Ух, и засверкает после грома!

Один известный политик назвал поиск национальной идеи для России вечной русской забавой. Попыток много, результата нет. Хотя запрос на выбор главного направления политической мысли имеется. Вера в новый эдем, совершенное общество будущего - в народном подсознании.

Мы и Они – две разности

Русскому человеку без пронизывающих его существо духовных стержней тяжко жить. Код русскости, по Бердяеву, в поиске Божьей правды, обычно ассоциируемой с высокими целями общественного происхождения. Жить для мира, общества, народа – лейтмотив нашей ментальности, ранее с выраженной религиозной окраской, соборностью.

Может, в этом загадка русской души? И недопонимание России Западом, где индивидуализм превалирует во всем. Где все подчинено золотому тельцу. Евро-американская жажда наживы неутолима. Дядюшка Сэм топит целые страны и народы в пучине алчности под радостные аплодисменты барыг – каракуртов. Сообщества мимикрирующих существ без идеалов и принципов правят бал в ломающемся на наших глазах мире.

На Руси же люди, живущие для себя, большим уважением никогда не пользовались. Народные герои за правое, общерусское дело, радели. Даже умирать публично почетно: «На миру и смерть красна». Ореол самопожертвования во имя родины засвечивает всю нашу историю.

Почти по одесски: Мы и Они - две большие разности!

Синяя птица ускользнула

Верхи время от времени запускают в общество пробные идеологические шары. В новейшей истории России началось все с подачи незабвенного Бориса Николаевича. После его избрания на второй президентский срок федеральная власть озаботилась поиском национальной идеи.

Шапка оказалась не по Сеньке! Осчастливить дорогих россиян в духовной сфере, как и во многих других, у ЕБН не получилось. Поиски национальной идеи превратились в романтичную забаву творческой интеллигенции. Чего только не предлагали новоявленные повелители мозгов: и либеральную империю, и гражданскую нацию, и сбережение народа, и более прозаичные вещи типа строительства дорог, жилья. Но все - мимо!

Народ своим равнодушием отверг попытки правящей элиты повластвовать над мыслями. «Все разворовали, и дурачить надумали» - молвил про себя простой люд. Синяя птица в виде национальной идеи ускользнула!

Точки опоры нет

Последний интеллектуальный потуг верхов: государственный патриотизм. Вроде бы правильно, отвечает духу времени, вызовам и системному давлению на Россию западного мира. Но за внешней привлекательностью понятия скрывается неопределенность смыслов. Точки опоры нет. Побегут ли к гипотетической общей цели олигарх Абрамович и слесарь Петров? Разница в доходах между богатыми и бедными в России сумасшедшая. К вопиющему социальному дисбалансу примешиваются этнические и конфессиональные разночтения.

По всем позициям, критериям ООН, этнические русские являются государствообразующей нацией, но официального признания неоспоримого факта нет. Из-за ложной деликатности. Есть боязнь обидеть малые этносы. Хотя, если вдуматься, все не так однозначно. Сам термин «русские» в России, да и за границей, в гораздо большей степени связывается не с этническим началом, а с русским языком, культурой, историей. Множественные нити на протяжении веков стягивают этнических русских и нерусских россиян. Русскость -- своего рода духовный мейнстрим, общегосударственная символическая канва.

Конституционное закрепление государствообразующего статуса не только восстановит историческую справедливость в отношении русского народа, но и определит вектор общенационального развития. Деления россиян на два сорта не будет. Серьезных оснований нет. Русский статус России, наоборот, стимулирует большее единение восточных славян и многих солидарных этносов. Проблема - в дефиците политической воли!

Религиозный фон неровный и неспокойный. Появляются и почесываются несвойственные России конфессиональные прыщики. В стране издавна уживались в мире и согласии православные, мусульмане, буддисты, представители иных религий. Иноземное поветрие в виде радикализации ислама меняет ситуацию не в лучшую сторону. Приверженцы традиционных догматов ведут напряженную и не всегда успешную борьбу с фундаменталистами, к коим примыкает заметное количество молодых мусульман.

Кристалл надежды замерцал

Нация для восприятия национальной идеи должна созреть. В особенности элита. Посыл, идущий снизу, обретает наверху формы. Консолидированная вокруг актуальных, злободневных целей элита мобилизует на движение к ним весь народ. Уровень взаимопонимания верхов и низов, совпадения интересов предопределяет успешность либо неуспешность национальной идеи. У нас своя специфика.

В многоэтничной и многоконфессиональной России есть стержень, именуемый великорусским этносом. Он же в массе инертен. Похоже, не пришло время. Оптимизирует шестое чувство: в подкорке народа, в матрице его бытия флюиды новых представлений о реальности постепенно, микроскопическими темпами кристаллизуются. Русскому человеку часто требуется толчок, чтоб в движение прийти и осмыслить новое. Он живо реагирует на события, которые задевают сокровенные струны его души.

Весна 2014 года просветила, как рентген, сердца русских людей. Взбудоражила умы своей энергетикой. Позиции обозначились. Голос народа - в итогах парламентских выборов, в опросах, палитре блогосферы. Мы не испугались. Открыто заявили миру: Русские не сдаются! И…сделали огромный шаг в этническом саморазвитии. Русская весна кристаллом маленькой, но такой приятной надежды, замерцала в душе нации!

В скрепах прошлого

Есть довольно тонкое наблюдение, утверждающее, что лики будущего нужно искать в прошлом. Каковы они…наши духовные скрепы?

Первой русской идеей принято считать приписываемую псковскому монаху Филофею концепцию: Москва - Третий Рим. В конце пятнадцатого века великий князь московский Иван Третий собрал воедино большую часть земель Северо-Восточной Руси. Наконец-то сброшено двухсотлетнее ордынское иго. Появилось новое государство, которому потребовалась идеология, генеральный план развития и обоснования специфики существования. Выбор идеи обусловили православная вера и гибель Византии, от которой Русь когда-то приняла духовную направляющую. Московия объявила себя наследницей Второго Рима, могущественной в былые времена Византийской православной империи. Символически это выразилось в женитьбе Ивана Третьего на Софье Палеолог – племяннице последнего византийского императора. В принятии двуглавого орла в качестве государственного герба.

Вторую национальную идею сформулировал в девятнадцатом веке министр народного просвещения Российской империи граф Уваров: Православие—Самодержавие--Народность. Подчеркнута религиозность народа и его преданность монархической форме правления. Под народностью подразумевалась культурная самобытность русских, их непохожесть на иноземцев, кодировка своего, евразийского вектора движения в будущее. Худо-бедно идея работала, сплачивала народ и государство.

К семнадцатому году минувшего столетия уваровская идеологема изжила себя. Массы очаровались идеями всеобщего равенства, диктатуры пролетариата, мировой революции. Картинки земного рая гипнотизировали мозги трудовому народу. Большевики умело пропагандировали тезисы: мир - народам; земля - крестьянам; фабрики - рабочим. Просто, доступно…даже кухарке, которой выпало счастье как бы поуправлять государством. С укреплением советской власти землю и фабрики отобрали, превратив их в безликую и не очень эффективную госсобственность. Коммунистическая идея прожила среднюю человеческую жизнь – 70 лет. В августе 91-го, крякнув хромой уткой, почила в бозе.

Нить Ариадны огнем сокрыта

Новая идея, как и предшествовавшие, проявится в духовно - политической сфере. В переформатировании Государства Российского, штриховании лика нации, ее идейно-нравственных устоев, программировании будущности. Русского человека подвигом возведения семейного коттеджа не соблазнишь. Его на мессианское по обыкновению тянет. Чтоб с размахом, всенародно!

Когда ж медведь проснется? Гром еще не грянул! Как там в пословице: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Фольклор наиболее точно отражает характер народа. Вдохновляет другая, динамичная пословица: «Русские долго запрягают, но быстро едут».

Признанные миром ясновидящие редко ошибаются. Наука бессильна объяснить шокирующий обывателя дар. Вольф Мессинг, Ванга и монах Авель в разное время предрекли, что мы на пороге потрясений. Россия будет «в огне», ее ждут бедствия. Но выдюжит, одолеет невзгоды и в ней зародится «новая религия». Пророчества можно воспринимать с юмором, недоверием, но зерно истины в них определенно присутствует. Атмосфера дней сегодняшних напоминает предгрозовую пору. Этакое затишье перед бурей, громом!

Бед, да еще глобальных, никто, естественно, накликивать не хочет. Скорее по воле Божьей люди и государства тестируются на жизнестойкость. Дабы духу человеческому очередное рождение дать. Неисповедимы пути Господни, но, возможно, это так.

Русский народ, Россия с честью выдерживали жесточайшие удары судьбы. У нас особый путь и уникальный код духовности. Из испытаний выйдем с новой русской идеей. Отыщем огнем сокрытую нить Ариадны! Несомненно. И Тютчев дух крепит: «Неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу».

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