоньку, начинают «обрастать легендами». А это правда, что вы с ребятами играли на сцене во время артобстрела в День влюбленных?

—А то! Премьера спектакля «Ох, уж эта Анна!» была назначена на 14 февраля 2015 года. И прошла не только под бурные аплодисменты зрителей, но и под артобстрел центра города.

— Вот на этой фотографии, где вы счастливые кланяетесь зрителям на сцене, а где-то рядом рвутся снаряды?

— Ну, не совсем рядом. Метрах в 50! Эдакий «салют в нашу честь». Но мы дали спектакль в здании филармонии – это жуткое везение! Оно погасило звуки с улицы!

— Но про артобстрел вы знали?

— Знали, но не прервали спектакль. Сказать честно? Ничего не дрогнуло. Ни у кого из нас и мысли не возникло пойти в убежище! На сцене любовь и смех, ничего не могло в тот день с нами случиться. Кто-то из зрителей позже написал мне, что это мы сохранили им жизнь, потому что их словно судьба привела тогда на спектакль, они гуляли по улице! День Влюбленных! Увидели афишу — и пришли. Неизвестно, что было бы с ними, не зайди они тогда на наш показ.

- Интуиция?

- Или Провидение. А может справедливость? Судьба? Закономерность? Везение? Каждый назовёт по-своему.

- Мне начинает казаться, что ты создала свой «мир внутри войны», эдакий островок безопасности, в котором каждый, кто оказался в роли зрителей «Актёр Холла», может погрузиться в реальность, укрывшись от снарядов?

- Стоп! А почему только зрителей? У нас есть актёрская школа для взрослых при театре. Каждый может прийти и начать заниматься.

- «Ходишь, ходишь в школу, а потом – бац!».

- Ага. «Вторая смена».

- Но люди приходят?

- Много людей!

- И с какой целью?

- Да каждый со своей. Кто-то просто не хочет быть один в воскресенье, кто-то находит отдых с нами, другие же совершенствуют себя.

- Есть такая возможность?

- Да. Нам помогают! Летом 2015 была «Таврида»! Четверо наших ребят из актёрской школы были отправлены на всероссийский форум, где они повышали своё актёрское мастерство, занимаясь на мастер-классах именитых и знаменитых преподавателей и звёзд кино. Кто-то после этого решил связать себя с театром и остаться, а очень много таких, кому «Актёр Холл» помог сделать новую карьеру – ведущих, драматургов, артистов, музыкантов и так далее. Даже любовь свою находят люди в Актёр Холл. Друзей лучших, с кем хочется просто всю свою жизнь провести, чтоб не терять таких никогда. Я сама в этом убедилась!

- Расскажи, что происходит сейчас?

- В 2016 мы выпустили ещё один спектакль. Это интересно философская притча по пьесе А.Максимова «Кладбищенский ангел или любовь в раю».

- Оптимистичненько.

- Да ладно тебе! Зато сейчас мы ставим спектакль «Обыкновенное чудо».

- Мне почему-то кажется, что он будет в чём-то автобиографичным, потому что для меня «Обыкновенное чудо» — это ты. На прощание принято спрашивать о планах…

- Мы продолжаем работать, но очень важно для нас сейчас найти собственное помещение, где мы продолжим работу. Нам в этом очень нужна помощь, потому что сами купить его мы не можем, а в тех условиях, что мы есть, развиваться невозможно. У нас огромные планы и надежды, хотелось бы привлечь к себе внимание меценатов, которые увидят нас, как театр, не остановившийся в условиях войны, мы поднимали и будем поднимать дух дончан, искать свой новый стиль работы, но необходимо обосноваться на собственной сцене, которой у нас, увы, сейчас нет. Мы сами всё оборудуем, сделаем этот уютный зал, зрителей на 150-200, как только будет у нас свой собственный дом. Это сейчас для нас вопрос первостепенной важности.

- Мне сейчас очень хочется, чтобы «имеющие уши да услышали» тебя. Спасибо тебе. И помогай вам Бог.

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