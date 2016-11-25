Великое государство не было монолитом

Наш национальный лидер неоднократно аргументировал тезис о распаде Советского Союза как «крупнейшей геополитической катастрофе XX века». В 91-м, по мнению Путина, вместе «с грязной, мутной водой…негодной политической системой… выплеснули ребенка», то есть большую Россию. События недавнего по историческим меркам прошлого неоднозначно толкуются общественностью, вызывают жаркие дискуссии, споры, звучат самые разные оценки.



Волеизъявление народов и амбиции элит



Коммунисты и представители иных склонных к популизму общественных сил любят муссировать результаты всесоюзного референдума о сохранении Союза в марте 1991 года. Результат-де более чем убедителен! Три четверти населения высказалось за СССР как «обновленную федерацию равноправных республик». Проходит несколько месяцев и народы квалифицированным большинством голосуют за… суверенность национальных образований. Все с точностью до наоборот!

Волеизъявление народа на референдуме либо «свободных выборах» есть псевдодемократическая ширма, прикрывающая интересы элитарных групп, в особенности этнократий! Национальные элиты нацелены неограниченно властвовать в пределах титульных территорий, распоряжаться собственностью, быть солью земли. Кровно заинтересованы в раздувании мифологем, порою комичных. Народ с не очень богатым цивилизационным прошлым вдруг объявляется изобретателем… колеса, арбы. Бывает, гордится «выкапыванием» предками морей!



Цена

За минувшие десятилетия в умах граждан, в том числе относимых к элите, произошло отрезвление от безмерно пьянящей свободы. Перспективы процветания титульных территорий воспринимаются не столь радужно, как в конце восьмидесятых – начале девяностых. Ощущается ностальгия по канувшей в историю второй сверхдержаве мира. Пришло понимание, что не так уж плохо было в союзном государстве. Наряду с минусами имелись плюсы. Риторичен вопрос: можно ли было сохранить Союз?

Популярно мнение: будь на месте Горбачева и Ельцина другие люди, Союз уцелел бы!

Возможно. Но цена? Ибо все в мире имеет цену. Кто платил бы по счетам за единое государство? Снова… русские, россияне. Российское руководство смотрело на вещи прагматично. В стране жуткий дефицит, карточки на повседневные товары, не исключена угроза голода. Россия в преддверии кардинальных экономических реформ, и… взваливать львиную долю союзного бюджета?

Плюс состоял в том, что было бы сохранено единое экономическое пространство, выстраиваемое ныне в принципиально иных условиях. Но внутренняя миграция, тотальное выдавливание славянского населения с титульных территорий продолжались бы.

Националистические тенденции набирали б обороты. Союзные республики за пребывание в едином государстве постоянно настаивали б на повышении платы. Кто однозначно выиграл бы? Олигархи! Российским олигархам проще реализовывать интересы на постсоветском пространстве, договариваясь с этнической бюрократией в рамках единого государства, нежели на межгосударственном уровне! Но олигархов тогда не было.

Две жизни



Со временем плохое забывается, а хорошее не просто помнится, но у кого-то аж рассудок затмевает. Особливо у людей с возрастом замечается, хотя не только. Воспоминания многих «патриотов», кстати, совсем не старых, щемят от грусти: «Советский Союз за границей называли Россией, всех советских людей русскими. Гордость за страну была!». Действительно, гордость была, но у нее есть оборотная сторона. За эту во многом мнимую гордость приходилось платить тем же русским, быть в Советском Союзе гражданами не первого сорта. Нерусским советским людям можно было говорить о национальных проблемах. Подобная тематика поощрялась властями. Но стоило затронуть русские этнические проблемы, как вмиг заткнули б рот, навесив ярлык шовиниста!

Возьмем снабжение в краях, областях и в национальных образованиях? Суммы средств, выделяемые на развитие этнических территорий в ущерб русским регионам? Квоты для представителей нацменьшинств в учебных заведениях?

В социальном плане – равноправие!? Позабыли про спецмагазины, спецполиклиники, спецкурорты и прочие статусные привилегии совпартхозноменклатуры? От пустопорожней говорильни с трибун тошнило, лицемерие оторвавшихся от низов партийных боссов зашкаливало. Народ в 91-м не вышел защищать коммунистическую идею. Душок непереносимый пер. Люди, рты и носы позатыкав, попросту отвернулись от государства «всеобщего благоденствия».

При этом социальные достижения СССР трудно отрицать даже его противникам. Правящая номенклатура жила особой жизнью, но советская бюрократия составляла всего 1-2 процента населения. Основная масса людей получала усредненные зарплаты, коих вполне хватало на относительно безбедное существование. Несмотря на дефицит, цены на товары и услуги были божеские. Бесплатная медицина, бесплатное образование, бесплатные санатории, дома отдыха, пионерские лагеря! Уверенность в завтрашнем дне – проблем с трудоустройством никаких. Недостатков хватало. Но разве их нет в современной, большей частью платной, социальной инфраструктуре? Все познается в сравнении – гласит мудрость. Народ, сравнив две жизни – прошлую и сегодняшнюю – с искренней теплотой идеализирует ту, канувшую в лету.

Кто виноват



В распаде Союза виноваты не только Горбачев с Ельциным. Владимир Ульянов – Ленин, по инициативе которого государство, состоявшее из губерний, раздробили на этнические либо псевдоэтнические образования. Вина лежит и на российских монархах девятнадцатого века. В Российскую империю включили Казахстан со Средней Азией и Закавказье. Цари руководствовались не интересами государствообразующей нации, на плечи которой взваливались завоевания и освоение присоединенных территорий, а узкого слоя нуворишей. Лиц, составлявших в разные эпохи, правящую элиту.

И Российская империя, и Советский Союз постоянно испытывали трудности с контролем над огромной территорией страны. Одно дело, малонаселенные пространства Сибири и Дальнего Востока, более-менее освоенные славянской этнической массой. Другое дело, Закавказье, Средняя Азия, Казахстан! Территории, представленные сравнительно многочисленными, чуждыми этнокультурными мирами.

Новые земли включались в состав России не только из-за завидующих глаз крупных предпринимателей, но и по политическим соображениям. Так складывалась в те времена геополитическая обстановка.

Построили государство с неравномерной внутренней структурой, со слабо контролируемыми окраинами. Большевики этнические особенности ряда областей увеличили в разы. Ради укрепления захваченной власти заминировали сам фундамент государственности, при горбачевской перестройке давший роковой крен! Апологеты марксизма-ленинизма интересы русской нации сознательно привнесли в жертву идеям мировой революции. Само понятие «нация» считали буржуазным пережитком, а русских вождь называл «деймом».

Последние советские правители ленинские антирусские постулаты почитали за икону. Хорошо еще, на закате перестройки не пошли на поводу у незабвенного Михаила Сергеича, предлагавшего уравнять в правах автономные республики и союзные. Разрушили б не только большую Россию, но и нынешнюю!

На осколках СССР (прогноз)



Железная логика истории, базирующаяся на геополитических и экономических реалиях, диктует необходимость объединения России, Белоруссии и большей части Украины. Белоруссию не случайно называли сборочным цехом Советского Союза. Развитая индустриально-аграрная республика в экономическом плане тесно привязана к Российской Федерации. И в плане кооперации предприятий, и по рынкам сбыта. Белорусское руководство прагматично оценивает ситуацию. В Евросоюзе белорусов никто не ждет. Вхождение в данную структуру ничего, кроме разрушения экономики, не принесет.

То же самое касается Украины. Общесоюзный политико-экономический проект начал колоться на части. В перспективе, Новороссия или Юго-Восточная Украина, объединится с Россией. Таким же путем, вероятно, пойдет Центральная Украина.

Западная, 8-10 областей, образуют самостийную Украинскую державу. Новая Украина со столицей во Львове станет аграрным придатком Евросоюза и ресурсом дешевой рабочей силы. Реальность несколько отличается от пропагандистских мифов в виде кружевных трусиков, зарплатах в евро и прочих европейских прелестей, вскруживших голову мечтателям из Незалежной!

Население восточно-славянских республик очень близко нам в этнокультурном плане. Трудно не согласиться с Президентом Путиным, который ни видит большой разницы между русскими и украинцами. Добавим сюда же белорусов. Один «основной» язык, единые вера, культура, обычаи, традиции. У западных украинцев отдельная история и специфическая ментальность. Да и вера греко-католическая.

В царской России русскими называли всех восточных славян. Различия между ними носили диалектный, этнографический характер. К примеру, современные поляки делятся на собственно поляков, силезцев, кашубов. В Европе и тех, и других воспринимают как поляков. Большевики, осуществляя так называемую ленинскую национальную политику, искусственно разделили один народ на три части. В 20-х и 30-х годах исключительно по идеологическим причинам проводилась политика коренизации, против которой выступали многие этнические украинцы и белорусы.

В годы самостийности на Украине националистические процессы, подогреваемые заокеанскими идеологами, развиваются невиданными темпами. Но, достигнув пика, неизбежно сойдут на нет. По крайней мере, в восточной части республики. Элита поймет, что только в составе России у нее достойное будущее. Произойдет общерусское объединение, состоится новая Киевская Русь.

Россия по праву займет львиную долю территории великого государства под названием СССР. Это будет государство на основе единых этнокультурных ценностей, на исторических славянских корнях. Монолит по структуре, унитарная держава, а не «колосс на глиняных ногах», который, как показала история, трудно разрушить извне, но достаточно легко изнутри.

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