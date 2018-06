Уроки сирийской войны

Через три месяца российской воздушной операции в Сирии исполнится три года. Впервые в своей новейшей истории Российская Федерация направила контингент на борьбу с достаточно мощным противником — ДАИШ (ИГ — организация запрещена в РФ) и различные бандформирования, которые пользовались поддержкой Запада, Саудовской Аравии, Катара и Турции.

После распада СССР Россия по-настоящему воевала за рубежом лишь однажды. В 1992-1997 годах в Таджикистане наши войска сдерживали натиск афганских моджахедов и выполняли миротворческую миссию в расколотой гражданской войной среднеазиатской республике. Однако масштаб боевых действий в Таджикистане несопоставим с размахом кампании в САР.

Учитывая политическую подоплеку сирийского конфликта, в российских источниках достаточно редко можно встретить взвешенную оценку итогов операции. «Аналитика» часто замыкается на транслировании победных сообщений Минобороны. Между тем даже открытая для публики информация позволяет судить о том, что российские ВКС получили очень важный опыт, но ценой немалых ошибок.

Любопытный доклад о воздушной операции в Сирии (The Russian Air Campaign in Syria: A Preliminary Analysis) был опубликован на сайте американской исследовательской организации CNA (Center for Naval Analysis). Автор материала — независимый военный эксперт Антон Лавров. «Русская Планета» приводит краткое содержание этого доклада.

Начальный этап

Перед сирийской операцией ВВС (сейчас — ВКС) и армейская авиация РФ значительно нарастили свою мощь. С 2008 по 2015 годы российские ВС получили более 350 новых боевых самолётов, около тысячи вертолётов (включая модернизированные машины) и сотни комплексов ПВО (зенитные ракетные системы, РЛС и прочую аппаратуру). Сирийская кампания позволила проверить боевую эффективность новых и модернизированных образцов почти всех вооружений.

26 августа 2015 года Москва заключила соглашение с Дамаском о дислоцировании авиационной группировки на базе Хмеймим (Латакия, северо-запад САР). 7 сентября на аэродром прибыли инженерные подразделения. 16 сентября Россия перебросила первые боевые самолёты — четыре многофункциональных истребителя Су-30СМ.

До конца сентября в Хмеймим появились 12 штурмовиков Су-25СМ, 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24М, четыре бомбардировщика Су-34. В общей сложности группировка ВКС насчитывала 32 боевых самолёта и несколько ударных вертолётов. Переброску авиатехники, боеприпасов и различных грузов осуществили тяжёлые транспортные самолёты Ан-124 и Ил-76, совершив около 280 рейсов.

Лавров отмечает, что очевидным недостатком ВКС было отсутствие боевого опыта: чеченская война закончилась в 2000 году, а конфликт в Южной Осетии (август 2008) продолжался три дня.

Первоочередной задачей РФ в Сирии была поддержка сирийской армии, которая на тот момент контролировала полоску территории на западе страны. В связи с этим в октябре около 80% ударов наносились по оппозиционным группировкам и только 20% — по ДАИШ и «Джебхат-ан-Нусре» (запрещена в РФ).

Согласно первым видеозаписям, которые опубликовало Минобороны, российские ВКС продемонстрировали низкую точность при ударах неуправляемыми боеприпасами. Один самолёт, как правило, сбрасывал от двух до четырёх бомб весом 250 или 500 килограммов. Причина использования неуправляемых бомб заключалась в их дешевизне.

Первые дни количество пораженных целей составляло примерно половину от числа вылетов. Однако уже через несколько недель эффективность авиации выросла. За один вылет лётчики уничтожали порой три-четыре цели, то есть почти каждый боеприпас попадал в цель. При этом частота вылетов была сумасшедшей. В октябре группировка ВКС выполнила 1292 боевых миссии, уничтожив 1623 цели.

Первые ошибки

В ноябре после взрыва A321 над Синайским полуостровом Россия начала наносить удары по запрещённой в РФ ДАИШ с использованием дальней авиации (в основном Ту-22М3). Однако ВКС столкнулись с рядом трудностей. Террористы действовали небольшими мобильными группами, и для их уничтожения не подходили огромные неуправляемые бомбы. Первое время авиация была вынуждена и вовсе выходить на «свободную охоту» на просторах пустыни. Относительно легко удавалось бомбить объекты нефтяной инфраструктуры и караваны наливняков.

Также некоторые ошибки совершала разведка. В частности, ВКС разбомбили станцию очистки воды в Алеппо, которая была классифицирована как нефтеперерабатывающий завод. В результате контролируемые правительством районы и оккупированные территории испытывали нехватку воды.

Испытанием для России стал конфликт с Анкарой, который был вызван уничтожением Су-24М турецким истребителем F-16 24 ноября 2015 года. Россия перебросила в Хмеймим ЗРК С-400, истребители Су-27 (для сопровождения бомбардировщиков), а Су-34 стали оснащаться ракетами малой и средней дальности «воздух-воздух».

В 2016 году интенсивность действий ВКС заметно упала из-за договорённостей с США о деэскалации конфликта. С марта 2016 года бомбёжкам подвергались в основном объекты ДАИШ в Алеппо и Дейр-эз-Зоре. Помимо бомбардировщиков, Россия активно применяла ударные вертолёты Ka-52, Ми-35 и Mи-28Н.

В октябре-ноябре 2016 года боевое крещение получила палубная авиация тяжёлого крейсера «Адмирал Кузнецов». Однако в ходе миссии у берегов Сирии по техническим причинам были потеряны два самолёта. Много вопросов вызвало и состояние самого авианосца из-за неисправности главной энергетической установки.

Бесценный опыт

Лавров приходит к выводу, что благодаря действиям группировки ВКС сирийская армия смогла освободить оккупированные повстанцами и террористами территории на западе, в центре и на востоке страны. Бесценный опыт получил личный состав ВКС (почти все лётчики и техперсонал), а также разработчики военной техники (в ходе боевого применения были выявлены и устранены сотни различных недостатков).

В декабре 2017 года и в первой половине 2018 года российский контингент научился успешно справляться с угрозой, которая исходит от беспилотников исламистов путём применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ЗРПК «Панцирь».

По словам автора, в целом российская авиация продемонстрировала способность быстро усваивать новый опыт, учась на допущенных ошибках. В итоге относительно небольшими силами Москва смогла переломить ход событий в САР в свою пользу. Лавров признаёт ведущий вклад ВКС в разгром военной структуры ДАИШ, однако указывает, что ситуация в Сирии по-прежнему остаётся напряжённой.

Далее в рубрике