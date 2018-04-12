Война откладывается

Мир снова замер в ожидании удара США по Сирии. Такое бывало уже не раз, и американцы всегда предупреждали русских (как минимум за несколько часов), но интрига в том, что Москва может развернуть средства ПВО и гипотетически отразить воздушную или ракетную атаку. В частности, об этом напомнил посол России в Ливане Александр Засыпкин в интервью телеканалу «Аль-Манер».

«Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня», — сказал Засыпкин, фигура далеко не самая высокопоставленная, но подобные заявления (учитывая их неминуемый по масштабу резонанс) чаще всего делает Минобороны.

В ответ президент США Дональд Трамп разместил наделавший много шума грозный твит: «Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься Россия, потому что они полетят, классные, новые и умные!». Российские и зарубежные СМИ восприняли сообщение главы Белого дома буквально — по объектам правительственных войск САР, где могут находиться российские военные советники, вновь будет нанесен удар.

Повод для агрессии

Ожидается, что удар по Сирии будет нанесен группировкой ВМС США из акватории Средиземного моря. Так было 7 апреля 2017 года, когда американские корабли выпустили около 60 «Томогавков» по авиабазе «Шайрат». Это самый безопасный и простой способ поражения целей в Сирии для США с учетом отсутствия у американцев превосходства в воздухе.

По информации американских СМИ, после 20 апреля к берегам Сирии прибудет авианосная группировка Соединенных Штатов, представленная авианосцем Harry S. Truman, 6 эсминцами типа Arleigh Burke, крейсером типа Ticonderoga и фрегатом типа Oliver Hazard Perry. Сейчас в Восточной части Средиземного моря находится эсминец Donald Cook.

К американской группировке могут присоединиться немецкий фрегат и палубная авиация Франции. Совместная операция против Дамаска призвана символизировать единство Запада против России, Сирии и Ирана. Массированный удар с учетом времени на утрясание различных технических моментов будет совершен (если будет) после 22 апреля.

Поводом для агрессии, как и год назад, является химическая атака, которая якобы произошла в Думе (Восточная Гута) в минувшие выходные. Всю информацию об этой истории можно уложить в одно предложение — никаких достоверных данных об этом инциденте нет. (Из Восточной Гуты вышли более 25 тысяч боевиков, но Дума находится пока под контролем мятежников).

Минобороны РФ отрицает сам факт применения химоружия (химатака была инсценировкой), а сирийская оппозиция и Запад на перебой твердят о десятках жертв, замученных удушливым хлором. Вот и Трамп в своем грозном твите написал: «Вы (Россия. — РП) не должны быть партнером Животного, которое убивает газом своих людей и получает от этого удовольствие».

В этом споре истина, скорее всего, на стороне Москвы и Дамаска, хотя бы потому, что в ее выяснении Запад явно не заинтересован. В качестве источника для выводов о случившемся Трамп и европейские лидеры используют не данные собственных разведок, а стоны правозащитных организаций наподобие печально известных кинематографистов из «Белых касок».

Судя по всему, мы наблюдаем очередную провокацию с целью создать новый рычаг давления на Москву, Дамаск и в какой-то степени Тегеран, который куда больше России поддерживает «кровавый режим». Расследованием инцидента в Думе должна заняться Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), но мандат миссии пока не определен, а это значит, что международные эксперты в лучшем случае установят или опровергнут сам факт химатаки, вину за которую Запад мгновенно возложил на РФ.

Море, земля, воздух

С первыми новостями о движении американских ВМС к сирийским берегам зарубежные СМИ начали наперебой рассуждать о балансе сил в регионе: какой арсенал у США и чем может ответить Россия. Заметим, что отечественные СМИ, наоборот, проявили сдержанность в оценках. Вероятно, причина заключается в том, что ударная мощь Вашингтона и Москвы у берегов Сирии несопоставима.

Гипотетически США могут ударить как сотнями «Томогавков», так и поднять в воздух палубную авиацию. При этом авианосная группировка ВМС прикрыта от поражения российских ракет комплексами Aegis — пожалуй, лучшими в мире средствами ПРО/ПВО морского базирования.

Средиземноморская группировка ВМФ выглядит намного скромнее. Оперативные возможности России позволяют развернуть до 10-15 кораблей и подлодок в течение двух-трех недель, но это максимум для нашего флота и чревато перенапряжением ресурсов. У берегов Сирии, как правило, дежурят один фрегат, один корвет и одна-две дизель-электрических субмарины. Все корабли являются носителями «Калибров».

Таким образом на море у России нет никаких преимуществ. Однако на земле и в воздухе ситуация выглядит иначе, и потому вряд ли стоит ожидать авиационного удара (по крайней мере с территории САР). Во-первых, Москва де-факто контролирует более половины Сирии, и более 60% территории страны находится под зонтиком ПВО. Правительственная армия вооружена зенитными ракетными комплексами С-125, С-200, С-300 и ЗРПК «Панцирь». Российский контингент обладает одним С-400, одним С-300В-4 и, возможно, десятками «Панцирей».

Отдельно стоит отметить, что у Москвы в САР развернуты весьма эффективные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По неподтвержденной информации и мнению отдельных экспертов, именно они «дезориентировали» выпущенные год назад «Томагавки». Как известно, непосредственно по Шайрату из 60 ракет попали лишь три.

Ущерб был нанесен минимальный и после небольшого ремонта взлетно-посадочной полосы авиабаза продолжила функционировать. Сейчас под прицелом США находится база Т-4, и вполне вероятно, что прошлогодний сценарий вновь повторится. Трамп почувствует себя супермэном, а Россия без применения противоракет мягко устранит опасность, исходящую от «Томагавков».

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