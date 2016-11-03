Выборы по кодексу

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила об уверенности, что в России «назрела необходимость» формирования Избирательного кодекса. «То есть собрать все это сложное, иногда противоречивое законодательство в один стройный, четкий, связанный единой логикой документ в виде избирательного кодекса, во всяком случае я поддерживаю эту идею», - сказала Памфилова.

По ее словам, в поддержку Избирательного кодекса выступают члены ЦИК и многие эксперты. Глава избирательной комиссии анонсировала научно-методическую конференцию, которая пройдет 24-25 ноября. На ней будут обсуждаться «все наработки наших коллег из регионов». По итогам будут выработаны «рекомендации и предложения в адрес наших законодателей и президента».

Памфилова далеко не первый раз выступает с инициативой введения Избирательного кодекса и изменения избирательной системы. В начале октября член ЦИК Валерий Крюков также отметил необходимость кодификации избирательного законодательства. Он напомнил, что кодексы существуют «во всех других направлениях человеческой деятельности».

Время «инноваций»

Отношение российских граждан к избирательной системе сложное. Мощнейший удар по ее авторитету и институту выборной демократии был нанесен в декабре 2011 года, когда Интернет заполонили видео и фото свидетельства десятков тысяч нарушений на избирательных участках. Председатель ЦИК Владимир Чуров стал объектом едких насмешек и получил несколько обидных прозвищ. Страну едва не захлестнул уличный протест и необходимость реформ стала очевидной.

Слухи о скором уходе или отставке Чурова ходили несколько лет – вплоть до мартовского решения президента РФ Владимира Путина не включать его в состав ЦИК. 28 марта 2016 года председателем ЦИК была назначены известная в правозащитных кругах персона Элла Памфилова. Она не смогла обеспечить высокую явку на избирательные участки в сентябре, но в целом думские выборы прошли «гладко», без крупных происшествий и скандалов.

За последние пять лет в избирательной системе РФ появились две «инновации», которые, видимо, будут зафиксированы в избирательном кодексе. После 2011 года Чуров взял курс на повышение «прозрачности» выборов. На избирательных участках стали появляться веб-камеры и прозрачные урны. Помимо технических нововведений, был сделан шаг в сторону повышения политической конкуренции. «Единая Россия» впервые в истории российских партий провела праймериз для отбора кандидатов на выборы в Госдуму.

Избирательный кодекс, о котором говорит Памфилова, будет не вошедшим в моду сводом этических и моральных правил. На выходе мы получим полноценны й правовой документ наподобие Гражданского, Жилищного, Семейного, Трудового кодекса и пр. Избирательный кодекс будет детально регулировать систему выборов и более понятно трактовать законы, касающиеся избирательного процесса. Документ станет венцом реформы, которую начал Чуров, чтобы избирательная система стала более дружелюбной к гражданскому обществу.

Второй блок

Опрошенные «Русской Планетой» эксперты поддержали идею Памфиловой, но подчеркнули, что разработка Избирательного кодекса – это кропотлива работа, которая займет несколько лет. Главная функция кодекса – ликвидация существующих пробелов и противоречий законодательстве какой-либо сферы жизни общества. Именно поэтому недопустимо скоротечное создание по-настоящему эффективного кодекса.

«Как показывает опыт, на то, чтобы составить проработанный проект правового кодекса, у коллектива профессиональных юристов уходит длительное время (в пределах 5-15 лет)… Предложение госпожи Памфиловой можно приветствовать, если оно подразумевает необходимость длительной и кропотливой работы над текстом», - заявил адвокат Олег Сухов.

Аналогичной точки зрения придерживается управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский: «Идея создания Избирательного кодекса заслуживает поддержки, но с одной важной оговоркой: процесс выработки нового свода законов не должен осуществляться в экстренном порядке, в течение двух-трех лет. В противном случае новый кодекс закономерно вберет в себя большинство недостатков действующего законодательства».

Эксперты считают, что вопреки господствующим стереотипам в России сложилась достойная избирательная система, которая не уступает западным моделям, а в некоторых аспектах их превосходит. «Однако на практике электоральное право стран Европы и Северной Америки демонстрирует куда большую эффективность. Причина этого заключается в том, что недостатки западных систем нивелируются наличием независимой судебной системы, высокой правовой культуры, сбалансированностью влияния политических институтов и достаточным уровнем гражданского активизма», - говорит Старинский.

По его словам, роль «барьеров роста» для российской избирательной системы РФ выполняют неэффективность судов, связанная с их зависимостью от органов исполнительной власти и отсутствием частой ротации председателей, отсутствие единообразия в правоприменительной практике и высокая частота изменений в законодательстве.

Сухов поддерживает коллегу и указывает на то, что Запад опережает Россию из-за наличия достаточно независимой судебной власти, которая при этом сохраняет прочные связи с профессиональной корпорацией юристов. «За исключением Японии, на Западе отсутствует практика присутствия на политическом поле одной доминирующей партии, развиты институты гражданского общества. «Все это с избытком компенсирует изъяны в избирательных системах стран Запада», - отметил Сухов.

Адвокат считает, что совершенствованию избирательной системы России и повышению доверия к ней граждан будут способствовать скорее социально-политические изменения. «Российской избирательной системе мешают развиваться отсутствие баланса сил между властью и оппозицией, во многом авторитарный характер системы судов и, в целом низкий уровень юридического образования в стране», - резюмировал Сухов.

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