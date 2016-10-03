Украина-37

Рвущаяся в Европейский союз Украина превратилась в государство, где в массовом порядке нарушаются элементарные права человека: право на жизнь и физическую неприкосновенность, свобода совести, право на свободу слова и собраний. Этой теме была посвящен прошедшая в стенах МИА «Россия сегодня» пресс-конференция с участием представителей международного правозащитного движения Uapolitfreedom.

Справка «Русской Планеты»:

Uapolitfreedom – движение, выступающее против преследования инакомыслящих на Украине. «Типичным для украинской реальности стали масштабные политические репрессии. Множество людей иных политических убеждений, о которых судят, порой, по используемому языку, национальной принадлежности и проживанию на определенной территории, подвергнуты арестам, пыткам и иным притеснениям», - говорится на сайте движения.

Uapolitfreedom констатирует, что европейский вектор Украины никак не повлиял на усилия властей по обеспечению фундаментальных прав человека и на ситуации в сфере соблюдения международного права. «Для оправдания политических расправ над инакомыслящими, на них навешиваются не имеющие ничего общего с законностью и правом ярлыки «террористы», «сепаратисты» и прочее», - полагают участники движения.

Uapolitfreedom поддержали политики, эксперты и общественные деятели на Украине, РФ, Польше, Бельгии, Германии, Испании, Австрии, Черногории, Ливана, Армении и Грузии. Среди наиболее известных персон: лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, председатель Партии регионов Болеслав Борисюк, юрист, популярный блогер Татьяна Монтян, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, председатель партии «Смена» Матеуш Пискорски, депутаты Европейского парламента Януш Корвин-Митте и Милослав Рансдорф.

«Демократия» и «тайные тюрьмы»

По данным Uapolitfreedom, после «революции достоинства» постмайданные власти ввели практику преследований по политическому признаку. Под патриотическими лозунгами и призывами «захистити державу від сепаратистів та агентів Путіна» на скамье подсудимых и за решеткой оказались сотни людей, выразителей альтернативной точки зрения на Майдан и войну в Донбассе. Помимо уголовного преследования, на Украине процветает практика внесудебной расправы: убийства и избиения.

Как правило, акты физического насилия лежат на совести националистических формирований, которые получили на Украине прозвище «вышиватники». В свою очередь для борьбы с инакомыслящими «демократичное» государство активно использует следующие статьи Уголовного кодекса:

Статья 109 - Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти

Статья 110 - Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Статья 114 - Шпионаж

Статья 146 - Незаконное лишение свободы или похищение человека

Статья 194 - Умышленное уничтожение или повреждение имущества

Статья 258 - Террористический акт

Статья 263 - Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами

Статья 294 - Массовые беспорядки

Участники пресс-конференции констатировали, что случаи произвола не получают серьезный резонанс в украинских медиа, принадлежащих либо олигархам, либо государству. При этом украинские СМИ очень живо реагируют на задержания, аресты и судебные разбирательства, касающиеся «героев АТО». На судей, ведущих дела радикалов, оказывается огромное давление со стороны силовых ведомств и депутатов Верховной Рады. Нередко украинских бойцов защищают и на телеэкранах.

Правовой произвол на Украине находит отражение в документах на международном уровне. На прошлой неделе заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор заявила, что незаконные задержания и плохое обращение с заключенными составляют 70% нарушений прав человека на Украине. «Власти Украины разрешали лишать свободы отдельных граждан в обстановке секретности и на длительные периоды времени», - говорится в докладе Гилмор.

Также Киев едва не нарвался на скандал, отказавшись пускать в несколько СИЗО главу делегации ООН Малкольма Эванса. Как утверждают СМИ, речь шла о тайных тюрьмах СБУ. По подсчетам правозащитников, в Харькове, Мариуполе и Краматорске функционируют как минимум пять таких «учреждений» под вывеской СИЗО. Десятки случаев попадания в «тайные тюрьмы» фиксирует Human Rights Watch.

Руководитель Союза добровольцев России Яна Лантратова считает, что лакмусовой бумажкой состояния прав человека является положение журналистов. По данным «Репортеров без границ», Украина – самая опасная страна для работы сотрудников СМИ. В 2014-2016 годах на Украине были убиты 12 человек. «Также зафиксированы 270 фактов избиения и нападения на журналистов и девять судебных приговоров из-за размещения в соцсетях якобы запрещенной законом информации», - сказала Лантратова.

Дело не в войне

Одесская журналистка, координатор движения Uapolitfreedom Елена Глищинская – одна из граждан Украины, попавшая под преследование постмайданных властей за альтернативную точку зрения. По ее оценкам, число политзаключенных на Украине составляет от 500 до 1000 человек. Глищинская после ареста провела в Одесском СИЗО почти год. В день задержания ее около суток допрашивали, не позволяя общаться с адвокатами и родственниками.

«На своем примере могу сказать, что на Украине сейчас распространены элемента незаконной внесудебной процедуры: аресты, ночные обыски и различные формы давления людей, критикующих власть. Никакой презумпции невиновности не существует. Дело не в войне и отношениях с Россией, а в лояльности к нынешней власти», - полагает Глищинская.

«Человека держат в СИЗО в худших условиях. Например, политического узника сажают в одну камеру к убийцам, бомжам (как меня). Раз в неделю меня возили на опрос и предлагали подписать признание. Просидела я год и за это время не было проведено ни одного следственного мероприятия. Я сидела, потому что не признавала свою вину. Как правило, СБУ предлагает сделку в виде сотрудничества со следствием. Человек получает условный срок и отказывает от дальнейшей борьбы… Это инквизиция и она происходит в центре Европы», - утверждает Глищинская.

«Сейчас 1,5 года в СИЗО находится Катя Фатеева, у которой остались двое больных пожилых родителей. В похожей ситуации оказалась Настасья Коваленко Она около года сидит в Лукьяновском СИЗО в Киеве на основании свидетельства внештатного сотрудника СБУ. Ее подозревают в терроризме. У нее маленький ребенок в Запорожье… В СИЗО находится депутат двух созывов Верховной рады, коммунистка Александровская Алла», - рассказала Глищинская.

Член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что волонтеры его организации общались с 200 людьми, подвергшимися пыткам. Он констатировал, что пытки на Украине стали более изощренными из-за войны в Донбассе. В частности, полиция и спецслужбы стали практиковать удушение водой. «Кроме того, можем предложить, что некоторые нарушения были прямо предписаны американской стороной. Часть пыток, о которых нам удалось узнать, аналогичны тем, что применяли американцы во Вьетнаме. Вполне вероятно, что американцы делятся опытом со своими украинскими коллегами», - подчеркнул Григорьев.

Назад в СССР

Украинские власти с неимоверным упорством стремятся избавиться от наследия советских времен, но по сути они воссоздают самые худшие черты СССР: шпиономания, маниакальный поиск внутренних врагов, доносительство, перекладывание социально-экономических проблем страны на внешнего оппонента, практика «посадок» и внесудебных преследований несогласных с итогами революции и действующим политическим режимом.

Конечно, ситуация на Украине очень далека от 1937 года, но траектория, по которому движется страна, идет примерно в этом направлении. На Украине запрещены коммунистические партии, разгромлена и другая оппозиция, которая могла бы предложить иной неевроинтеграционный путь. Образовавшийся вакуум заполнил «Оппозиционный блок», занимающий 44 места в Верховной Раде. Однако данная политическая сила напоминает скорее громоотвод: реального влияния на положение дел в стране она не оказывает и порой поддерживает инициативы «патриотически настроенных» фракций.

Отдельное внимание вызывает реакция европейских политических элит, игнорирующих ситуацию с правами человека на Украине. Власти ЕС сохраняют молчание на фоне продолжающегося оттока из Украины недовольных режимом людей. В центре критики по-прежнему остается «авторитарная Россия», а Киев периодически получает ободряющие заявления, в которых выражается поддержка экономических реформ и демократических преобразований.

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