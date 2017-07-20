Бизнес вместо Диплома
фото: tjournal.ru

фото: tjournal.ru

В Минобрнауки предложили засчитывать в вузах стартапы в качестве дипломных работ.

Обсуждая на форуме «Технопром-2017» создание малых инновационных предприятий – стартапов выпускниками вузов, зам министр науки и образования РФ Григорий Трубников отметил, что в России в целом нужно воспитывать культуру технологического предпринимательства.

По его словам, в перспективе, в качестве дипломных работ могут быть не только научные работы, но и, например, малые инновационные предприятия - стартапы, которые создаются бакалаврами или магистрами.

«В то же время, - добавляет Трубинков, - Появление научных мегапроектов в университетах, - не самая главная задача. Так как университеты - это в первую очередь «лифт для кадров». Здесь должны внедряться курсы повышения квалификации, курсы лекций, специальные программы.

В настоящее время многие работающие в университетах исследователи – высочайшего уровня, и в целом «наука в университетах может быть» и не надо противопоставлять ее работе научных институтов».

Проректор по развитию Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Дмитрий Штыхно в беседе с «Русской Планетой» заметил, что такое предложение замглавы Минобрнауки РФ можно только приветствовать.

Особенно РЭУ им. Г.В. Плеханова, - вузу, который изначально создавался российскими предпринимателями именно в целях увеличения числа новых предприятий.

«Сейчас зачастую в выпускных работах на абсолютном большинстве программ по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» рассматривается один или несколько функциональных аспектов деятельности крупного предприятия, а реально созданных студентами вуза предприятий не так уж много», - отметил он.

«По нашей статистике, - продолжил Штыхно, - 5% выпускников Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова становятся предпринимателями в течение года после выпуска, фактически же эти ребята начинают вести подготовку к созданию своего бизнеса уже на старших курсах.

Третий год у нас в университете реализуются образовательные программы по социальному предпринимательству, где в учебном плане предусматривается создание собственного бизнеса уже с первого года обучения. Вспомогательная инфраструктура для такой деятельности есть и у нас, и во многих других вузах – бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы, технопарки, консультации собственников бизнеса, грантовая поддержка старт-апов.

Конечно, особую значимость такое решение будет носить для технических вузов, поскольку потенциально оно стимулирует развитие технологического предпринимательства.

Аналогичный опыт есть за рубежом, например, в США, где созданное студентами предприятие, если отвечает определенным (достаточно либеральным) критериям, является результатом их проектной деятельности на протяжении всего периода обучения и засчитывается как квалификационная работа.

Зачастую такие проекты защищаются как групповые, иногда даже с приглашением на защиту клиентов и деловых партнеров. Будем надеяться, что такая форма оценки пригодности для присуждения профессиональной квалификации приживется и в России».

Теги:
Места: Россия
События: наука
Организации: Минобразования
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