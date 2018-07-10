Из учителей в министры
Из учителей в министры

51-летний Джереми Хант сменил на посту главы британского Foreign office экстравагантного Бориса Джонсона. Что мы знаем о новом министре иностранных дел королевства?

Из просочившихся фактов в СМИ о Джереми Ханте стоит отметить одно обстоятельство.

В 2016 году произошёл конфликт между Джереми Хантом, Британской медицинской ассоциацией и врачами из-за новых контрактов для молодых специалистов, которые подразумевали увеличение рабочих часов при сохранении прежней зарплаты. Из-за этого медики впервые за несколько десятков лет существования Национальной службы здравоохранения (NHS) устроили забастовку.

Джереми Ханта также критиковали за стремление включить в систему медицинского страхования лечение гомеопатией и реформировать NHS по американскому образцу.

Помимо этого, при нем британская служба здравоохранения испытывала затруднения с бюджетом, из-за чего постоянно откладывались операции, и задерживался ремонт больниц. Учитывая все эти факторы, политологи прогнозировали скорую отставку Джереми Ханта.

Джереми Ричард Стриншем Хант родился 1 ноября 1966 года в Лондоне в семье адмирала Николаса Ханта — бывшего главнокомандующего британским королевским флотом.

Окончил Магдален-колледж Оксфордского университета, где специализировался на философии, политологии и экономике. Был президентом университетской ассоциации консерваторов.

После окончания университета работал менеджером-консультантом в компании «OC&C Strategy Consultants», затем уехал преподавать английский язык в Японию.

По возвращении в Англию в начале 1990-х занимался бизнесом, вместе с другом детства основал PR-агентство «Profile PR», а также компанию «Hotcourses», оказывающую услуги в сфере образования, директором которой он являлся до 2009 года.

В 2017 году Джереми Хант продал свою долю в компании, получив около 14 млн евро.

В декабре 2005 года был назначен на должность помощника министра здравоохранения по делам инвалидов в теневом правительстве консерваторов. В 2007 году стал теневым министром культуры, СМИ и спорта.

В 2009 году Хант женился на китаянке Люсии Гуо, у них есть сын и две дочери.

В 2010 году получил в кабинете Дэвида Кэмерона портфель министра культуры, СМИ и спорта с полномочиями по подготовке Олимпийских игр.

С сентября 2012 года — министр здравоохранения и социальной защиты Великобритании.

На сегодняшний день британские СМИ отмечают, что королева Великобритании с удовольствием одобрила назначение Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел страны.

Джереми Хант по роду своей предыдущей деятельности о политике высказывался нечасто, и ничем особенным не отличился, за исключением того, что призвал россиян поближе познакомиться с британской культурой.

Из первых дел на посту Джереми Хант пока только заявил о намерении поддержать премьер-министра Терезу Мэй в переговорах с Брюсселем по брекситу.

Теги:
События: политика
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