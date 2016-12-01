От внешнего к внутреннему

Это было уже тринадцатое по счету послание Президента Федеральному собранию - цифра, на которую еще в преддверии события не обратил внимания только ленивый.

Но никакой мистики не произошло – много интересных и заслуживающих внимания заявлений, но, пожалуй, без сенсаций. Во внутренней политики накопилось слишком много нерешенных и недорешенных задач, так что прозвучавшее Послание можно назвать рабочим. Не посыпание нсчастных голов пеплом, но и не бравада.

Традиционно на главное политическое мероприятие года (таковым и по формату и по сути является оглашение Послания) собрались депутаты и сенаторы, министры и главы регионов, представители духовенства и культуры. Огромный пышный Георгиевский зал забился под завязку, и для работавших на событии журналистов (а всего было аккредитовано без малого 616 представителей прессы) были выделены сразу три больших зала.

Впрочем, такой формат разведения прессы и элиты для некоторых представителей последней стал поистине бальзамом на душу – например, для новоназначенного министра экономического развития Максим Орешкин. Наглухо отказавшись от комментариев, 34-летний чиновник скрылся за тяжелыми дверьми VIP-зоны, куда и представителям президентского пресс-пула было нельзя попасть.

Но таких ушедших «в отказ» оказалось все же пренебрежительно мало. Большинство высоких гостей Большого кремлевского дворца, как и в прошлые годы, оказались вполне словоохотливы и уделили нам и нашим коллегам время, чтобы поделиться впечатлениями от очередного президентского Послания.

Так, своими мыслями и идеями по итогам встречи с Владимиром Путиным поделился недавно избранный в Госдуму депутатом известный некогда питерский парламентарий Виталий Милонов:

«Мне очень понравилось, что в своей основной части послания Президент подчеркнул особую важность защиты традиционных ценностей, семейных ценностей, - признался Виталий Валентинович. - С другой стороны он указал чиновникам, что пора уже прекратить искать какие-то внешние причины неудач и наконец-то, «засучив рукава», серьезно взяться за работу. Благо сейчас установился уже благоприятный климат для развития не только больших предприятий, но и малого, семейного бизнеса. А малый бизнес – основа экономики для любой страны».

У депутата оказался наготове и действенный рецепт, который должен будет помочь развитию этой важной отрасли: «Надо стремиться к тому, чтобы климат для развития малого семейного бизнеса стал важным критерием для оценки эффективности работы глав регионов. Те из них, что не смогут обеспечить на своих территориях такие благоприятные условия, должны будут конечно поискать себе другую работу», - заключил Милонов.

Вероятно, глава Чечни Рамзан Кадыров – как раз из тех, кто как раз не вызывает нареканий у депутата Милонова. В беседе с журналистами Рамзан Ахматович заметил, что все данные ранее главой государства на предыдущих Посланиях указания им беспрекословно выполнялись. «А если говорить о том, что для меня в нынешнем Послании было наиболее важным, то могу лишь сказать, что все, прозвучавшее сегодня, лично для меня было одинаково важно».

При этом лидера Чечни заметил, что упор на вопросы внутренней политики в выступлении Владимира Путина оправдан более чем: «Мы - великая многонациональная страна и сильны именно тем, что при таком числе наций мы едины. И тем страшны для врагов. Так, значит, нужно нам и далее укреплять свое единство и учиться на ранее допущенных ошибках».

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