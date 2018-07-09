Дмитрий Шаменков: «Счастье нужно чувствовать»

Основателя школы «Система Управления Здоровьем» Дмитрия Шаменкова многие называют доктором. Кто-то считает его врачевателем души. Кто-то механиком человеческой судьбы, который «хирургическим путём» устраняет те факторы, которые мешают человеку быть по-настоящему здоровым и счастливым. Среди регалий Дмитрия, в разное время удостаивавшегося многочисленных званий, титулов и наград, нет лишь одного — сталкер.

Помните «Пикник на обочине» братьев Стругацких с его финальными словами «Счастье всем, счастье каждому и пусть никто не уйдёт обиженным»? Сталкером в этом замечательном романе называли человека, помогавшего людям миновать любые ловушки по извилистой дороге на пути в загадочную комнату, где сбываются все мечты.

Амбассадор проекта «Pro счастье» Андрей Вебер встретил Дмитрия Шаменкова в момент отлёта в Банкгок, где живёт его семья. В музее аэропорта Шереметьево, под рёв воспаряющих к небесам самолетов, состоялся этот спонтанный диалог про счастье.

Андрей Вебер (АВ): Что такое счастье?

Дмитрий Шаменков (ДШ): Счастье для меня — это возможность чувствовать близость и контакт, смысл и полезность, гармоничное сосуществование с жизнью. Это мои близкие, моя семья и дети. Наш с тобой диалог. Ваш проект «Про счастье». Это придаёт положительные эмоции, смысл. Вот это «особое поле», состоящее из различных элементов, и формирует состояния счастья. А еще счастье — это, безусловно, здоровье. Здоровье и счастье — это неделимо. Если человек физически крепок, но не испытывает состояние удовлетворенности и благополучия, то при этом его нельзя назвать счастливым. И даже Всемирная организация здравоохранения не называет такого человека здоровым. Физиологическое определение здоровья: это лучшее из возможных состояний для жизнедеятельности, с положительными эмоциями и творческой реализацией личности. Поэтому счастье для меня — это способность наслаждаться жизнью, быть удовлетворённым ею и творить.

АВ: О чём ты мечтаешь как счастливый человек?

ДШ: Сейчас мечтаю о том, чтобы приехать домой, обнять свою любимую и своих малышей. Дальше? Будет видно. У меня далеко идущих планов нет. В целом есть какие-то идеи, видения.

АВ: Вот как? Говорят, что у счастливых людей планы на 30 лет вперёд.

ДШ: Всё меняется и очень тесно зависит от возникающих и теряющихся связей с другими людьми. Сейчас я понимаю, что открыто поле диалога, который мы развиваем, чтобы улучшать здоровье человека. Мне хочется сделать его более доступным, широким, создать большую школу осознанного управления здоровьем, чтобы доступ к нашим знаниям имели не 15 000 человек, которые сейчас проходят у нас обучение, а миллионы людей, которые получат возможность возвращать своё утраченное здоровье максимально экологичным путём, наиболее современным.

АВ: Что это за путь? Через какие тернии он идёт?

ДШ: Он идёт через отношения с людьми, коммуникацию с окружающими.

АВ: Как возникла эта история с отрытым диалогом, о котором ты говоришь?

ДШ: Она возникла в результате исследовательского, научного поиска, изучения причин тех проблем, которые возникают у человека в аспекте его здоровья. Были проведены тщательные исследования тех факторов, которые можно использовать для того, чтобы восстановить здоровье человека. Я пришёл к осознанию того, что отношения между людьми и коммуникация играют наиболее важную роль в поддержании здоровья, исцеления и сделал вывод, что сфера отношений — социальная сфера, определяющая.

АВ: Как это стало понятно?

ДШ: Исходя из моего жизненного опыта, я смог понять это с точки зрения науки. Есть замечательная теория функциональных систем, которая развивалась в античной физиологической школе. Она помогает осмыслить, понять, как это происходит. Исследования показывают, что основная причина проблем со здоровьем — это социальная изоляция. А решением проблем социальной изоляции всегда является диалог.

АВ: Обычный диалог?

ДШ: Не совсем. Ведь, по сути, повздорить с другим человеком — это тоже диалог, и он может приводить к усугублению проблем со здоровьем. Диалог открытый, в котором существует очень ясное понимание цели, ясные правила. Диалог, в котором существует открытый и непрерывный обмен информацией. Такого рода диалог приводит к формированию надсистемы формата «Мы». Появляется «Мы», как образование, как сущность, которая способна давать нам здоровье, исцеление. В нашей школе мы научились делать этот процесс системным, что позволяет нам улучшать здоровье и качество жизни человека.

АВ: За какой, примерно, срок?

ДШ: Результаты становятся очевидны в течение месяца.

АВ: Скажи, а зачем тебе всё это? Пятнадцать тысяч человек, миллион. Откуда такие цели?

ДШ: Ответ на вопрос лежит в плоскости понятий «призвание» и «самореализация». Это и про моё здоровье, про здоровье моей семьи, и про здоровье тысяч других людей. Я доктор. Я занимаюсь этими процессами в течение всей моей жизни.

АВ: Какие у тебя препятствия на пути к твоему личному счастью?

ДШ: Это очень важный момент. Дело в том, что я не один в этой жизни. И для того, чтобы чувствовать свою удовлетворенность, быть счастливым, важно соотносить себя с самой жизнью в целом. Для этого нужно научиться чувствовать жизнь, воспринимать её правильно, не исключая «наличия жизни в самой жизни». Осознав, что я не один в этом мире, нужно с этим миром не бороться, а учиться взаимодействовать. Первый шаг на пути к этому взаимодействию: научиться воспринимать этот мир. Это очень сложно, потому что то, что я воспринимаю, оцениваю его в соответствии со своим предыдущим опытом, предыдущими «тактами восприятия». И порой кажется, что тот мир, который ты воспринимаешь в данный момент — какой-то неправильный, чужой…

В этом случае может поменяться фокус твоей цели. Вместо того чтобы продуктивно взаимодействовать с реальным миром, я начинаю взаимодействовать с миром вымышленным. Тем, который я, как бы, «натягиваю», словно маску, на реальный. Так возникает подмена понятий. Вместо того чтобы гармонично двигаться в потоке жизни с этим миром, я начинаю пытаться его изменить. Мое партнёрство с окружающей реальностью в этой жизни нарушается. Я могу попытаться доказать, что я прав. И объективная реальность даже может предоставить мне такую возможность. Но, чаще всего этого не получается сделать.

АВ: Выходит, ты чувствуешь свою связанность с этим миром, и у тебя нет препятствий?

ДШ: Получается, что да. Но и препятствия — один из элементов внутреннего диалога. Любые препоны, возникающие у вас в жизни — это момент, когда необходимо остановиться, почувствовать, где мы находимся, в каком контексте, и уже исходя из этого принимать какие-то решения. Но ориентир, своеобразная «точка настройки», должна быть у каждого человека именно на реальность. И «синхронизация» себя с этим миром, его алгоритмами, является краеугольным камнем, от которого начинается движение к счастью. Это, в своем роде, «точка обретения реальности».

АВ: У тебя есть возможность выбирать, с кем работать, как работать, где жить. Нас читают люди, которые с 9 до 18 на работе, они испытывают стресс, который впоследствии становится хроническим, перерастающим в заболевания. Что ты порекомендовал бы с точки зрения своей теории, доктрины? Как этим людям быть, как находить свое предназначение? Что им делать?

ДШ: Есть два известных пути: революционный и эволюционный. Революционный я не могу никому из читателей «Русской Планеты» порекомендовать, потому что не факт, что это окажется для их здоровья полезным. Путь эволюции наиболее благоприятен. В данный момент я развиваюсь по нему. Точкой опоры на данном пути является осознание того простого факта, что человек уже исполняет своё предназначение в любой из моментов реальности.

АВ: А если на определённом этапе кажется, что человек не реализует своих целей?

ДШ: Это заблуждение с чисто физиологической точки зрения. Человек, таким образом, перекладывает ответственность за свою жизнь, за то, что в ней происходит на некие объекты, предметы, которые, по сути, являются проекцией его целей.

АВ: Можно «щепотку конкретики»?

ДШ: Вокруг нас кипит жизнь. Мы в аэропорту. И разговариваем чуть громче, чем обычно. Кому-то это могло бы показаться досадным. Но аэропорт вокруг нас — лишь элемент достижения наших целей. Осознание того, что всё происходящее вокруг является моей целью и, соответственно, я могу в определённый момент реального бытия почувствовать себя «в своей тарелке», даёт мне возможность продолжать процесс моей самореализации. Пока я этого не сделаю, я чисто физически не могу без революций. Без стресса, без тех обстоятельств, которые выбьют меня из колеи.

АВ: Где же выход?

ДШ: Либо я сознательно принимаю реальность такой, какая она есть, начиная действовать согласно лучшей из возможных стратегий, либо я начинаю идти по пути стресса. Создаю для себя «обстоятельства непреодолимой силы».

АВ: Вернёмся к обычному менеджеру, который сидит в офисе. У него идёт рутинная работа, которую он тихо ненавидит. С одной стороны он получает здесь деньги, здесь ему комфортно. С другой стороны — на работе всё давно не радует, абсолютно всё раздражает. И каков же твой совет для этого человека? Принять ситуацию для того, чтобы сделать какой-то следующий шаг? Осознать, что всё творящееся вокруг него — и есть его цель?

ДШ: Для того чтобы начать действовать в мире, надо уметь чувствовать этот мир. Если я хочу взять шариковую ручку, мне нужно брать её там, где она лежит. Потому что если я захочу взять её там, где её нет, я её не смогу взять. У меня просто не будет результата деятельности. Поэтому, прежде чем взаимодействовать с любыми объектами действительности, мне важно вступить с ними в контакт. Я не могу ничего сделать без контакта. Это важно понять. Должна быть точка опоры. И обретение этого контакта — первый шаг.

АВ: Почему сложно обрести этот контакт?

ДШ: Контакт — это боль. Когда мы говорим про принятие действительности, в которой существуем, у нас, априори, не может быть проблемы с приятными для нас факторами. Нечто приятное, будь то еда или развлечения, человек принимает так, что ему подчас тяжело остановиться. Но речь идёт о принятии неприятного — боли. Боль, как сигнал, — необходимая часть чувствования действительности, которая помогает нам найти путь. Ведь в реальности для всех живых систем крайне важно получать потоки информации двух типов. Одна информация — положительные эмоции. Вторая информация — отрицательные эмоции. Оба этих потока показывают, куда мне нужно идти. Если я намеренно изолирую себя от одного из видов реальности, например, от боли, то меня это, так или иначе, начинает двигать в сторону разрушения.

АВ: Не каждый поймёт. Можно опять опереться на конкретику?

ДШ: Если я занес руку над свечой, и моя рука начинает болеть — такой сигнал полезен для меня. Но обычно люди делают всё, что угодно, лишь бы этот сигнал не чувствовать. Они отвлекаются, смотрят кино или употребляют алкоголь для того, чтобы не чувствовать сигнал боли. Они делают всё, что угодно, для того чтобы не чувствовать. Своих клиентов и пациентов я, прежде всего, учу чувствовать. Потому что научиться чувствовать — значит, начать получать интегральные сигналы от действительности, войти в точку опоры, из которой можно дальше развиваться. Без этой точки делать нечего. Первый шаг — начинать осознавать то место, в котором ты находишься здесь и сейчас. И это всегда неприятно.

АВ: Но нужно?

ДШ: Разумеется. Я бы сказал, что это критически необходимо. Без этого никак.

АВ: Что делать тем, кто сейчас хочет сделать первые шаги на пути к счастью? Есть какой-то лайф-хак?

ДШ: Если вы сейчас себя чувствуете плохо, пойдите к близкому человеку, попросите о помощи, или признайте неправоту, если виноваты перед ним в чем-то.

АВ: И что случится в результате?

ДШ: Дорога к счастью будет легче.

АВ: Спасибо за твои ответы.