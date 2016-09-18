Выборы в Государственную Думу РФ. Итоги.
Государственная Дума РФ

Государственная Дума РФ

18 сентября 2016 года на территории Российской Федерации, а также на территории российских диппредставительств в других странах состоялись выборы депутатов в нижнюю палату Парламента.

На места в новом, седьмом по счету, созыве Государственной Думы претендуют представители 14 партий, включая 4 парламентские, а также 225 кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам.

Избирательные участки открылись по всей стране в 8 часов утра и закрылись в 20:00. 

Новый состав Думы будет сформирован по "смешанному" принципу: половину мест в ней получат представители партий, преодолевших 5%-ный барьер, включенных в зарегистрированные списки кандидатов, вторая половина отойдет "одиночкам", проводившим свои избирательные компании самостоятельно или при поддержке выдвинувших их партий.

"Русская Планета" в режиме он-лайн сообщает о предварительных результатах завершившегося голосования.

  • 21:07 По данным экзитполов ВЦИОМ за "Единую Россию" свои голоса отдали 44,5% избирателей
  • 21:14 При подсчете 7,36% бюллетеней в Думу проходят 4 партии: "Единая Россия" (44,8%), ЛДПР (18,1%), КПРФ (17,1%), "Справедливая Россия" (6,3%)
  • 21:22 Президент Владимир Путин и премьер-министр, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев прибыли в штаб партии. "Можно смело сказать, наша партия победила", - заявил Медведев. 
  • 21:26 "Люди видят, что представители "Единой России" стараются для людей, работают искренне и настолько эффективно, насколько возможно. Пустые обещания ничего не стоят", - заявил на встрече в штабе партии президент Владимир Путин.
  • 21:30 При подсчете 8% бюллетеней ЛДПР пока что занимает второе место после "Единой России" с 17,9% голосов, у КПРФ 17%, у "Единой России" и "Справедливой России" 45,1% и 6,3% соответственно.
  • 21:35 Средняя явка по стране, по данным ЦИК РФ на 18:00, составила 39,37%.
  • 21:38 "Мы выборы признаем и оцениваем положительно", - заявил на встрече с журналистами в штабе ЛДПР лидер партии Владимир Жириновский.
  • 21:45 Руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова: "Выборы состоялись, выборы легитимны. У общества имеется максимальный запрос на честные выборы"
  • 21:50 ЦИК РФ: На трех избирательных участках в трех регионах РФ результаты выборов будут отменены по причине выявленных фактов вброса бюллетеней.
  • 21:56 Председатель партии "Яблоко" Эмиля Слабунова: "Низкая явка - признак недоверия людей нынешней власти"
  • 22:20 По результатам обработки 10% бюллетеней список партий-аутсайдеров таков:  "Коммунисты России" - 2,84%, Партия пенсионеров - 2,08%, Партия «Родина» - 1,44%, «Яблоко» - 1,36%, Партия роста - 1,07%, Партия «Зеленые» - 0,79%, "Патриоты России" - 0,73%, ПАРНАС - 0,68%, "Гражданская платформа" - 0,28%, Гражданская сила - 0,14%
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Места: Россия
События: выборы
Организации: Дума
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