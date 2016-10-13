Возрождение русского села

Первый зампред комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организации Иван Сухарев поделился с Русской Планетой концепцией идеи одного из своих будущих законопроектов.

В частности, парламентарий отметил, что рассматривает в настоящее время идею подготовки законопроекта о внесении изменений в федеральный закон «О трудовых пенсиях в РФ», а именно, предлагает снизить порог наступления пенсионного возраста для тех граждан, которые определенное количество времени проработали в сельском местности.

Главная проблема деревни

На протяжении долгих лет, политики и общественные деятеля отмечали одну из главных проблем не только русской деревни, но всего государства – колоссальный отток трудовых ресурсов из малых населенных пунктов в большие города.

Эта тенденция, конечно же, пагубно сказывается на тех, кто остается жить в селах и деревнях. Падает уровень образования, наблюдается дефицит в медицинских кадрах (который пытаются на федеральном уровне несколько нивелировать программами вроде «Земский доктор»). Это же мешает и развитию сельского хозяйства и частного фермерства.

Одним из механизмов, который, конечно же, не решит всех проблем, но все же будет влиять на желание людей остаться на селе – может стать снижение для них возраста выхода на трудовую пенсию.

Как отметил Иван Сухарев, подобный более ранний выход на пенсию может быть не только поощрением для тех, кто пожелает остаться и работать в сельском местности, но и признанием того, что сама работа на селе зачастую тяжелее чем в большом городе.

«На сегодняшний день проблема дефицита кадров на селе еще не решена окончательно. Люди стремятся в город, тогда как малые населенные пункты пустеют, инфраструктура не развивается. Конечно, необходимо повышать зарплаты учителям, врачам, инженерам, но можно применить и другие меры поддержки, которые заставят людей задуматься, стоит ли им покидать родные места.

Одной из таких мер может стать снижение пенсионного возраста для тружеников сел, отработавших в сельской местности 20 и более лет. Концепция соответствующей поправки в законодательство сейчас находится на стадии рассмотрения», - рассказал РП депутат Иван Сухарев.

Предварительно, как отметил законодатель, рассматривается идея снизить пенсионный возраст на 5 или 7 лет для тех россиян, которые проработали на селе не менее 20 лет. Эта идея вполне может заинтересовать тысячи людей, особенно на фоне того, что последние месяцы широко идут разговоры на уровне сотрудников федеральных министерств и авторитетных экономистов о том, что сам пенсионный возраст надо неминуемо повышать.

Сегодня, в соответствии с законодательством, мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины в 55.

Льготные пенсии

Надо сказать, что идея более раннего выхода на пенсию не является чем то особенно новым. На сегодняшний день, выйти раньше на пенсию могут граждане, которые имеют определенный стаж работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. Так, мужчины и женщины, которые проработали на Крайнем Севере минимум 15 лет, а в районах приравненных к Крайнему Северу 20 лет, имеют по законодательству право выйти на пенсию на 5 лет раньше, чем все остальные пенсионеры страны – в 55 и 50 лет.

Все это уже давно было сделано для того, для чего и сегодня предлагают понизить пенсионный возраст для жителей сельской местности – чтобы снизить дефицит трудовых кадров на месте.

Более того, стоит вспомнить опыт военных и полицейских. В зависимости от особенностей несения службы, год их работы может засчитываться в 2 или 3 года стажа.

Поэтому, пониженный порог пенсионного возраста на селе, действительно, не станет каким-то особенным новшеством в отечественном пенсионном законодательстве.

При этом стоит напомнить, что некоторые эксперты еще ранее говорили о том, что снижение пенсионного возраста в селе может помочь в борьбе с дефицитом кадров. Например, некоторое время назад студенческий омбудсмен Артем Хромов отметил РП, что вполне разумно будет понизить пенсионный возраст для сельских учителей.

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