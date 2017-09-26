Быку не позволено

В ООН обвинили Россию в нарушении прав человека в Крыму. Если верить докладу, подготовленному сотрудниками организации, на полуострове не редки такие нарушения, как «жестокое обращение» и «пытки», а также случилась одна «внесудебная казнь». При этом российским властям дана рекомендация применять в Крыму украинские законы.

В Крыму доклад обозвали «чушью и ложью». «Здесь надо говорить не о действиях ООН, а о поступках тех лиц, которые от лица ООН несут откровенную чушь, если говорить мягко. На самом деле это просто ложь, граничащая с преступлением. Потому что власти России обвиняются в совершении каких-то противоправных деяний, которые никогда не совершали.

Очень жаль, что в международных организациях появились «профессиональные» лжецы, которые, пользуясь своим статусом и положением, вводят в заблуждение международную общественность», — заявил заместитель председателя совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский в интервью RT.

Доверия 48-страничный доклад ООН и правда не вызывает. Хотя бы потому, что реального исследования на территории Крыма не было вовсе. Как указано в докладе, в связи с отсутствием доступа в Крым, мониторинг осуществлялся удаленно, с территории Украины.

То, что Россия якобы не пустила миссию ООН на полуостров, также вменяется нашим властям в вину. Однако на деле комиссары ООН не попали на полуостров лишь по одной причине: следуя формальностям, они делали запросы через Киев. А крымские власти вполне резонно отвечали, что международные вопросы не входят в их компетенцию.

Российские же власти, если верить докладу, неофициально уведомили, что комиссию, которая уполномочена работать в рамках мандата по Украине, на полуостров не пустят, а новый мандат необходимо согласовать уже с новыми властями Крыма, то есть с Россией. В ООН, разумеется, на такое не согласились. А зря — в Крыму всегда рады иностранным гостям. То, что могут рассказать сами крымчане, как нельзя лучше разбивает ложь об «оккупации» Крыма и о том, что он был «аннексирован».

Что же интересного обнаружили комиссары ООН в Крыму, работая «на удаленке»? Первое, до чего «докопались» в ООН — численность населения полуострова. Мол, «страна-оккупант» завезла в Крым слишком много русских, в то же время украинцы и крымские татары были вынуждены бежать на территорию Украины.

А согласно Женевской конвенции, «оккупирующая держава не может депортировать или перемещать часть своего собственного гражданского населения на оккупированную ею территорию». То есть знайте, если вы решили купить себе домик у крымского моря и переехать туда на пенсии – Женевская конвенция запрещает.

Озаботились комиссары положением тех жителей полуострова, кто по тем или иным причинам не пожелал принять российское подданство: таковых набралось несколько тысяч человек. Их права, по мнению ООН, нарушаются – они не могут владеть сельхозугодьями, регистрировать религиозные общины, организовывать собрания граждан, работать на госслужбе... В общем, не могут всего того, чего не может иностранец в любой другой стране мира. Так что весьма спорный укор.

Другой вопрос, что среди тех, кто до сих пор живет на полуострове с украинским паспортом, немало тех, кто на момент присоединения Крыма к России не имел прописки на полуострове, хоть и жил там на протяжении многих лет — и поэтому с получением российского гражданства возникли сложности. Пожалуй, одно из немногих справедливых замечаний в докладе. В целом же, по мнению комиссаров ООН, Россия навязывает крымчанам свое подданство, что недопустимо на «оккупированной территории».

Особый трепет у ООН, как и у других международных организаций, вызывает положение крымских татар, а точнее – Меджлиса, запрещенной в РФ как экстремистской организации. По мнению комиссаров, Российская Федерация должна «отказаться от уже существующих или воздерживаться от введения новых ограничений права крымских татар иметь свои представительные учреждения, включая Меджлис».

Среди более серьезных обвинений – «произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки, по меньшей мере, один случай внесудебной казни», — гласит доклад. Речь идет о проукраинском активисте Решате Аметове, которого похитили и казнили предположительно члены крымской самообороны. Усилий, которые прикладывает Россия для расследования обстоятельств его гибели, по мнению ООН, недостаточно (к слову, это опрос более чем 270 свидетелей и свыше 50 судебных экспертиз). В целом же, почти все случаи, которые упоминаются в докладе, произошли еще в 2014 году, когда Крым только-только стал вновь российским.

В конце доклада эксперты ООН призвали российское правительство «обеспечить ответственность виновных в нарушении прав человека на полуострове, в частности, провести расследование всех заявлений о жестоком обращении, пытках, похищениях, исчезновениях и убийствах «со стороны сотрудников служб государственной безопасности и членов крымской самообороны».

Также были даны рекомендации восстановить действие на территории Крыма украинских законов и обеспечение доступности образования на украинском языке. Последний пункт в связи с новым законом об образовании на Украине вызывает особый восторг – там вообще отменили любое образование на языке национальных меньшинств. И, как говорится, ничего, лишь венгры возмутились.

Продираясь через многочисленные нагромождения фраз вроде «Женевская конвенция запрещает то», «Женевская конвенция запрещает это», через постоянные повторы всевозможных норм международного права, возникает всего один вопрос: когда же мы увидим подобный доклад по Украине? Хотя, постойте: был такой! Правда, не столь увесистый.

Если помните, в прошлом году ООН представила отчет о зверствах СБУ — похищениях, незаконных арестах и пытках, и таких случаев были сотни. Делегацию ООН даже не пустили в некоторые районы Украины, где могли находиться те самые секретные тюрьмы СБУ, в которых пытали пророссийски настроенных украинцев, ополченцев Донбасса и активистов «Русской Весны».

Даже больше того: доклады, в которых Украина обвиняется в нарушении прав человека, публиковали не только в ООН, но и в других международных правозащитных организациях. Только вот шум в прессе поднимался по этому поводу исключительно в России – потому что нам не все равно. А на Западе, как обычно, их попросту не заметили.

Вот и получается такой quod licet Iovi, non licet bovi — бык, разумеется, это мы с вами, а Украина волею международных правозащитных организаций стала Юпитером. Пока одних по-отечески журят за сотни случаев зверских пыток и секретные тюрьмы, других до сих пор возят лицом по столу за сомнительные события трехлетней давности.

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