Блэкаут Луганску до лампочки

Вопреки надеждам Киева, дернувшего рубильник в ночь на 25 апреля, Луганская народная республика недолго сидела без света. Луганчане справились своими силами, научившись за последние годы переживать все невзгоды самостоятельно, победив зависимость от украинской воды, например. К тому же, Луганску поможет Россия: по словам полномочного представителя РФ, по минским соглашениям Бориса Грызлова, Россия планирует обеспечить обесточенные территории электричеством. «В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки», - заявил он.

24 апреля в 23.41 украинская сторона прекратила поставку электроэнергии по линии Луганская ТЭС — Кирово и ЛуТЭС — Михайловка. В МЧС непризнанной республики отчитались, что все объекты жизнедеятельности и промышленности ЛНР после наладки схем уже функционируют в штатном режиме, включая водозаборы. «У нас достаточно электроэнергии для того, чтобы обеспечить работу всех предприятий», - заявил глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин.



«Знаете, за три года мы чего только ни научились переживать, в 2014 году мы сидели без воды, без света, без еды, без связи, мы все это проходили», — напомнил журналистам глава республики Игорь Плотницкий. «Вы знаете, сегодня ночью нам выключили свет, но сейчас мы сидим при свете, работают камеры, и они будут работать. Как бы тяжело нам ни было, как беспокойно, мы все переживем», — сказал он, назвав отключение электроэнергии Киевом окончательным разрывом с Украиной.

«По-моему, этот окончательный уже энергетический разрыв - это уже, по-моему, последняя пуповина, которая связывала нас с той территорией и которую они же, не мы, добровольно перерезали. То есть они в очередной раз доказывают, что мы им не родные», — добавил Плотницкий.

Электроэнергию Украина решила отключить луганчанам по экономическим причинам: за долги. Если жители погасят свой долг за поставки света – электричество вернут, пообещал глава Минэнерго Украины Игорь Насалик. По его словам, ЛНР должна за услуги 5.2 миллиарда гривен, последние два месяца денег от жителей республики не поступало.

Отключив ЛНР от электричества, украинские власти создают проблемы в первую очередь своим же гражданам. Вместе с территорией ЛНР отключение электричества «задело» и территории, находящиеся под контролем Украины. У жителей Луганской области, кстати, долгов за электричество тоже накопилось изрядно. Хуже другое: Луганская ТЭС после вывода из схемы электроснабжения не избежит избыточной нагрузки, которую нужно будет куда-то девать. Подобно тому, как отказ от транзита российского газа убьет всю газораспределительную систему Украины, так и нарушения в работе электросети могут привести к печальным последствиям для украинской инфраструктуры.

Своими действиями Киев лишь отторгает от себя непризнанные народные республики, убеждая их жителей в том, что с нынешней украинской властью дел иметь не следует. Республикам не в новинку справляться с подобными действиями Киева. В 2014 году, например, из-за повреждения электросетей Луганску было несладко, однако электроэнергию в республику оперативно начали поставлять из соседней ДНР. С тех самых пор Луганская народная республика, по сути, получила энергетическую независимость от Киева, за исключением самых северных районов и части Луганска, которые и питались от Луганской ТЭС. Теперь и эта нить перерезана – причем руками Киева.

Понятное дело, что долги за оплату электроэнергии – лишь формальная причина. Украина давно решила отрезать от себя эти территории – что бы там ни говорили «ветераны АТО» да нардепы насчет «временно оккупированных территорий». Дальнейший сценарий ведет к полному отключению водоснабжения, которое зависит от поставок электроэнергии на предприятия водоканала. С помощью России непризнанные народные республики Донбасса с этой проблемой справились. А вот что делать с жителями Украины, которые не в состоянии оплачивать космические счета, а также с ликвидацией, по сути, собственной инфраструктуры – в Киеве, похоже, даже не задумались.

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