Увеличение пенсионного возраста не сделает пенсионеров богаче
Член Совета Федерации поспорил с главой Минтруда о преимуществах пенсионной реформы
Известный сенатор раскритиковал заявление министра труда и социальной защиты Максима Топилина о тех выгодах, которые якобы получат пенсионеры в результате пенсионной реформы. С чем не согласен Сергей Калашников, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, читайте в рубрике МНЕНИЯ И ЛЮДИ.Далее в рубрике Сотрудники «Роскосмоса» продали в Европу секреты гиперзвуковых ракетФСБ проводит обыски в научно-исследовательских институтах России Читайте в рубрике «Общество» Сколько заработала Россия на ЧМ-2018?Эксперты подвели финансовые итоги Чемпионата Мира по футболу в России
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