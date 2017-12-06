ВСУ. Почему не получается?
ВСУ. Почему не получается?

Неутешительные итоги 26-летнего существования украинской армии

В наше время сложно найти непредвзятую и достоверную информацию о состоянии Вооруженных сил Украины, которым сегодня исполнилось 26 лет. В России по понятным причинам положительных отзывов о ВСУ нет, на Украине — воздерживаются от излишнего негатива, а Западу эта тема просто не очень интересна. «Русская Планета» попыталась проанализировать четвертьвековой путь развития украинской армии.

Советское наследство

Вооруженные силы Украины рождались в невероятных муках. В первой половине 1990-х годов Киеву требовалось разделить советское наследство с Россией, определить задачи военного строительства и структуру ВСУ. УССР являлась вторым стратегическим эшелоном обороны Советского Союза. На Украине дислоцировались, наверное, самые боеспособные части советской армии.

После распада СССР Киеву досталось богатейшее наследство: стратегические бомбардировщики, ядерные боеприпасы, около 10 тыс. танков, свыше 3,5 тыс. артиллерийских орудий. Под юрисдикцией нового государства оказался Крым с развитой военно-морской инфраструктурой. Главная цель руководства Украины тех лет заключалась в грамотном распоряжении таким богатством.

Очевидно, что количество советского вооружения, доставшееся бывшей УССР, было избыточным. Окончание холодной войны привело к полному исчезновению угроз военного характера. Поэтому Киеву требовалось создать небольшую по численности армию, которая была бы вооружена лучшими советскими образцами и модернизированной техникой собственного производства. Для этого было необходимо радикально сократить армейский состав и количество оружия.

Однако внутриполитический хаос привел к тому, что четких доктринальных документов Киев не принял, и ВСУ де-факто оказалось в свободном плавании, без ясных целей и перспектив развития. Кроме того, Киев проявил откровенное хамство в вопросе раздела Черноморского флота, но в то же время украинским властям можно сказать спасибо за отказ от ядерного оружия (о чем сейчас жалеет нынешнее руководство Украины).

В остальном, на советском наследстве Киев пытался зарабатывать. В общей сложности Украина продала за рубеж более тысячи танков и вошла в десятку крупнейших экспортеров мира. Советские танки шли на ура в страны Азии и Африки из-за невысокой цены. Для Киева упавшие с неба советские вооружения являлись ширпотребным товаром. Как правило, украинские предприятия брали технику со складов Минобороны и проводили небольшой ремонт.

Экспорт вооружения был золотой жилой для постсоветской Украины. Тем не менее, Киев не смог грамотно распорядиться деньгами от продаж. В идеале экспортную выручку стоило пустить на перестройку вооруженных сил. Однако армия получала лишь огрызки и вместе с промышленностью стремительно деградировала как в техническом, так и моральном отношении.

До революции

Крайне слабую боеспособность ВСУ в постмайданной Украине принято списывать на «режим Януковича». Бывший украинский президент действительно не сделал ничего хорошего для армии, но этим он мало отличался от своих предшественников.

За 20 с лишним лет на Украине не произошло ни одной попытки провести масштабное перевооружение. Привыкшая к работе на экспорт промышленность разучилась собирать военную технику с нуля. В более-менее нормальном состоянии находились только предприятия, связанные с Россией (прежде всего, ГП «Антонов» и «Мотор-Сич»). Наша страна импортировала в основном двигатели, комплектующие для авиации и транспортные самолеты. Сама Украина в этой продукции практически не нуждалась, по большому счету, не нуждается до сих пор. 

Материально-техническое обеспечение (МТО) ВСУ находилось на чудовищно низком уровне. Естественно, это напрямую сказывалось на состоянии военной техники. По разным оценкам, в исправном состоянии на начало 2014 года находилось 20-40% вооружения.

Хроническое недофинансирование в сочетании с откровенным разгильдяйством и абсолютной бесхозяйственностью привели к тому, что обладающая колоссальным потенциалом страна не реализовала до конца ни одного нового проекта по созданию летального оружия, хотя потребность в этом была, в том числе внутренняя.

Неудивительно, что к концу 2013 года ВСУ пребывали в небоеспособном состоянии. В феврале-марте 2014 года почти 30 тыс. военнослужащих Украины ничего не смогли противопоставить «зеленым человечкам» в Крыму. Украина без боя сдала стратегически важный полуостров и, судя по всему, точно так же сдала бы Донбасс, если бы Москва ввела туда войска. Весной 2014 года ВСУ фактически отказались воевать: бросали военную технику, отдавали ополчению без сопротивления оружие.

Годы независимости похоронили армейский дух. В критический для страны момент ВСУ не понимали, какую они выполняют миссию, за кого и за что должны сражаться. Самое страшное для армии — это не отсутствие оружия, а моральная дезориентация. В 2014 году постмайданное руководство приняло единственно верное решение, бросив в бой мотивированные батальоны радикалов, которые, по сути, были тем же самым ополчением.

После Донбасса

В Донбассе ВСУ получили кровавые и очень жестокие уроки. Украинская армия не проводила крупных сражений с 2015 года, и потому сейчас сложно дать оценку степени улучшения ситуации с военной техникой и подготовкой личного и командного составов.

Из данных Международного института стратегических исследований (IISS) следует, что ВСУ не восстановили понесенные в АТО материальные потери. Скандалы вокруг поставок бракованных танков и бронемашин и постоянные просьбы передать западное оружие свидетельствуют о том, что украинская промышленность испытывает массу проблем и не способна удовлетворить потребности армии.

Военный бюджет Украины вырос в несколько раз, до 4 миллиардов долларов (около 5% ВВП). Но этих денег недостаточно, чтобы восполнить основные бреши в обороне. При этом увеличить финансирование армии Киев вряд ли сможет в виду объективных экономических причин, а Запад всерьез помогать ему не будет. В 2018 году в лучшем случае ВСУ получат от США 350 миллионов долларов.

Тем не менее, ряд положительных изменений все же произошел. В частности, по информации волонтеров (практически единственный достоверный источник), военнослужащие стали качественнее питаться и перестали нуждаться в одежде и обуви. В то же время ВСУ испытывают нехватку предметов амуниции (бронежилетов) и по-прежнему недостаточно укомплектованы военной техникой.

Сегодня ключевой задачей постмайданного руководства является полный разрыв связей армии с советским прошлым (а значит, с Россией) и формирование новой воинской идентичности. Смена беретов в десантных войсках, новые военные праздники, неистовая русофобская пропаганда, переход на стандарты НАТО, учения с западными государствами — основные инструменты этой политики. Но эффект от нее может проявиться только в реальном сражении.

Теги:
Места: Украина
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