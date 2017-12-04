Без ядерного поезда

Огромный резонанс в профессиональной среде вызвала новость о заморозке проекта боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин», известного больше как ядерный поезд. Информацию об этом со ссылкой на «информированного представителя оборонно-промышленного комплекса» распространила «Российская газета», официальное издание правительства РФ.

На момент подготовки материала Минобороны не комментировало ситуацию. Учитывая репутацию РГ, можно с уверенностью утверждать, что разработка «Баргузина» действительно приостановлена. Однако непонятно, почему наверху об этом решили рассказать столь деликатно, воздержавшись от публичного объяснения причин, которые, наверное, нет смысла скрывать.

«Тема создания ракетных поездов нового поколения закрыта, во всяком случае на ближайшую перспективу», — сообщила «Российская газета». При этом указывается, что «если срочно потребуется, наш ракетный поезд достаточно быстро доведут до рабочего состояния и поставят на рельсы». В причинах приостановки проекта «Баргузин» разбиралась «Русская Планета».

Вынужденная утилизация

Впервые о ходе работ по созданию нового БЖРК стратегического назначения Минобороны объявило в апреле 2013 года. 24 декабря 2014 года заместитель министра обороны Анатолий Антонов подчеркнул, что принятие на вооружение в РФ железнодорожного ракетного комплекса не противоречит положениям Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Разработка «Баргузина» началась в Московском Институте теплотехники (МИТ), предположительно, в 2011-2012 годах. В 2014 году был подготовлен эскиз, а в 2015 году стартовали опытно-конструкторские работы (ОКР). В декабре 2015 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о текущей «разработке рабочей конструкторской документации на агрегаты и системы комплекса».

В ноябре 2016 года на космодроме Плесецк успешно завершились бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты для нового БЖРК. Испытания заключались в том, что весовой макет будущей ракеты «выкидывают» из вагона с помощью порохового аккумулятора. Развёртывание ядерного поезда было запланировано на период между 2018-2020 годами.

«Баргузин» является глубокой модернизацией советского аналога РТ-23 УТТХ «Молодец» (SS-24 Scalpel — по классификации НАТО). Первый ракетный полк заступил на боевое дежурство 20 октября 1987 года в Костроме. По информации Минобороны, главным преимуществом советского БЖРК была способность рассредоточиваться. Незаметно для средств разведки комплекс мог менять свое местоположение.

«БЖРК конструктивно представлял собой железнодорожный состав из двух-трех тепловозов и специальных (по внешнему виду рефрижераторных и пассажирских) вагонов, в которых размещались транспортно-пусковые контейнеры (ТПК) с межконтинентальными баллистическими ракетами, пункты управления пуском, технологические и технические системы, средства охраны, личный состав и системы жизнеобеспечения», — поясняет Минобороны.

«Молодец» был принят на вооружение в период окончания холодной войны. К 1994 году Россия обладала 12 БЖРК с тремя ракетами в каждом. Три ракетные дивизии были развернуты в Красноярском крае, Костромской и Пермской областях.

В 1993 году Москва и Вашингтон подписали Договор СНВ-II, согласно которому наша страна обязалась снять с вооружения ядерные поезда. В 2002 году в ответ на выход США из Договора об ограничении ПРО 1972 года Россия денонсировала СНВ-II. Однако все же решила утилизировать «Молодцов». Нетронутыми остались только два поезда: один комплекс украшает Варшавский вокзал Санкт-Петербурга, а второй — Техническом музее АвтоВАЗа в Тольятти.

Неудачная попытка

Причины снятия с вооружения «Молодцов» во многом перекликаются с ситуацией вокруг проекта «Баргузин». Опыт эксплуатации БЖРК выявил ряд недостатков, которые в мирное время являются критическими. Речь идёт о дороговизне и нерешенных технических проблемах.

Минобороны предполагало, что железнодорожный состав с ядерной начинкой сможет перемещаться по всей железнодорожной сети СССР. Без сомнения, это было бы гигантским преимуществом. Именно с этой целью и создавалось новое средство доставки атомного оружия. Однако ядерный поезд оказался чересчур тяжелым, и его не выдерживала обычная железнодорожная колея. Только одна ракет весила свыше 100 тонн, а их было три на каждом БЖРК.

Известно, что в радиусе 1,5 тысячи километров от мест дислокации «Молодцов» железнодорожное полотно было укреплено. Деревянные шпалы были заменены на железобетонные, обычные рельсы — на тяжелые, а насыпь сделали из более плотной щебенки. Очевидно, что перекладка всех железнодорожных путей под нужды БЖРК — бессмысленный с военной и экономической точки зрения процесс, который потребует гигантских расходов и невероятного количества времени.

Таким образом, перед МИТ стояла задача разработать более легкий и маневренный ядерный поезд. Из комментариев экспертов следует, что МБР для «Баргузина» создавалась на базе РС-24 «Ярс» и должна была весить менее 50 тонн. Только в таком случае эксплуатация БЖРК была бы обоснована. Не исключено, что у МИТ могли возникнуть сложности с созданием облегченной ракеты или самого железнодорожного состава.

Подобные проблемы могли возникнуть в связи с тем, что «Молодец» был полностью разработан и собирался в Украинской ССР. Разработчиком РТ-23 УТТХ является знаменитое днепропетровское КБ «Южное», а производство было налажено в расположенном неподалеку Павлограде.

Версия о неудачной попытке создать облеченную МБР косвенно подтвердил 3 июля 2017 года вице-премьер Дмитрий Рогозин. В частности, он заявил о том, что промышленность готова к выпуску БЖРК и 100-тонной тяжелой баллистической ракеты в случае принятия такого решения и включения ядерных поездов в Государственную программу вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы.

В марте 2017 года телеканал «Звезда» утверждал, что БЖРК «готовится к финальному этапу испытаний». А в течение 2017 года федеральные СМИ неоднократно сообщали, что «Баргузин» должен войти в Госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы. Однако включение в ГПВ ядерного поезда с ракетой весом 100 тонн, как указывалось выше, просто не имеет смысла.

Как сообщила «Российская газета», в конце текущего года опытный образец «Баргузина» ушел «в долгий отстой на запасные пути». Тем не менее, хоронить уникальный проект не стоит. Главная причина неудачи — отсутствие облегченного варианта МБР. Работы на этом направлении, вероятно, потребовали увеличения сроков и финансирования. Проект заморожен, и это означает, что Россия всегда может к нему вернуться, если того потребует обстановка.

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