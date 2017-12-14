Зубастая «Хаски»

Конструкторы завершили работы по аванпроекту (определение облика) многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения (АПЛ) «Хаски». Об этом заявил изданию РИА Новости начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Олег Власов. Вскоре аванпроект будет представлен главнокомандующему ВМФ Владимиру Королеву.

Научно-исследовательские работы (НИР) по проекту должны быть завершены в течение 2018 года. Из слов Власова следует, что в следующем году может быть составлен эскизный проект, а затем технический. Таким образом опытно-конструкторские работы (ОКР), скорее всего, стартуют на рубеже 2018-2019 годов.

В июле 2017 года заместитель главкома ВМФ РФ вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил, что закладка субмарины запланирована на 2023-2024 годы. Но в ноябре Королев был не столь оптимистичен: «Мы сначала закончим научно-исследовательскую работу по этой теме, мы ее закончим в следующем году. Нам будет ясен эскизный проект, от него мы перейдем к техническому проекту. Решение (о строительстве АПЛ) будем принимать по результатам научно-исследовательской работы».

«Хаски» призваны заменить в будущем АПЛ проекта 885 «Ясень». Однако на текущий момент у России лишь одна подводная лодка этого проекта — «Северодвинск». До 2023 года в состав Тихоокеанского и Северного флотов должны войти еще шесть субмарин: «Казань», «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск».

По информации СМИ, «Хаски» по габаритам будет несколько меньше «Ясеня», длина которого составляет 120 метров. «Хаски» — это проект на достаточно отдаленную перспективу. С большой вероятностью АПЛ нового поколения будут не вытеснять, а дополнять «Ясени», ресурс которых составляет порядка 30 лет. «Хаски» станет платформой для различных экспериментов и будет неоднократно совершенствоваться.

«Проект лодки пятого поколения активно обсуждается, и готовятся различного рода технические задания предварительные, проводятся наработки. Она будет совершенно другой лодкой с точки зрения физических полей. Это будет лодка, которая будет унифицирована — стратегической и многоцелевой по ряду своих ключевых элементов», — сказал в апреле 2016 года президент «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

Он сообщил, что для Минобороны будут созданы две версии АПЛ на единой базовой платформе. Первая — подлодка-охотник за субмаринами противник, вторая — подлодка-носитель противокорабельных крылатых ракет.

«Хаски» наряду с «Ясенями» должны стать эффективным орудием сдерживания превосходящих подводных и надводных сил США. Соединенные Штаты обладают мощнейшими ВМС в мире, а морской компонент ядерной триады, по мнению независимых экспертов, превосходит российский. В распоряжении США 18 подводных гигантов типа «Огайо» с межконтинентальными баллистическими ракетами, тогда как у ВМФ России на ходу 8 подводных крейсеров.

«Если мы закончим разработку лодки четвертого поколения в 2017-2018 годах, и если мы не начнем в эти годы разработку лодки пятого поколения, то мы ее выпустим не раньше 2030 года», — отметил ранее Рахманов.

Действительно о сроках строительства АПЛ сказать что-либо сложно. В зависимости от финансирования и хода ОКР оно может растянуться на срок до 10-15 лет. Правда, стоит отметить, что это абсолютно нормальная ситуация для техники нового поколения, где главный упор сделан на максимальную автоматизацию всех технологических процессов.

На текущий момент о «Хаски» известно немного. В октябре 2016 года со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Литовкина RTсообщил о том, что в АПЛ нового поколения будет использоваться анаэробная установка или воздухонезависимый двигатель.

«Его разработкой занимается ЦКБ «Рубин». Это позволит субмарине не всплывать на поверхность, чтобы пополнить заряд. Петербургское КБ создает анаэробную установку на основе электрохимического генератора. Новейшие технологические решения должны найти свое воплощение в проекте «Хаски», — указывает издание.

По словам советника гендиректора ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ) Валерия Половинкина, корпус, носовые и кормовые рули, стабилизаторы, ограждение рубки, гребные винты и линии валов перспективной подлодки будут изготовлены из композитных материалов.

«Все это приведет к снижению уровня шума. Но главная особенность проекта будет состоять в том, что это будет модульная конструкция с унифицированными носовыми и кормовыми частями, чтобы их можно было использовать как для создания стратегических, так и ударных подводных крейсеров, меняя только в зависимости от поставленной задачи конструкцию отсека с вооружением», — цитирует «Изсевтия» Половинкина.

Основным ракетным вооружением АПЛ нового поколения будут гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», скорость которых превышает 5-6 Махов (до 7000 км/ч). Высокие скоростные характеристики должны нивелировать возможности любой системы ПРО. Дальность поражения целей «Цирконами», по разным оценкам, составляет от 400 до 1000 километров.

Разработкой баллистических ракет для «Хаски» занимается Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (ГРЦ). Предполагается, что новейшие ракеты будут оснащены гиперзвуковыми маневрирующими боевыми блоками, в том числе ядерными.

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