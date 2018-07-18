Высылка российских дипломатов из Греции не останется без последствий

В самое ближайшее время Грецию покинут два представителя Российской Федерации, а ещё двум дипломатам запрещён въезд в страну. Об этом накануне сообщили местные СМИ. В правительстве Греции эту информацию подтвердили, но не смогли (или не захотели) объяснять точную причину санкций.

Российский МИД решил ответить зеркально. «Всегда исходим из того, что такие вещи, как высылка дипломатов имеют зеркальные последствия. Также мы всегда исходим из того, что они не привносят дополнительного позитива в двусторонние отношения, но при этом двусторонние отношения имеют свою собственную ценность, потому что речь идет не о виртуальных отношениях, а о практическом взаимодействии на благо народов двух стран.» — Заявила на брифинге Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью с Ларри Кингом на телеканале RT посетовал, что запад пытается выстраивать политику в отношении России на основании таких формулировок, как «весьма вероятно», и утверждений о том, что «нет другого правдоподобного объяснения». «То же самое мы совсем недавно видели в Греции: «весьма вероятно» — и ни единого факта нам не представляют» — рассказал Сергей Лавров.

«Греция продемонстрировала в своей многомерной политике, что она хочет хороших отношений со всеми государствами, но что все государства должны уважать международное право. Правительство настаивает на том, что невозможно согласиться с поведением, которое не проявляет уважения к греческому государству», — сказал телеканалу Skai официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос.

Между тем газета «Катимерини» отмечает, что причина высылки дипломатов — противоправная деятельность, связанная со сбором информации, касающейся национальной безопасности страны. Действия отечественных дипломатов Афины восприняли как вмешательство во внутренние дела. Москва не комментирует инцидент, но решила принять зеркальные меры, отправив на родину двух представителей Эллады.

Греческая деликатность

Нынешняя ссора Москвы с Афинами — первый по-настоящему неприятный инцидент за последние годы. На первый взгляд, между двумя православными государствами всегда царили подчёркнуто тёплые отношения, причём не только культурные, но и политические. Более того, Греция — одна из немногих стран-членов НАТО, купившая отечественное вооружение (в частности, зенитные ракетные комплексы «Тор» и С-300).

В 2014 году Греция, как и остальные европейские государства, присоединилась к антироссийским санкциям. В то же время Афины не позволяли себе негативных высказываний в адрес Москвы, а с приходом к власти левого популиста Алексиса Ципраса (2015) в российско-греческих отношениях воцарился медовый месяц, продолжавшийся до второй половины 2016 года.

Западные СМИ неоднократно упрекали Грецию в том, что она, наряду с Венгрией, является эдаким «слабым звеном» в контексте единства ЕС по вопросу сохранения санкций против РФ.

Впрочем, деликатность эллинов легко объяснить вполне прагматичными причинами. Во-первых, в лице Москвы Афины потеряли рынок сбыта сельхозпродукции и едва не лишились прежнего объёма турпотока из РФ. Во-вторых, наследникам Эллады выгодно заигрывать с Кремлём и периодически поднимать тему выхода из ЕС.

Хорошие отношения с Россией для Греции — важный рычаг давления на Брюссель, особенно по вопросу о госдолге, который дамокловым мечом висит над экономикой страны.

С одной стороны, греки проявили изрядную беспечность в планировании расходов и доходов, с другой — небезосновательно ими движет обида на европейцев. Евроинтеграция едва не превратила Элладу в колонию развитых европейских государств (прежде всего, Германии). Вступление в ЕС похоронило почти всю промышленность Греции (например, производство крупнотоннажных судов), а финансовые институты республики попали в подчинение зарубежным банкам. Катастрофические последствия от дружбы с Европой дают о себе знать на протяжении 10 лет.

Несмотря на нескрываемый негатив к ЕС, греки не проявили желания построить по-настоящему новую, более независимую экономику, пусть и ценой болезненных реформ и разрыва отношений с угнетателями из католико-протестантского мира. Напротив, Афины взяли на вооружение тактику откровенного торга и шантажа Брюсселя. Немаловажную роль в этом спектакле сыграла Россия, как яркий антипод западному миропорядку.

Ципрас беззастенчиво заигрывал с Москвой в период наиболее тяжёлой фазы переговоров с ЕС по реструктуризации госдолга в 2015 году. В СМИ появились утечки информации о том, будто Афины просят у щедрой России крупную сумму денег в обмен на политическую лояльность. Также греки подыгрывали Кремлю после конфликта с Турцией в ноябре 2015 года.

Цена русско-греческой «дружбы»

К сожалению, в России не всегда трезво воспринимали льстивую и, в сущности, абсолютно бесхитростную греческую игру. Денег нашим православным «друзьям» руководство РФ, слава Богу, не дало. Однако до урегулирования наиболее острых проблем с госдолгом, мы успели услышать немало фраз из уст наших чиновников о том, что входящая в НАТО Греция является «дружественной» России страной, да и вообще русских с греками «столько всего объединяет».

Отрезвление — это всегда сложный процесс, но лучше, если здравомыслие вернётся поздно, чем никогда. Наверное, подробности инцидента с высылкой наших дипломатов мы никогда не узнаем. Как правило, подобные меры предпринимаются в адрес легальной резидентуры или говоря простым языком — разведчиков при посольствах, которые для страны пребывания всё равно остаются шпионами.

Вполне вероятно, что российские «дипломаты» действительно могли наломать дров, но зачем греки вынесли сор из избы, устроив публичную порку государству, чьими отношениями они так «дорожат»?

«Если она (Греция) дружественная страна, она просто пригласила бы посла и попросила, чтобы они уехали — без шума, без привлечения внимания прессы. Тогда, может быть, даже ответных мер не было. Так бывает, если страна дружественная, когда вдруг какая-то ошибка допущена в работе дипломатами», — резонно заметил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров (цитата по РИА Новости).

Ответ на вопрос о греческом хамстве находится на поверхности: Афины продемонстрировали, чего на самом деле стоит пресловутая русско-греческая «дружба». Можно бесконечно рассуждать о культурной общности двух православных народов, но, когда речь заходит о национальных интересах и политической ориентации, греки без промедления готовы указать русским на дверь.

Из нынешней ссоры с Афинами, Москва, видимо, усвоила определённый урок. По крайней мере в заявлениях отечественных политиков прослеживается понимание, что греки находятся по другую сторону баррикад и потому непозволительно наивно для великой державы ждать от наследников Эллады уважительного отношения к России.

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