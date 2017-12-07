Владимир Путин. «Кто со мной? С кем идти?»

Спустя менее чем сутки, после отстранения нашей сборной от участия в Олимпийский играх президент России произнес слова, которых от него ждали долго.

Сообщение о том, что Владимир Путин, все же, выдвинет свою кандидатуру на грядущих выборах, «купировало» горькую пилюлю, которую накануне «проглотила» страна. Речь, конечно же, о «приговоре» Международного олимпийского комитета, дисквалифицировавшего сборную России.

О намерении участвовать в следующих выборах президент сообщил в Нижнем Новгороде, на заводе «ГАЗ», ответив на своевременно заданный кем-то из «обеспокоенных трудящихся» вопрос.

Заявление прозвучало в обстановке, которая далека от «кремлевского официоза». Формат выбран нарочито незатейливый и простой:

«Вы спросили? Я ответил. Почему молчал? Думал».

Но лишь самые наивные воспринимали нежелание Владимира Путина досрочно сообщать о своих рабочих планах, как его размышление о том, стоит ли тратить еще 6 лет своей жизни на управление страной?

Красноречивое молчание Владимира Владимировича стало ответом на «вечный» вопрос оппозиции, то и дело вопрошавшей: «Неужели в 144-миллионной России не найдется кого-то, кто может сменить Путина на его посту?».

Действующий глава государства заявил о своем желании баллотироваться на выборах последним, когда убедился, что в «предвыборный вагон» сели все, кто только мог в него сесть, не «сидит» (уж простите за каламбур!) в данный момент и не отягощен непогашенной судимостью, как Навальный.

Давайте посмотрим, кто же «едет» в этом «поезде» сегодня? Помимо тех претендентов на «российский престол», чьи имена сегодня на слуху, в списке есть люди, которых знает в лицо далеко не каждый россиянин.

Хочет стать президентом некто Максим Сурайкин, узнаваемость которого близка к нулю. Большинству его имя ни о чем не говорит. А это, на секундочку, глава «Коммунистов России» (не путать с КПРФ, которую Сурайкин обвиняет в приспособленчестве к режиму). Максим Александрович борется «за мир во всем мире» и сочувствует КНДР, предлагая послать к берегам Северной Кореи российские подлодки с ядерным оружием на борту. Не знаю, как вам, а по мне – прирожденный стратег.

Максим Сурайкин. Фото: Lenta.ru

Кто такой Борис Титов? Лидер мало кому знакомой «Партии Роста». Чьего роста? Узнаем! Ведь Борис Юрьевич заявил о намерении баллотироваться в президенты еще в ноябре. К слову, не далее как вчера Титов обратился к президенту России с просьбой амнистировать вороватых бизнесменов, сбежавших за границу, на условиях возмещения ими ущерба государству.

Борис Титов. Фото: Европейский обмудсман

Безусловно, обладатели 5-тысячных российских пенсий «переживают» за судьбу какого-нибудь Чичваркина, который вот уже несколько лет живет в Лондоне. Последний, кстати, уже успел отказаться от гипотетического помилования, прекрасно понимая, что ему «не светит». Поддержка кандидата, радеющего за судьбы опальных дельцов, электоратом «гарантирована», как впрочем, и понимание народом его программы, которая ориентирована на защиту прав и интересов «многострадального российского предпринимательства».

Андрей Богданов. Фото: Ридус

А вот и следующий кандидат. Это не главарь итальянской мафии, а еще один человек, претендующий на президентский пост. Если верить «Википедии», перед нами Великий Мастер Великой масонской Ложи Всея Руси. Политтехнолог, за годы деятельности в России наплодивший множество партий, самой известной из которых является Прохоровское «Правое дело». Впрочем, последним его «политтехнологическим творением» является Коммунистическая партия социальной справедливости.

Справедливость Андрей Владимирович видит, в том числе, в обеспечении конституционных прав… курильщиков, о чем он успел сообщить «РИА Новости». Хороший заход! Треть населения России, со слов Богданова, курит и вполне может проголосовать за создание курительных комнат в аэропортах. Тем более, что в России это «одна из первоочередных проблем».

Перечень претендентов на главный российский пост включает и более известные народу лица. Прошу любить и жаловать! Кандидат в президенты России Сергей Юрьевич Полонский, который в июле нынешнего года был триумфально освобожден из зала суда за истечением сроков давности совершенного им преступления.

Следствие утверждало: Сергей Полонский, возглавлявший «Миракс Групп», куда-то подевал деньги людей, которые были участниками долевого строительства. Судья Пресненского суда города Москвы «рекомендовал» Полонскому провести в местах не столь отдаленных ближайшие 5 лет, но закон суров: значительно проще получить реальный срок за неосторожный пост в сети, чем за украденные у доверчивых соотечественников миллионы.

Не обошли стороной грядущую президентскую кампанию и две активно «осыпающие друг друга розами» на протяжении последних эдак 10 лет светские львицы – Ксюша Собчак и Катя Гордон.

Ксения Собчак. Фото: 24СМИ

Ксения Анатольевна, как известно, позиционирует себя в качестве альтернативы отсутствующей в избирательных бюллетенях графы «Против всех». И уже сейчас признает свое поражение, заявляя что Путин станет президентом не только в следующем году, но и останется руководить страной пока ему позволяет здоровье. Однако участие в выборах, как заявила Собчак на своем сайте, это «Единственный способ показать, что мы есть!».

Так-то оно так. Но что вы есть, что вас, Ксения Анатольевна, нет – большей части населения, все же, безразлично. Хотя с другой стороны, когда представляешь вас в роли президента, становится, действительно, «ржачно». До слез.

А что же Катя Гордон? Следуя заповедям Великого Комбинатора, она, решила украсить собой «пантеон претендующих на престол» в пику Собчак и готова порвать на себе боди, ратуя за права брошенных российских женщин, детей и бездомных собак. Налетайте, девочки!

Фото: личный архив кандидата в президенты Е. Гордон

Как там старая гвардия, составлявшая, было, нешуточную конкуренцию первому российскому президенту в 90-е годы?

Геннадий Зюганов, Фото: 24СМИ

В пятый раз «двинет» кандидатуру на выборы лидер КПРФ – 73-летний Геннадий Зюганов. Что ни говори, а кандидатура серьезная. Была когда-то.

Те, кто жил в 90-е, помнят, как матерый коммунист едва не обставил на выборах 1996 года уже в те годы «устававшего» до неприличия Бориса Ельцина. Спустя 16 лет, в 2012 году, главному коммунисту Всея Руси удалось набрать лишь 12% голосов избирателей. «Это вам не это!».

В преддверии грядущих предвыборных баталий политическую форму Геннадия Андреевича хорошей, увы, не назвать. В последний год от лидера КПРФ если и были слышны какие-то громкие заявления, то лишь в «полемике» с Ксенией Собчак и Рамзаном Кадыровым по «вечному» вопросу выноса тела Ильича из мавзолея.

Владимир Жириновский. Фото: Газета.ру

Владимир Жириновский, который, как и Зюганов, разменял 8-й десяток лет, не просто заявил о своем желании поучаствовать в президентских выборах. Он обозначил себя и действующего главу государства, как двух единственно реальных кандидатов. Как минимум наполовину Владимир Вольфович прав!

Владимир Жириновский. Фото: Газета.ру

Его шестая попытка стать президентом вряд ли увенчается успехом. Хотя, не исключено, что именно благодаря ему предвыборную компанию 2018 можно будет назвать по-настоящему яркой. Ведь в отсутствии изощренного артистизма Жириновского упрекнуть трудно.

Чего только не обещал лидер ЛДПР народу! Обуть, одеть и накормить всех голодных, обнести колючей проволокой Кавказ, издать указ о защите русского языка, выдать паспорта всем русским, которые хотят стать гражданами РФ, отменить мораторий на смертную казнь, поднять минимальную оплату труда до 20000 рублей, а еще… сократить количество депутатов Госдумы и расформировать Совет Федерации. Вот уж, действительно, было бы неплохо!

Чем избиратель не шутит? А вдруг?

И уж совсем грустно становится при мысли, что баллотироваться будет Григорий Явлинский, рейтинг популярности которого, мягко говоря, невысок по совершенно очевидным причинам. Избирательная кампания (если ЦИК опять не отбракует львиную долю подписей в поддержку Явлинского, как это было в 2012 году) может стать для Григория Алексеевича четвертой.

Григорий Явлинский. Фото: Unila.ru

В первые дни своего президентства Явлинский намерен признать возвращение Крыма в Россию незаконным и созвать Международную конференцию по определению статуса этого полуострова.

Григорий Алексеевич также намерен вывести из Сирии российские войска, которые, как сообщил на днях действующий глава государства, успешно завершили операцию по разгрому запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ. Далее, в случае успеха, Явлинский приступит к нормализации отношений с Западом…

Закономерно, что с такой «программой» излишнего оптимизма по поводу своего президентского будущего кандидат не испытывает. Как, впрочем, и другие люди, изъявившие желание баллотироваться на пост президента РФ.

Напрашивается закономерный вопрос: зачем нужен цирк? За чей счет будет организован «предвыборный марафон», результаты которого всем давно известны? Вопрос риторический – за деньги налогоплательщиков. Отменить бы? Нельзя. Нужно соблюсти приличия. Да и закон требует!

Кажется, все происходит по законам хорошо выстроенной драматической перипетии, когда на пути к подлинному «катарсису» нас ведут «долиной хитросплетенного сюжета».

Что ж! Умение создать иллюзию движения от несчастья к счастью (и наоборот) всегда отличало авторов хорошего кино от тех, кто показывает народу «дешевое мыло». Значит, кино под названием «Российская реальность» снимается хорошими режиссерами.

Но если за угнетающим сообщением об отстранении от Олимпиады, последовало радостное известие о том, что наш главный герой, все-таки, остается с нами, то каким же неприятным сюрпризом огорошат нас завтра? Вот это вопрос!

Поживем – увидим.

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