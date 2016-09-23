Взяли в разведку

Покуда страна переводит дух после очередной завершившейся выборной парламентской эпопеи, а ее триумфаторы прикидывают, как выгоднее разделить меж собой доставшиеся куски думского пирога, появилась первая кадровая конкретика: спикер нижней палаты Сергей Нарышкин совершенно точно не останется на своем нынешнем посту.

С 5 октября он возглавит Служб внешней разведки, следует из подписанного 22 сентября указа. Нарышкин придет на смену Михаилу Фрадкову, который возглавлял это стратегическое ведомство аж с 2007-го года – теперь он перейдет в ОАО РЖД на пост председателя совета директоров.

При всей, на первый и неискушенный взгляд «неожиданности» такого кадрового решения, надо полагать, что новая позиция для Сергея Евгеньевича должна оказаться вполне по зубам – не зря ведь нынешний пока еще спикер уходящего в историю шестого созыва Госдумы оканчивал Высшую школу КГБ СССР. Да и исключительно релевантный управленческий опыт нового директора СВР позволяет скорее не беспокоиться о судьбе этого ведомства, нежели наоборот. Как нет причин переживать и за самого господина Нарышкина, который, в условиях нынешней внешнеполитической ситуации, получил однозначное повышение, сдобренное личным доверием главы государства.

Причем доверием таким, что самому президенту пришлось «извиняться» перед избирателями, которые на минувших выборах отдали свои голоса за Нарышкина в Кингисеппском одномандатном округе, а также вообще голосовали за «Единую Россию» в Ленинградской и Мурманской областях и Республике Карелия, где новоиспеченный глава СВР возглавлял региональную группу. Так, со слов президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Владимир Путин «выразил надежду на то, что избиратели, которые отдали свои голоса на недавних парламентских выборах за Нарышкина, отнесутся с пониманием к тому, что ему придется сдать свой мандат, отметив, что этот мандат означает также и согласие с направлением его на столь важный участок работы».

Политологи уже строят версии относительно предпосылок именно такого выбора. Впрочем, по словам вице-президента Академии геополитических проблем Константина Соколова, увлекаться особо конспирологией в данном случае бессмысленно, ибо предшественник Нарышкина на посту директора Службы внешней разведки Михаил Фрадков, во-первых, на протяжении почти десятилетия возглавлял это ведомство, к тому же определенную роль вероятно сыграл и возрастной фактор – 1 сентября Михаилу Ефимовичу исполнилось 66 лет. Но тут же, однако, отметим, что и его преемник младше лишь на пять лет.

«Так или иначе, Нарышкин – опытный политик, управленец и организатор с хорошей теоретической школой, дипломатическими качествами и ясным пониманием внешнеполитической ситуации. Это все должно ему помочь в работе», - отметил эксперт в комментарии для «Русской Планеты». Помимо этого, как подчеркнул Соколов, надо учитывать, что работа СВР по смыслу своему хотя и не должна быть заточена исключительно на войну, но требует высокого уровня внутренней организации. Сергей Нарышкин своей работой на посту спикера Государственной Думы показал себя в этом качестве крепким профессионалом.

Собственно и сами Владимир Путин в разговоре с новоназначенным главой СВР особо акцентировал важность наведения новых и укрепления работающих мостов с партнерами по антитеррористической работе. «Вы прекрасно отдаете себе отчет, как и мы все, в какой ситуации мы сейчас находимся, - напутствовал Нарышкина глава государства, замечая наличие прямой связи успехов работы СВР и стабильного развития всей страны. Задача ведомства, напомнил Путин, «купировать угрозы, возникающие в отношении России, не допускать их нарастания, а наоборот, действовать таким образом, чтобы они не возникали, на ранних стадиях нейтрализовать эти угрозы».

Вполне возможно, что именно высокие «модераторские» способности господина Нарышкина, который, по признанию лидера КПРФ Геннадия Зюганова «умел вести диалог и с лидерами фракций, и в целом с депутатским корпусом» (в интервью «Коммерсанту»), сыграли решающую роль в том, чтобы выбор президента оказался именно в его пользу. Нарышкину действительно удавалось лихо лавировать между группами влияния – как в бытность главой Администрации Президента, так и в должности главы нижней палаты. Что и говорить – в самой «Единой России» недругов у Сергея Евгеньевича хватало – он и в партию саму вступил лишь спустя год после избрания в шестой созыв Думы.

Вероятно, сбалансирование сочетание дипломатической гибкости с чекистской выучкой и высоким уровнем организации работы – то, чего действительно до сих пор не хватало иным директорам разведки? Так или иначе, кадровое решение принято и нам – простым, но заинтересованным избирателям, остается спустя какое-то время констатировать – не подвел ли, на сей раз, опытный кадровый нюх самого главного чекиста.

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