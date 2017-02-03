Война. День пятый

Конфликт в Донбассе, несмотря на все усилия мирового сообщества, и не думает стихать. За пять дней противостояния обе стороны понесли «тяжелые потери» - об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности. Цифры он не озвучил, однако в ДНР утверждают, что украинская сторона потеряла свыше сотни убитыми.

Предстоит подсчитать потери и среди жителей непризнанной республики. Вечером в четверг Донецк содрогнулся от мощного взрыва. Удар ощущался по всему городу - даже в спокойных районах тряслись стены и открывались двери, а взрывная волна чувствовалась и в соседних городах. Жители писали в соцсетях, что по ощущениям взрыв был похож на удар от «Точки-У», однако в оперативном командовании ДНР эту информацию не подтверждают.

«Украинские силовики открыли огонь из арторудий калибра 152 мм и «Ураганов» (220 мм – прим. РП) по всей территории Донецка», — сообщили ДАН в оперативном командовании. Точные данные по разрушениям и погибшим обновляются, пока что известно о 13 раненых мирных жителях и об одном погибшем. По сообщениям очевидцев, снаряд «Ураган» угодил в развязку на въезде в Донецк со стороны Макеевки, также взорвана АЗС и уничтожен частный дом.

Широкино. Слышны «тяжелые». Прорыв на Ясиноватой. Донецк, Горловка. «Грады» в сторону Углегорска. Калиново, ЛНР. Бои идут практически вдоль всей линии соприкосновения. Центром противостояния стал украинский город Авдеевка – напомним, вот уже несколько дней в промзоне между Авдеевкой и Донецком идут тяжелые бои. В городе объявлено чрезвычайное положение: в нем нет света, воды и тепла.

Разумеется, украинская сторона во всем обвиняет Россию, а украинские каналы показывают страдания жителей Авдеевки, которые причинили им «кляты оккупанты», обстреливающие мирный город. Но шила в мешке не утаишь. Корреспондент BBC Том Берридж выложил в своем twitter фотографию, где изображены танки, а рядом – как ни в чем не бывало – стоят автомобили наблюдателей ОБСЕ. «В Авдеевке мы натолкнулись на украинские танки, которые, по всей видимости, были готовы к действиям, и слышали, что режим прекращения огня не соблюдается», - написал журналист.

Донецк всю ночь ловил прилеты тяжелой артиллерии. Вот как накануне охарактеризовал ситуацию ополченец, координатор негуманитарной помощи Донбассу Александр Жучковский. «Плотность огня возрастает от часа к часу. Все без исключения подразделения ДНР в полной боевой готовности. Наши артиллеристы посменно несут боевое дежурство на всех участках (меняются чаще чем обычно - работа ведется без остановки). Беспилотники показывают, что украинцы в р-н Авдеевки нагнали какое-то нереальное количество бронетехники - видимо сказались слухи, что ополчение пойдет на штурм (это именнно пока слухи).

С нашей стороны симметричные меры по сосредоточению сил и средств. Только что на окраине Донецка мощнейший взрыв, волна дошла до другого конца города. Сильно обострились ожидания по поводу подвижек на линии фронта. Но как всегда есть ожидания и есть реальность. Доживем до завтра и увидим - будет она меняться или нет. Бог нам в помощь».

Украинцы ни капли не стесняются стягивать тяжелое вооружение к линии соприкосновения, не обращая уже никакого внимания ни на ОБСЕ, ни на ООН, ни на Европу, ни даже на Соединенные штаты, которые также призвали немедленно прекратить огонь. На отдельных участках ВСУ переходят в наступление, которое сдерживается силами ДНР. А где же обещание Захарченко пойти в контрнаступление, в случае атаки, спросите вы? Видимо, там же, где обещание отомстить за Моторолу.

«На сегодняшний день мы в шаге от победы. Победа нам досталась не легкой ценой. Мы еще воюем, мы еще несем потери, еще не вся наша земля освобождена, но это действительно уже агония порошенковского режима, агония бандеровской власти. Это последнее издыхание», — громко заявил Захарченко, комментируя бои в Авдеевке. Вот оно, наступление, Александр Владимирович. Вот он, шанс для победы. Не дайте очередному обострению закончиться очередным «Минском», иначе Донбасс не победит никогда.

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