Увеличение пенсионного возраста не сделает пенсионеров богаче
Увеличение пенсионного возраста не сделает пенсионеров богаче

Член Совета Федерации поспорил с главой Минтруда о преимуществах пенсионной реформы

Известный сенатор раскритиковал заявление министра труда и социальной защиты Максима Топилина о тех выгодах, которые якобы получат пенсионеры в результате пенсионной реформы. С чем не согласен Сергей Калашников, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, читайте в рубрике МНЕНИЯ И ЛЮДИ.

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