Выбрали Россию

Еще не стихли акции протеста в США, где на президентских выборах победил Дональд Трамп, которого соперники-демократы называли марионеткой Путина и уличали в связях с Кремлем, как на европейском континенте, в двух пусть и не ключевых, но важных для России странах, на президентских выборах победили кандидаты, призывающие за нормализацию отношений с Россией.

Молдавия

Игорь Додон, лидер Партии социалистов, одержал победу над Майей Санду. В отличие от соперницы, ставящей на воссоединение с Румынией и прозападную ориентацию страны, Додон считает стратегически важным восстановление партнерства с Россией, сотрудничество в сферах энергетики и сельского хозяйства. От сотрудничества с Европейским союзом, впрочем, Додон не отказывается, но считает, что договор об ассоциации Молдавии с ЕС пересмотреть все же стоит.

Санду была выставлена единым кандидатом сразу от трех либеральных партий. Прежде она работала в структуре Всемирного банка в США, после – руководила Министерством образования Молдавии и провела ряд крайне непопулярных в народе реформ, в результате которых резко сократилось количество школ по всей стране.

Российские власти уже поздравили новоиспеченного президента с победой. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин написал в своем twitter: «впервые объединились за дружбу с Россией, за нейтралитет, за наше православие, за объединение страны в решении приднестровского конфликта.

«В Кремле, разумеется, уважают выбор молдавского народа», - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и поздравил Додона с победой. По его словам, Россию и Молдавию всегда объединяли тесные связи, пока не «произошел такой дрейф в сторону сокращения объемов наших отношений».

Додон уже заявил, что первый свой визит в качестве главы государства он совершит именно в Россию. Сторонники прозападной Санду уже обвинили власти в массовых фальсификациях и призвали людей выходить на улицы с акцией протеста. Несмотря на то, что значительная часть граждан Молдавии выступает за нормализацию отношений с Россией, от 15 до 20% настаивают на евроинтеграции, а некоторые – на объединении с Румынией. И это, надо сказать, самая активная часть общества: молодежь и студенты. В Кишиневе уже начались акции протеста. Эксперты не исключают кишиневского «Майдана», равно как и того, что Россия никак не вступится за «своего» кандидата.

Ранее Додон высказывал свою позицию касаемо Крыма. По его мнению, полуостров решил свою судьбу на референдуме, после чего стал частью Российской федерации. Волнует Додона и скорейшее решение проблемы Приднестровья. За независимость его он не выступает, но призывал обеспечить широкую автономию, объединившись на взаимовыгодных условиях, включая ориентацию на Россию. Сбудутся ли эти стремления нового президента – вопрос другой. По устройству Молдавия – парламентская республика, а значит, Додону понадобится большинство в парламенте для принятия важных законов. Пока что у него такого большинства нет.

Молдавский политолог Владимир Букарский считает, что не последнюю роль в победе Додона сыграли жители Приднестровья. «25 лет Приднестровье от Молдовы не видит и не слышит ничего хорошего. Только войны, провокации, блокады, санкции, унизительные обыски в аэропорту, клевета и оскорбления с парламентской трибуны», - написал он на своей странице в Facebook.

«И вот, вчера приднестровцы массово поехали в Кишинёв, Варницу, Копанку, Кошницу, Дороцкое, Резину, Сенатовку - голосовать на молдавских выборах. Впервые за 15 лет! В последний раз такой энтузиазм был у приднестровцев в 2001 году, когда ПКРМ во главе с Ворониным получила 71 место в парламенте. Тем самым Ворониным, при котором отношения Кишинёва и Тирасполя скатились к временам Мирчи Друка.

13 ноября приднестровцы поехали на участки в дождь и снег. Стояли на протяжении часов в длинных очередях на холоде, под сильным ветром. Во многом благодаря их голосам была одержана победа над "единой проевропейской кандидатшей", вокруг которой сплотился весь истеблишмент, все западные посольства, все ветераны унионистских организаций 90-х годов, все кишинёвские подлецы. Все те, благодаря которым Молдавию рассекает граница».

Болгария

В Болгарии влияние президента на процессы в стране также не столь велико, однако сам факт того, что к власти пришел сторонник улучшения отношений с Россией и известный евроскептик, свидетельствует о много.

Генерал Румен Радев, социалист, победивший, как и Додон, кандидата с прозападной ориентацией, считает приоритетным снятие санкций с России, а также сотрудничество в сельскохозяйственной области. Как и Молдавия, Болгария на протяжении всего постсоветского периода становилась все дальше от России, а интеграция с ЕС не принесла народу ровным счетом ничего хорошего. Сельскохозяйственная продукция болгар на европейском рынке не нужна, промышленность по сути ликвидирована, уровень жизни оставляет желать лучшего. Это фиксируют и опросы: с каждым годом количество разочаровавшихся в проевропейском векторе развития все растет. Народ, по всей видимости, устал жить от одного кризиса до другого, и решил, что пора что-то кардинальным образом менять.

Последние шаги болгарского руководства так и вовсе поставили отношения между двумя странами на грань ссоры. Было приостановлено строительство газопровода «Южный поток», во многом – под давлением стран Запада и очевидно в ущерб собственно болгарским интересам. Была свернута также программа совместного болгарско-российского строительства атомной электростанции.

В знак протеста против победы Радева премьер-министр Болгарии объявил об отставке всего кабинета министров. Теперь новое правительство будет формировать Партия социалистов, поддержавшая Радева на выборах. Сам Радев намерен в первую очередь решить проблемы с экономикой, а затем разобраться с членством в ЕС и НАТО – так, чтобы это не ставило крест на отношениях с Россией. «Болгария – член ЕС и НАТО, альтернативы для нас нет, но это не означает, что мы должны создавать врагов вне этих рамок сотрудничества. Еврофилия не означает русофобии», - заявлял генерал.

Цепная реакция

Курс Радева на снижение вассальной зависимости Болгарии от НАТО, надо сказать, перекликается и со стремлением новоизбранного президента США Дональда Трампа снизить объем финансирования Североатлантического альянса. Болгарские элиты слишком зависимы от Америки, а значит, что избрание главой США Трампа дает не просто надежду, а настоящий сигнал к действию для всех национальных элит Европы, что пора бы действовать в своих собственных интересах. Растущее недовольство всей системой ЕС приводит к росту евроскептиков среди политиков, а значит, вектор в самое ближайшее время не просто сохранится, но и расширится – уже сейчас эксперты и политологи пророчат серьезные изменения на политической карте Европы: на очереди – Франция и Германия.

Для России такой поворот в Европе означает не только снятие санкций, но и возобновление полноценного сотрудничества по всем взаимовыгодным проектам – в энергетике, в промышленности, в сельском хозяйстве. А что касается Болгарии и Молдавии – сейчас для нас главное, чтобы «пророссийскость» новоизбранных президентов не заканчивалась на выспрашивании финансовых и экономических поблажек в обмен на ничего не стоящие заверения в дружбе, а выражалась в реальных пророссийских делах: признание Крыма стало бы хорошим началом для строительства крепких отношений.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «В мире»