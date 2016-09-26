Визовый удар

Неожиданное разрешение конфликта с Россией предложил один из авторитетных немецких журналов Der Spiegel. По мнению издания, отмена визового режима станет не подарком для Путина, а, наоборот, доставит ему немало проблем – «ведь с момента его возвращения на президентский пост российская власть целенаправленно занимается отдалением собственного народа от остального мира».

Поводом для такого умозаключения стали «пропагандистские» публикации в российских СМИ о том, что происходит в Европе. Автор статьи в Der Spiegel, журналист Беньямин Биддер приводит пример. «Недавно прокремлевская газета с многомиллионным тиражом "Комсомольская правда" написала о том, что радикальные исламисты не взорвали Эйфелеву башню в Париже лишь потому, что в скором времени она станет самым высоким минаретом мира. А депутат Госдумы рассказал о якобы имеющемся у правительства Германии желании захватить Калининградскую область, в прошлом – Кёнигсберг», - приводит перевод статьи Биддера Inopressa. По мнению журналиста, обе новости абсурдны. «Но российское население уже несколько лет верит в то, что находится в состоянии войны с западными странами», добавляет Биддер.

Надо сказать, озабоченность европейских стран якобы растущей угрозой со стороны российских пропагандистских СМИ в последнее время прямо-таки зашкаливает. Например, не так давно ведущая медийная корпорация Британии, BBC, обратилась к парламенту страны с просьбой помочь в конкурентной борьбе против RT (Russia Today). Практически каждая неудача во взаимоотношениях с Россией объясняется тем, что, мол, россиянам в мозги накапали с государственных каналов, поэтому вот так оно всё и складывается. И за Донбасс россияне переживают вовсе не потому, что там живут представители русского этноса, желающие воссоединения с Россией, а потому, что «по телеку так сказали».

Теперь Европа всерьез опасается, что Кремль начнет капать на мозги теперь уже их гражданам, представляя все мировые события в невыгодном для европейских официальных политиков свете. И в качестве меры противодействия нужно отменить визы для россиян – чтобы они собственными глазами убедились в том, что прокремлевские СМИ все выдумали.

«До следующей меры, которая бы помогла бороться с враньем, в Брюсселе, по всей видимости, пока не додумались. Это – открытость», - пишет Биддер. – «Ведь лучше всего с враждой и предубеждениями можно бороться при помощи дружбы. Потому ЕС стоит отменить визы для россиян. Сейчас

Европа ведет с Россией диалог на уровне элиты. Но также она должна разговаривать с широкими слоями населения. Отмена виз стала бы первым шагом. И тогда Кремлю вдруг пришлось бы объяснять своим же гражданам, почему якобы враждебно настроенная заграница стала столь открытой», - заключает журналист.

Предложение и правда интересное. Если оно будет реализовано в ближайшее время – наверное, у сторонников евроинтеграции на Украине случится что-то вроде коллективного истерического припадка. Тем более, повод для разговора об отмене или о серьезном упрощении визового режима есть, это не инициатива отдельно взятого журналиста.

«Имеется серьезное желание сделать шаги в направлении безвизового режима, как элемента укрепления контактов между людьми. Мы работаем над этим вопросом. Но сейчас он разделен на несколько этапов. На данном этапе - реализуется режим упрощенной системы выдачи виз. Следующий этап - дальнейшая либерализация процесса оформления виз. Затем, вероятно, будет создана база для поиска путей к введению безвизового режима», - так прокомментировал визовый режим между ЕС и Россией весной этого года Сорен Либориус, глава Департамента прессы и информации Представительства ЕС в РФ.

Когда-то безвизовый режим с Европой был, можно сказать, национальной идеей для россиян – мы хотели этого куда больше, чем сейчас украинцы. Однако еще задолго до украинского кризиса в ЕС собралась группа стран, которая выступала категорически против безвизового режима с Россией. Постепенно вопрос о визах в Европу перестал был для россиян ключевым: в самом деле, своих проблем хватает. К тому же, мультивизы, а также визы длительного периода действия нашим гражданам, в общем-то, охотно выдают.

Изменившаяся в последнее время риторика европейцев понятна: давление на нашу страну после «Крымской весны» было воспринято большинством населения России как недружественный жест по отношению к самим россиянам. Поэтому европейские политики решили сохранить жесткий подход к представителям российского государства, но при этом развернуться лицом к самим россиянам. Однако времена железного занавеса давно позади, и россияне имеют возможность убедиться, что российские СМИ жизнь в современной Европе – со всеми прелестями бесконтрольной миграции, например, раскрашивают исключительно правдивыми красками.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Власть»