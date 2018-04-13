И все-таки прощайте
Фото: slyxi.com

Фото: slyxi.com

Как Украина на протяжении нескольких лет выходила из состава СНГ и что с ней будет дальше

Президент Украины Петр Порошенко наконец-то поручил Камбину выйти из Содружества независимых государств, а также пересмотреть всю правовую базу, которая была подписана Киевом в рамках членства в СНГ на предмет соответствия национальным интересам незалежной. Почему «наконец-то»? Потому, что Киев грозит выйти из СНГ уже не первый год, при этом Украина так и не подписала Устав организации, а вот преференциями Киев с удовольствием пользовался. Правда, ничего хорошего Украине этот шаг не принесет.

«С учетом того, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ и отказа этой структуры осудить российскую агрессию, я просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ равно как и окончательного закрытия украинского представительства в соответствующих институциях в Минске», - заявил Порошенко во время своего выступления на XI Киевском форуме по безопасности.

По его словам, Украина также должна провести инвентаризацию всей договорной правовой базы, заключенной в рамках СНГ. «Я призываю наших иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с РФ, прежде всего на предмет чувствительных сфер сотрудничества», - добавил Порошенко.

Несмотря на то, что именно Украина числилась в отцах-основателях Содружества, Киев за все эти годы так и не ратифицировал основной устав СНГ. При этом различными соглашениями Украина пользовалась охотно. Даже после революции в 2014 году Украина не вышла из состава СНГ, хотя и пообещала это сделать. И немудрено: нахождение в СНГ было выгодным для незалежной. Тут тебе и зона свободной торговли, и льготные условия для импорта-экспорта. Не стоит забывать и о взаимном признании дипломов, выплат пенсий и так далее.

Тем не менее, членство было скорее формальным: от выхода Украины из СНГ ничего не изменится – по крайней мере, для самого СНГ. А вот для граждан Украины измениться может многое, причем в худшую сторону. Особое значение имеют договоренности, касающиеся совместной торговли. Несмотря на то, что Россию иначе, как «страной-агрессором» в нынешней Украине не называют, именно тесные связи с российской экономикой позволяют Украине хоть что-то продавать на внешний рынок. И ресурсы закупать, разумеется. В Европе украинские товары не нужны и даром, а вот Россия по-прежнему готова покупать украинское и даже вкладывать деньги в падающую украинскую экономику: по итогам прошлого года наша страна уверенно заняла первую сточку в списке главных стран-инвесторов, даже несмотря на падение товарооборота из-за событий 2014 года.

«Этой темой украинское руководство активно спекулирует еще с марта 2014 года, тогда о решении выйти из СНГ сообщал спикер Рады — комендант майдана Андрей Парубий. Следует сказать о главном: гнусное желание властей расходится с мнением людей. И об этом известно и Раде, и президенту», - прокомментировала заявление Порошенко депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. По ее мнению, украинским властям плевать на народ, ведь, согласно последним опросам, большинство жителей Украины хотели бы сохранить членство в СНГ.

Еще один депутат Госдумы, Сергей Железняк считает, что подобная деструктивная политика Киева лишь ускорит падение Украины в социально-экономическую пропасть. «Намерение Порошенко выйти из договора об СНГ уже никак не повлияет на развитие многосторонних и взаимовыгодных отношений стран, входящих в это международное объединение, так как украинский режим фактически самоустранился от участия в деятельности Содружества. При этом огромный ущерб действия Киева последние несколько лет наносят и будут наносить в дальнейшем экономике самой Украины», - заявил депутат. По его словам, Порошенко каждым новым самоубийственным шагом отнимает у граждан Украины возможность работать и кормить свои семьи.

К слову, официального уведомления о выходе из СНГ в самой организации пока не получили. А если угрозы выйти из СНГ так и останутся угрозами, рассчитанными лишь на внутреннее потребление и поднятие рейтинга Порошенко за счет симпатий радикалов, жаждущих разорвать абсолютно все связи с Россией, то Содружество вполне может исключить Украину из своих рядов самостоятельно. Хотя бы за то, что Украиной так до сих пор и не подписан Устав СНГ. А еще за то, что еще в 2014 году Киев был должен СНГ порядка 84 миллионов рублей за обеспечение работы исполнительных органов, и вряд ли собирается эти деньги отдать. Де-юре Украина даже не является полноправным членом СНГ, так что выходить ей, по сути, толком и неоткуда. А вот куда Украина пойдет – так это к краю социально-экономической пропасти. И пусть не говорят потом, что это все Россия виновата.

Теги:
Места: Украина
События: политика
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