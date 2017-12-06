Запретили флаг, гимн… Запретили Россию?
Запретили флаг, гимн… Запретили Россию?

Решение МОК о недопуске России на Олимпиаду ставит под угрозу само существование зимних игр

Международный олимпийский комитет (МОК) озвучил окончательное решение о допуске российских спортсменов на грядущие зимние игры. Российская сборная отстранена от участия в Олимпиаде-2018, весь Олимпийский комитет России и чиновники от спорта дисквалифицированы, многие пожизненно. Некоторым спортсменам (по усмотрению МОК) можно будет выступать под нейтральным флагом, гимн и символика России на играх – запрещены.

А, и в придачу Россия должна 15 миллионов долларов – за расходы, которые понес Международный олимпийский комитет, расследуя дело о допинге.

«Это была беспрецедентная атака на целостность Олимпийских игр и спорта. Пропорциональные санкции за эти системные манипуляции, ограждающие чистых спортсменов, должны подвести черту под этим разрушительным эпизодом и послужить катализатором для более эффективной антидопинговой системы», - заявил на пресс-конференции по итогам заседания президент МОК Томас Бах.

Похоже, Запад свято верит, что своими действиями воспитывает Россию, а не наказывает. Наверное, в МОК полагали, что российские спортсмены начнут ронять слезы умиления и говорить «спасибо» за дозволение выйти на олимпийскую арену под нейтральным флагом…

По мнению главы МОК, рассматривать вопрос о возвращении России в олимпийскую семью можно будет лишь в случае выполнения всех требований Антидопингового комитета и полной перестройке национальной антидопинговой системы. Главным виновником допингового наказания для России комитет назвал Министерство спорта России и лично бывшего министра спорта Виталия Мутко, которого, кстати, отстранили даже от появления на какой-либо олимпиаде пожизненно.

Олимпийский комитет России, по мнению МОК, не причастен к манипуляциям с пробами спортсменов – по крайней мере, напрямую. Но и его было решено наказать – за компанию, чтобы Минспорта скучно не было.

Разумеется, все только и говорят о грядущем бойкоте Россией Олимпийских игр, которые должны состояться в феврале будущего года в Южной Корее. Поделился своим мнением относительно отказа России участвовать в Олимпиаде и глава МОК. «Я не вижу причин для бойкота, поскольку мы позволили чистым российским спортсменам участвовать в Играх, чтобы показать, что в России они есть», - ответил Бах.

В Кремле ранее уклончиво ответили, что не хотят обсуждать возможность бойкота до решения МОК. «Мы против ущемления прав наших спортсменов, против бездоказательного ущемления прав, но в то же время Россия сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма. Об этом говорил президент Путин, это его решение», - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На момент написания статьи никакой официальной информации о возможном бойкоте не поступало.

Как в свое время Россия нашла, чем ответить на унизительные санкции – так и сейчас, лучшим выходом из ситуации мог бы стать бойкот игр, вплоть до выхода из олимпийского движения. Вряд ли российский президент, ведя нашу страну к роли триумфатора, побеждая в Сирии, присоединяя Крым к родной земле гигантским мостом, хотел бы видеть стыд в глазах наших спортсменов, идущих под нейтральным флагом.

Наблюдать за такими играми, где не будет ни одного российского триколора – самое настоящее национальное унижение. Обошлись без Евровидения – так и без Олимпиады раз-другой вполне обойтись сможем. Путин не был бы Путиным, если бы не умел грамотно принимать такие решения.

И, как и в случае с санкциями против России, западный мир делает хуже лишь себе. В зимних видах спорта Россия традиционно сильна. Но если на играх не будет русских фигуристов, хоккеистов, лыжников и биатлонистов – то и Олимпиада в целом обеднеет. Без России Зимние игры – не игры, а так, игрища без достойных конкурентов. Повесили сами себе медальки и разошлись. К тому же, не так много стран, как кажется, могут и готовы принимать у себя зимние олимпиады. А Россия, успешно приняв игры в начале 2014 года, теперь лишена многих медалей за то, что случилось ближе к середине того же года в Крыму…

Пострадала и репутация самих Олимпийских игр – как главного события, объединяющего страны, причем без политики. Отныне это уже не так. Авторитет Олимпиады подорван, ведь и на Западе у здравомыслящей части спортивного сообщества есть серьезные сомнения в том, что допинг как явление навсегда покинет игры вслед за дисквалифицированными российскими спортсменами.

В то время как спортивные бюрократы из МОК придумывают всё новые и новые препятствия для нашей сборной, Россия продолжает развиваться как воздухоплавательная Держава. И тройной мировой рекорд, который в 2016-м году установил великий русский путешественник Фёдор Конюхов - прекрасный повод уже сегодня говорить о включении воздухоплаванья в перечень олимпийских дисциплин. Поддержать эту инициативу каждый читатель «Русской Планеты» может уже сегодня, став обладателем удивительного артефакта от Фёдора Конюхова - сувенирной рамки с фрагментом оболочки того самого воздушного шара, на котором путешественник прославил Россию!

Теги:
Места: Россия
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