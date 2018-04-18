Украина испугалась Бессарабии

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко договорился с президентом Молдавии Павлом Филипом о блокаде пророссийски настроенного Приднестровья. Теперь со стороны приднестровско-украинской границы контроль будет осуществляться совместными усилиями Молдавии и Украины. На пропускных пунктах будет осуществляться полный контроль над всеми передвижениями людей и перемещением товаров через границу. Одновременно с этим с Запада вновь раздаются призывы к России вывести свои войска из Приднестровья.

Сказать, что приднестровцы восприняли эту новость с тревогой – значит, ничего не сказать: пока не до конца понятно, как будут (и будут ли вообще) пересекать границу простые люди, а также те граждане России (их около 250 тысяч человек), которые проживают в Приднестровье – и с каждым годом таких в непризнанной республике становится все больше, для жителей Приднестровья действуют упрощенные правила получения российского гражданства. Для товаров же по плану должна действовать сертификация из Молдовы, что превращается в удобный инструмент по затягиванию блокадной петли вокруг Приднестровья.

Блокада может сказаться также на экономике непризнанного государства: как заявили приднестровские власти, почти 10% населения республики могут остаться без работы. А экономике ПМР будет нанесен прямой ущерб в размере около 40 миллионов долларов.

Пугает даже не сам факт договоренности Порошенко с молдавским президентом, ярым сторонником западного курса. Рефреном с заявлением украинских властей о том, что для российских военных будет предоставлен коридор для выхода с территории Приднестровья, звучат слова Запада о том же самом. Конгресс США намерен принять резолюцию, одобряющую вступление Молдавии в ЕС и требующую немедленного вывода российских миротворцев с территории Приднестровья. План резолюции был подготовлен еще в феврале этого года. По словам спикера молдавского парламента Андриана Канду, резолюция имеет все шансы получить одобрение Конгресса. Благодаря ей Молдова рассчитывает вернуть контроль над пророссийским анклавом.

Киев, разумеется, ищет любой повод, чтобы досадить Кремлю. Тем более, на Донбасском направлении успехами похвалиться украинский режим не может. Значит, остается давить на Россию через другую болевую точку – ведь Приднестровье не имеет общей границы с Россией, лишено выхода к морю и зажато между Украиной и Молдавией.

К тому же, Киев всерьез опасается сепаратистских настроений на территории Украины. Особое опасение у властей вызывает идея так называемой Бессарабии, которую считают проектом Кремля. По мнению Киева, Москва планирует организовать еще одну непризнанную республику по примеру ДНР и ЛНР из ряда южных украинских областей (Одесская, Херсонская, Николаевская), которая позволила бы связать территорию Приднестровья с Россией.

Как известно, события «Русской Весны» оборвались на полпути: несмотря на активное сопротивление, пророссийские силы в других областях Украины потерпели поражение. Эксперты связывают это с изменением планов Кремля в результате внутренних разногласий, да и СБУ не дремала и проводила зачистки и аресты. Однако, как полагают на Украине, сегодня Москва вновь намерена вернуться к этому вопросу. За тревожный звонок Киев принял ввод в строй взлетно-посадочной полосы на аэродроме близ Тирасполя, который теперь может принимать все типы самолетов.

Россия уже заявила, что не намерена сворачивать миротворческую миссию своих войск в Приднестровье – это пойдет вразрез с подписанными обеими сторонами договоренностями. К тому же, после вывода российских миротворцев с территории Приднестровья есть риск начала новой военной кампании. А она незамедлительно последует, как только последний российский солдат покинет Приднестровье. Именно миротворцы, по сути, стали последней преградой на пути Молдавии в НАТО. Куда очень хочет и Украина.

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