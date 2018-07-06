Анна Нетребко: сопрано, покорившее мир

Её голос влюбляет в себя даже тех, кто никогда не любил оперу. Журнал Forbes не раз называл Анну Нетребко самой высокооплачиваемой российской исполнительницей, а в числе её поклонников — видные мировые политики и бизнесмены. Чем покорила Нетребко мировую сцену?

Путь Золушки

Родилась Анна в 1971 году в Краснодаре. Её родители не были связаны с музыкой — мать трудилась инженером-связистом, отец — ходил в экспедиции в качестве геолога. Просто они были из кубанского казачьего рода, а любовь к мелодичным задушевным песням у казаков в крови. В большом добротном доме с уютным садом в Краснодаре, где жила семья, часто собирались гости и пели песни. Когда Анна была маленькой девочкой, она любила устраивать концерты для родственников. В школе Анна попала в ансамбль «Кубанская пионерия» и стала солисткой хора. Поскольку хор выступал по всей стране, Нетребко со школьной скамьи привыкала к гастрольной жизни артиста.

То, что музыка — её призвание, Анна поняла не сразу. Родители мечтали о сыне, но в семье родилось две девочки — у Нетребко есть старшая сестра. Из-за мальчишеского характера Анна мечтала то стать каскадером, к ужасу родителей, то сбегала покататься на лошадях… родителей часто вызывали в школу на ковер, уж слишком неугомонной в старших классах была будущая оперная звезда. Но, как видим, именно характер Анны и позволил ей покорить мировую сцену.

После окончания старшей школы Нетребко отправилась в Санкт-Петербург, тогда ещё Ленинград. 4 года она обучалась в Консерватории имени Римского-Корсакова на курсе Тамары Новиченко. А параллельно с этим Нетребко мыла полы в Мариинке, чтобы заработать на жизнь. В 1993 году Нетребко стала лауреатом премии имени Глинки — первая серьёзная профессиональная награда, которая превратила историю об уборщице в сказку о Золушке. Во время выступления на конкурсе её заметил Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра.

И вот Анна поет в опере «Женитьба Фигаро» — причем в роли Сюзанны, невесты Фигаро, хотя сперва Нетребко пробовали на роль пониже, Барбарины. В ближайшие несколько лет Анна выступит в таких знаменитых операх, как «Борис Годунов», «Царская невеста», «Дон Жуан» и многих других, в 1995 году она покорила Сан-Франциско, выступив на сцене в главной роли в опере «Руслан и Людмила». А дальше — бурная гастрольная жизнь по всему миру, в составе труппы Мариинского театра. Из-за плотного гастрольного графика Нетребко так и не закончила консерваторию. Впрочем, уже было и незачем.

Покорить и разочаровать

Поворотной точкой в карьере певицы стало выступление на Зальцбургском фестивале в 2002 году, в постановке «Дон Жуан» дирижера Николауса Арнонкура. С тех пор её наперебой приглашают выступать в лучших операх мира — Метрополитен-опера, Королевский оперный театр Ковент-Гарден, Карнеги-холл в Нью-Йорке, Венская опера, Берлинская… но про родную Мариинку Нетребко тоже не забыла, участвуя в различных постановках под руководством Валерия Гергиева.

Нетребко выпустила несколько альбомов со своими выступлениями. Дебютный студийный альбом «Opera Arias» 2003 года стал одним из самых продаваемых. А альбомы «Виолетта» и «Русский альбом» были номинированы на престижнейшую музыкальную мировую награду «Грэмми». В 2007 году журнал TIME включил её в список ста самых влиятельных людей мира.

Насыщенная профессиональная жизнь за рубежом подтолкнула Анну Нетребко к получению австрийского гражданства. С 2006 года она получила паспорт этой европейской страны, при этом российское гражданство сохранила.

После событий 2014 года, когда началась война в Донбассе, Нетребко проявила себя как истинный патриот своей страны и передала миллион рублей на восстановление театра «Донбасс Опера», сильно повреждённого в результате обстрелов. За это Нетребко включили в список печально известного сайта «Миротворец», а австрийцы накинулись на оперную диву за фотографии с флагом Новороссии. Из-за недопустимой, по мнению европейцев, помощи коллегам по культурному цеху, авиакомпания Austrian Airlines, лицом которой являлась Анна, не продлила с ней контракт и пригрозила обратиться в суд для возмещения репутационных издержек. «Я большая молодец, что помогла Донбасской опере», — заявила Нетребко в интервью РИА Новости и добавила, что, несмотря ни на что, гордится своим поступком.

Личное счастье

Путь к семейному счастью был у Нетребко не таким стремительным, как восхождение на вершину оперного Олимпа. Вскоре после переезда в Австрию Нетребко жила в Вене вместе со своим гражданским мужем, уругвайским баритоном Эрвином Шроттом, где у них родился сын Тьяго. Мальчику диагностировали аутизм. Пара вскоре распалась — как говорила сама Нетребко, из-за разницы культур.

Вскоре Анна встретит своего нынешнего мужа — азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. В 2015 году они поженились в Вене, где и проживают по сей день. Юсиф принял сына Анны как родного, и это пошло ему на пользу: благодаря любви и заботе родителей он пошел в самую обычную школу, несмотря на непростой диагноз. К слову, муж Нетребко стал её партнером в том числе и на сцене: их дуэт открывал театральный сезон прошлого года в Ла Скала, а в этом году они выступали вместе в России на концерте памяти Дмитрия Хворостовского.

Нетребко старается при первой возможности приезжать на Родину — не только с выступлениями, но и для того, чтобы навестить родственников в Краснодаре и снова, как в детстве, собраться за большим столом в старом доме. Разве что уже без мамы: Лариса Ивановна Нетребко умерла еще в 2002 году. И песен Анна за столом уже не поет — очень устает на сцене, и просит друзей слушать её выступления всё-таки в опере.

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