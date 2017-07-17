На замену легендарному МиГ-29
На замену легендарному МиГ-29

Чем уникален МиГ-35 и какое будущее уготовано новому российскому истребителю

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» готовится к презентации на МАКС-2017 многофункционального легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35. Новинке обещано хорошее будущее в России: 35-й должен заменить всю линейку 29-х, которые стоят на вооружение ВКС и ВМФ. Одновременно РСК МиГ штурмует зарубежные рынки, где жизненный цикл МиГ-29 приближается к концу.

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который в этом году стартует 18 июля, прекрасная площадка для корпорации для продвижения МиГ-35. Презентация этого самолета станет одним из центральных событий салона в подмосковном Жуковском. РСК представит истребитель, который должен значительно превосходить предшественника по тактико-техническим характеристикам (ТТХ) и уверенно чувствовать себя в любых погодных и природно-климатических условиях.

Военные летчики часто называют МиГ-29 «солдатом». В это понятие вкладывается надежность и неприхотливость истребителя. Агрегаты и оборудование машины спокойно переносят зимнюю стужу, летний зной и эксплуатацию на окруженых пустыней аэродромах. МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, который был приспособлен выполнять боевые задачи в любых точках земного шара, включая страны третьего мира.

Эксплуатация МиГ-29 началась в 1983 году. С тех пор самолет претерпел несколько модификаций и модернизаций. Одна из последних и наиболее популярных в войсках — МиГ-29М2, который является машиной поколения 4++. На данный момент это самый современный легкий истребитель, который стоит на вооружении РФ. В общей сложности «МиГ» произвел более 1600 единиц МиГ-29.

Этот истребитель ни в коем случае нельзя назвать устаревшим. В МиГ-29 был заложен огромный модернизационный ресурс и внешне он выглядит очень современно, в отличие, например, от дальнего перехватчика МиГ-31. Однако с момента первого полета (6 октября 1977 года) скоро пройдет 40 лет. России требуется постепенный переход на легкие истребители пятого поколения, либо замена авиапарка на машину, которая максимально приближена к «пятерке».

МиГ-35 — это как раз тот самый «мостик» между четвертым и пятым поколением. Если не присматриваться, то новый истребитель не отличается от предшественника, но на самом деле некие отличия все же заметы: это немного конструкция крыла и корпуса. МиГ-35 превосходит МиГ-29 по боевым возможностям и начинен самой современной на данный момент электроникой и оборудованием.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), куда входит РСК «МиГ», приводит следующие уникальные характеристики МиГ-35:

  • увеличенная боевая нагрузка, размещаемая на девяти точках внешней подвески;
  • повышенный запас топлива, дозаправка в воздухе и возможность использования в качестве танкера;
  • технологии антикоррозийной защиты планера и основных систем, соответствующие стандартам, разработанным для корабельных истребителей, что существенно облегчает эксплуатацию самолета в условиях тропиков;
  • существенно сниженная заметность в радиолокационном диапазоне;
  • трехканальная цифровая комплексная система дистанционного управления с четырехкратным резервированием;
  • существенно повышена надежность самолета, двигателя и авионики;
  • увеличен срок службы и ресурс;
  • возрос межремонтный ресурс двигателей;
  • стоимость летного часа МиГ-35 почти в 2,5 раза ниже, чем у МиГ-29;
  • МиГ-35 рассчитан на эксплуатацию по техническому состоянию.

Эксперты сходятся во мнении, что, по сути, РСК МиГ представит на МАКС-2017 очень глубокую модернизацию 29-й модели. И это действительно так: МиГ-35 при всех его достоинствах «новейшим» назвать сложно.

Если мы оглянемся на 20 лет назад, то поймем, что в 2017 году у России уже мог быть истребитель пятого поколения под названием МиГ-35. В силу недостатка финансирования и отсутствия должного интереса со стороны государства проект пятого поколения МиГ 1.44 (МиГ 1.42) МФИ (многофункциональный фронтовой истребитель) так и не был реализован, хотя по некоторым своим ТТХ он превосходил американский F-22 Raptor.

29 февраля 2000 года состоялся первый и единственный полет прототипа самолета пятого поколения разработки РСК «МиГ». Нынешний МиГ-35 — это своеобразный компромиссный вариант для конструкторов, мечтавших создать машину нового поколения. В тучные 2000-е годы госзаказами оказался обласкан ОКБ Сухого и, к сожалению, «МиГ» переживал непростые времена.

Большой репутационный ущерб компании нанесло уголовное дело о хищении 800 миллионов рублей. Как полагает следствие, в начале 2000-х годов злоумышленники приобрели недвижимость у РСК МиГ за несколько десятков миллионов рублей при рыночной стоимости более 600 миллионов рублей.

Обвиняемыми по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) оказались бывший гендиректор ОАО «МиГ-Рост» Алексей Озеров (предполагаемый организатор мошеннической схемы), заместитель гендиректора ПАО «Туполев» Егор Носков, экс-заместитель гендиректора ОАО «Вертолетная сервисная компания» Алексей Андреев и их предполагаемый сообщник Борис Свиридов.

«Во втором эпизоде речь идет о событиях, которые произошли в 2007–2009 годах. Тогда, по версии СКР, у РСК «МиГ» было похищено хранившееся на складах оборудование для сборки и оснастки вертолетов. Первоначально в деле фигурировал ущерб в 400 миллионов рублей. Однако в окончательной редакции осталась цифра вдвое меньше», — уточняет «Коммерсант».

Не исключено, что в такой ситуации продажи МиГ-35 — едва ли единственный способ возрождения корпорации. Сейчас РСК проводит модернизацию производственных мощностей. Так, в 2016 году предприятие запустило цех гальванокрасочных покрытий и термообработки. В цеху функционируют три производственные линии, но до конца 2017 года заработают все 14.

Определенную надежду внушают и финансовые показатели компании: выручка в 2016 году составила 56,7 миллиарда рублей, прибыль — 5,6 миллиарда рублей. Это был самый успешный год с середины 1990-х годов. Гендиректор РСК «МиГ» Илья Тарасенко рассчитывает, что в 2017 году предприятие выручит до 70 миллиардов рублей, но прибыль может упасть до 4-5 миллиардов рублей.

По словам топ-менеджера, РСК «МиГ» способен выпускать до 36 самолетов в год. Эта цифра говорит о готовности компании к выполнению масштабных заказов по выпуску МиГ-35. Правда, серийное производство истребителя начнется не раньше конца 2018 года, так как до этого времени самолет будет проходить этап летных испытаний. Сегодня корпорации важно не только вернуть честное имя, но и сформировать портфель заказов на действительно достойную машину, которой без сомнения является МиГ-35.

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