Выборы в Государственную Думу РФ. Итоги.

На места в новом, седьмом по счету, созыве Государственной Думы претендуют представители 14 партий, включая 4 парламентские, а также 225 кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам.

Избирательные участки открылись по всей стране в 8 часов утра и закрылись в 20:00.

Новый состав Думы будет сформирован по "смешанному" принципу: половину мест в ней получат представители партий, преодолевших 5%-ный барьер, включенных в зарегистрированные списки кандидатов, вторая половина отойдет "одиночкам", проводившим свои избирательные компании самостоятельно или при поддержке выдвинувших их партий.

"Русская Планета" в режиме он-лайн сообщает о предварительных результатах завершившегося голосования.​

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