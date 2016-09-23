Война на гуманитарном фронте

В непризнанной Донецкой народной республике было арестовано несколько человек из гуманитарного батальона «Ангел», включая их командира – гражданина России Алексея Смирнова. Информация об их аресте появилась в соцсетях: как пишут свидетели, «Ангелы» пропали в районе поселка Зайцево. Официальной информации о том, где находится Смирнов, от властей или представителей ДНР пока не поступало. Информацию о пропаже «Ангелов» косвенно подтверждают журналисты, например, специальный корреспондент «Русского Репортера» Марина Ахмедова.

По неподтвержденной информации, «Ангелов» задержали сотрудники МГБ ДНР. Примечательно, что на своей странице Вконтакте сам Смирнов оставил следующее сообщение: «если сегодня не выйдем на связь, считайте, погибли за родину». Было это 16 сентября. С тех пор количество комментариев под записью перевалило за 2,5 тысячи. «Русская Планета» решила вспомнить, чем именно занимались «Ангелы» и чем вредит становлению молодой республики под названием ДНР полная тишина вокруг их исчезновения.

Бойцы или волонтеры?

О причинах ареста «Ангелов» рассказал местный военкор Роман Вепрев на своей странице в социальной сети Вконтакте. По его словам, поводом для задержания бойцов стало наличие на квартире в Донецке, где проживал Смирнов, большого количества наличных денег и запасов оружия.

На многочисленных фотографиях в сети в руках у членов батальона действительно можно увидеть автоматы. «Ангелы» всегда подчеркивали: оружие им необходимо для самозащиты, а не для нападения. Да и как можно отправиться на линию фронта, не имея возможности защитить ни себя, ни людей? Батальон всегда рассчитывал на свои силы, старался не привлекать к выездам ополченцев из воюющих бригад – им другим делом нужно заниматься. Порой «Ангелов» можно было встретить в самых опасных местах в прифронтовой зоне. Небольшая «Газель» с логотипом батальона на кузове, вокруг – несколько людей в камуфляже с автоматами, пристально всматриваются вдаль.

Через некоторое время к «Газели» потянутся люди: пенсионеры, одинокие старики, те, кто по каким-то причинам не могут покинуть свои дома, которые находятся в опасной зоне. Каждому пришедшему выдают пакет, в нем самое необходимое: макароны, тушенка, мука, крупа и так далее. Немного, но это позволяет прожить пару недель. Волонтеры батальона просят всех пришедших передать соседям, что можно прийти за помощью. Затем ждут, пока из самых дальних домов не подтянутся остальные жители, при этом не убирая рук с автоматов: внезапный обстрел может начаться в любой момент. Знают об этом и пенсионеры: взяв продукты, они спешат назад к своим домам, в надежде, что стены и подвалы смогут их защитить.

Но неглубокие погреба и тонкие стены – не лучшая защита от тяжелой артиллерии. Именно поэтому не менее важным направлением работы батальона была эвакуация людей из опасных зон. «Бывали такие случаи, что мы кого-нибудь вывозим и буквально на следующий день в дом этих людей попадает снаряд. Или убивает снаряд людей, к которым мы заехать не успели. Сейчас мы были у мальчика, у которого глаз выбило осколком. Четыре дня назад мы вывозили парня, отца двухлетней девочки, у которого взрывом оторвало ногу, у него осколок в легком, под сердцем» - рассказывал в интервью «Украине.ру» лидер батальона Алексей Смирнов.

Сам Алексей Смирнов в недавнем прошлом – режиссер, актер московского театра DOC. С началом войны в Донбассе он оставил творческую карьеру и отправился на войну, помогать людям. Именно эта внезапная трансформация чаще всего интересовала журналистов, и Алексей во всех интервью неизменно отвечал: никто из батальона «Ангел» на войну идти не хотел, но и не мог смотреть на нее со стороны. Среди добровольцев – самые разные люди, и из Украины, и из России. Есть и представители творческих профессий, такие же, как Смирнов. Есть и шахтеры, и простые рабочие. Возраст – самый разный. Объединяет их одно: помощь людям Донбасса, которые живут рядом с линией фронта.

Откуда деньги

Наличие большого количества денег при обыске членов батальона также легко объяснить. Был период в 2015 году, когда гуманитарную помощь из РФ в непризнанные республики через границу и вовсе не пропускали без специального разрешения от МЧС или других уполномоченных структур. Дело в том, что отдельные предприимчивые товарищи нагружали свои грузовики продуктами, провозили под видом помощи, а затем попросту продавали на рынках ЛНР и ДНР втридорога. Запретительные меры должны были помочь бороться с такими нечестными на руку дельцами, однако это ударило и по честным волонтерам, которые собирали продукты в России, а затем переправляли в ЛНР и ДНР. Чтобы избежать проблем с таможней, многие волонтерские организации, включая «Ангел», собирали деньги, а закупали продукты уже внутри непризнанных республик: так проще.

«Раньше мы собирали продукты в Одинцова под Москвой и привозили их, но сейчас это сделать сложно», - рассказывал «Украине.ру» об этой схеме Смирнов. «Вчера пытались броники провезти, но нам не разрешили это сделать, потому что, оказывается, броники, это какая-то боевая штука (когда «Ангел» помогает в эвакуации людей из прифронтовой зоны, то на эвакуируемых одевают бронежилеты — прим. авт.)».

Правовой беспредел

Журналист «Украина.ру» Алексей Чаленко рассказал «Русской Планете», что узнал об аресте Смирнова из интернета. По его словам, информации об этом инциденте крайне мало.

«Весной 2015 года я брал у него интервью, в котором он, обычный московский парень, рассказывал мне о своей работе, о том, кто входит в его группу - по сути, такие же простые ребята. Я знал людей, которые перечисляли ему средства на гуманитарную помощь, и они отзывались о нем очень хорошо. За то время, что я знал о существовании батальона - я не помню публикаций в прессе, в которых говорилось бы о том, что он аферист, не тот, за кого себя выдает, гуманитарку отправляет налево, и так далее», - говорит Чаленко.

По его словам, очень трудно спрятать иголку в стогу сена, и, если человек занимался чем-то не тем – этого не скрыть. Тем более, свою деятельность «Ангелы» вели открыто, легально, и никаких вопросов к ним не возникало.

«То, что они делали – по сути, был подвиг. Они поставляли гуманитарку, вывозили людей с территорий, которые подвергались варварским бомбардировкам со стороны украинской артиллерии. И раз они занимались такими важными делами – они герои. Общество вправе потребовать от властей ДНР информацию: за что он был арестован и какие претензии ему предъявили», - добавляет журналист.

Кроме того, Смирнов является гражданином Российской Федерации, а раз он российский гражданин – то компетентные органы России должны поинтересоваться, что же происходит с ее гражданином на территории ДНР. Как отметил Чаленко, учитывая, что там есть сотни кураторов – Россия должна получить эту информацию.

«Насколько я знаю, ДНР позиционирует себя как правовое государство. А раз так – то все должно опираться на право, и быть гласным. Должно быть сообщение для прессы – на каком основании он арестован, должна быть предоставлена возможность журналистам провести независимое расследование и разобраться, в чем дело», - резюмирует он.

По мнению Марины Ахмедовой, арест Смирнова – «яркое свидетельство того, что руководство ДНР слетело с катушек», написала на своей странице в Facebook журналистка. «Что там больше не помнят добра. Что в руководство пришли люди, которым глубоко противны наши представления о гуманности и справедливости. Что территория эта затягивается незримо стеной, и внутри этой стены над людьми будет твориться произвол. Руководство РФ, зачем вы отдали территорию с людьми, которые вышли к вам с открытым сердцем, вот этим товарищам, не помнящим родства?»

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