Второй ливийский фронт
Халифа Хафтар / фото: pvo-info.ru

Халифа Хафтар / фото: pvo-info.ru

Ливия просит Россию поставить ей вооружение для борьбы с террористами

Как сообщили сегодня «Известия» со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах, главнокомандующий ливийской армией Халифа Хафтар передал российскому руководству обращение с просьбой начать поставки оружия ливийским войскам. Для борьбы с террористами ливийцам нужны стрелковое оружие, тяжелая техника и самолеты. Кроме этого, Москву призвали открыть в Ливии второй фронт войны против мирового терроризма, в дополнение к сирийскому.

Кремль отреагировал на это сообщение сдержанно. «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть» - сообщил информагентствам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такое обращение по официальным каналам пока не поступало. В то же время, по данным «Известий», оно было передано еще в понедельник через посла Ливии в Саудовской Аравии Абделя Бассета аль-Бадри, который приезжал в Москву на один день.

Открыть второй фронт в Ливии, как полагают эксперты, существенно помогло бы в борьбе с террористами «Исламского государства», запрещенного в России. Радикальные исламисты давно нацелились на эту страну, расположенную на севере Африки. После смерти Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии развернулась гражданская война, что привело к хаосу и позволило боевикам закрепиться в регионе. Ливия богата нефтью: именно контроль за нефтяными полями и стал главной целью исламистов. Вот уже почти два года, как «Исламское государство» удерживает огромную территорию вокруг Сирта, где и расположены нефтяные установки. Под контролем исламистов находится примерно одна пятая часть страны.

Стоит отметить и тот факт, что последствия гражданской войны в Ливии по-прежнему сказываются на положении дел в регионе. Ливия до сих пор живет, по сути, без правительства, хаос не преодолен, а террористы этим пользуются и расползаются по территории страны. Самостоятельно Ливия справиться с исламистами не может: с 2011 года действует запрет Совбеза ООН на поставки оружия в эту страну. В ООН опасаются, что эти поставки в условиях хаоса могут привести к бесконтрольному распространению оружия по региону и к тому, что оно попадет в руки террористов.

«Пока Совет безопасности эту резолюцию не отменит или, по крайней мере, не модифицирует в строну смягчения, ни о каких поставках оружия из России в Ливию речи быть не может», - заявлял «Интерфаксу» еще в июне

посол России в Ливии Иван Молотков. Вопрос о поставках вооружения для Ливии действительно очень важен. Власти неоднократно обращались и в СБ ООН с просьбой снять эмбарго, и к российским властям. Однако позиция ООН остается неизменной. Интересно, что в 2012 году сотрудники ООН уличили в незаконных поставках вооружения в Ливию канадскую компанию Streit Group.

Нельзя сказать, что международное сообщество полностью игнорирует просьбы ливийцев о помощи. Несмотря на провал переговоров по Ливии в стенах ООН, неизбежность военного вмешательства очевидна – иначе, как полагают эксперты, регион может захлестнуть новая волна радикального террора, куда более страшная, чем это можно наблюдать в Сирии. И пока в европейских кабинетах спорят чиновники, террористы укрепляют свои позиции.

«Нужно отправить спецподразделения на ликвидацию войск ИГ в Ливии безо всякого мандата, - рассказал в интервью французскому подразделению Huffington Post эксперт Пьер Серван. - «Из-за всех этих колебаний и промедлений страну охватит пламя ИГ. Причем произойдет это всего в 600 километрах от нашей границы, не говоря уже об Алжире. Раз мы не уничтожили войска ИГ в Месопотамии, они появятся у дверей Европы», - уверен он.

Системной помощи ливийским вооруженным силам со стороны международного сообщества нет. Весьма пристально за ситуацией в Ливии следит Франция, однако у нее нет баз, расположенных непосредственно в Ливии, лишь в сопредельных государствах. Тем не менее, в августе этого года французский спецназ начал действовать на востоке страны. К бомбардировкам позиций террористов с воздуха в свое время подключался Египет, а также ВВС США.

Разумеется, эти усилия ни к чему не приведут – тем более, что в регионе действуют и другие игроки. Например, Катар или Судан, который подозревают в поставках вооружения «Исламскому государству» и другим группировкам боевиков. Сложившаяся ситуация в Ливии ярко демонстрирует неспособность мирового сообщества оперативно и эффективно решать глобальные проблемы и лишний раз показывает, что для победы над терроризмом усилий одной-двух стран явно недостаточно.

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