Триллион на ядерное оружие

Генеральная ассамблея ООН превратилась в площадку для продвижения антиядерных инициатив, суть которых сводится к запрету на обладание ядерного оружия. Такую ситуацию констатировал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов. По его словам, сейчас в Нью-Йорке эмоции «зашкаливают» и градус дискуссии стал необычайно высок.

«За гуманитарным антуражем стоит отчетливая цель - делегитимизировать ядерное оружие. Наши оценки подтвердились: гуманитарные соображения отходят на второй план. Все внимание концентрируется на запрете ядерного оружия как такового», - сказал Ульянов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Он добавил, что в 2017 году может пройти конференция о полном запрете ядерного оружия. Соответствующий проект резолюции на рассмотрение Генассамблеи ООН внесут Австрия и Мексика.

Москва не поддерживает игры в «ядерный ноль» и считает путь, по которому пытаются идти безъядерные государства «авантюрным». Ульянов полагает, что к безъядерному миру нужно двигаться поэтапно и этот процесс можно наблюдать воочию. Глава Департамента опасается, что резолюция о запрете нанесет ущерб нынешнему режиму контроля за ядерным оружием, основанном на принятом в 1968 году ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия).

Космический ящик Пандоры

Однако наибольшую обеспокоенность у МИД РФ вызывает деятельность американской стороны. Позиции Москвы и Вашингтона диаметрально противоположны по ключевым вопросам. В данный момент США педалируют принятие резолюции в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), хотя сами этот договор не ратифицировали. Представитель РФ при ООН Виталий Чуркин дал понять, что документ через Совбез не пройдет.

Большую опасность представляет позиция США по поводу размещения оружия, в том числе ядерного в комическом пространстве. Москва выступает категорически против подобных планов и с 2014 года продвигает в Совете Безопасности резолюцию под названием «Неразмещение первыми оружия в космосе» (НПОК). Усилия Вашингтона направлены на блокирование документа. С этой целью американские дипломаты оказывают «беспрецедентное» давление на своих союзников по НАТО.

Замдиректора Департамента Владимир Ермаков заявил, что американские дипломаты буквально бегали за европейскими коллегами и вынуждали их голосовать против. МИД РФ не удивляет, что НПОК не поддержали США, Израиль, Грузия и Украина. Главное разочарование - это слабохарактерность Евросоюза, который является «проводником идеи предотвращения гонки вооружений в космосе». Почти все представители европейских государств воздержались при голосовании в Совбезе.

«Очень странная и даже, я бы сказал, некрасивая, ситуация возникает со старыми членами Евросоюза. По сути, они должны быть на нашей стороне, но воздерживаются. У меня сильное впечатление, что это связано с нашими прохладными отношениями из-за Украины. Может, сказывается инерция - неповоротливость механизмов ЕС. Во время консультаций со старыми членами Евросоюза я так и не получил вразумительного ответа о том, почему они воздержались», - сказал Михаил Ульянов.

Директор Департамента МИД РФ отметил, что «некоторые собеседники даже испытывают неловкость, когда мы затрагиваем эту тему». Ульянов считает, что в Европе на самом деле присутствует понимание последствий блокирования НПОК. «Мы все-таки рассчитываем, что в этом году Евросоюз сумеет не смешивать общеполитические вопросы и совершенно конкретную тему, от которой зависит контроль над вооружениями и над международной безопасностью». Размещение оружия в космосе Ульянов назвал «открытием ящика Пандоры».

Фото с сайта structure.mil.ru

СНВ-хитрость

Замдиректора Департамента Владимир Леонтьев прокомментировал часто обсуждаемый среди американских политиков вопрос о будущем Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Дипломат призвал не спешить с обсуждением пролонгации или началом переговоров о подписании нового комплексного соглашения.

Справка:

СНВ-III был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор обязывает США и РФ сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц и ракетный арсенал до 700 единиц. Документ может быть продлен на пять лет. СНВ-III сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-I, подписанный в 1991 году. При этом СНВ-II так и не был реализован: в 2002 году Вашингтон вышел из Договора по ПРО, а на следующий день Москва отказалась выполнять условия СНВ-II.

Москва исходит из того, что сокращение ядерных потенциалов должно коснуться союзников США - Великобританию и Францию, которые тоже входят в клуб официальных ядерных держав. На сегодняшний день международное право не регулирует объем ядерного арсенала, находящегося в распоряжении Лондона и Парижа. Как осторожно намекнул Леонтьев, у МИД РФ существуют опасения, что США компенсируют потерю собственных ядерных потенциалов за счет Великобритании, ядерные силы которой тесно интегрированы с американскими (система Nuclear sharing).

Также Леонтьев подчеркнул, что Москва не будет вести переговоры по ядерному разоружению, пока Вашингтон не прекратит разворачивать глобальную систему ПРО. По его словам, США нарушили баланс сил, который существовал в момент подписания СНВ-III: «Хотел бы напомнить, что Договор заключался при том понимании, что между стратегическими наступательными и стратегически оборонительными вооружениями существует неразрывная связь, и ее значение возрастает по мере того, как снижаются уровень вооружений. Это прямо записано в преамбуле», - указал Леонтьев.

«Этическая бомба» для Европы

Параллельно с попытками нивелировать влияние РФ в ООН, США взяли курс на самую масштабную в историю модернизацию ядерных сил. Из открытых источников следует, что в 2014 году Пентагон разработал стратегию «три плюс два» стоимостью 60 миллиардов долларов. Документ предполагает создание трех новых боеголовок, которые могут устанавливаться на две ракеты разных типов. По состоянию на июль 2015 года, обновление ядерных вооружений происходит в стратегической авиации, ракетных войсках и подводном флоте.

Достоверно известно, что на вооружении Пентагона в 2020 году поступит новая ядерная бомба B61-12, которая сможет «выполнять задания без захода в зону ПВО противника». Как выразился Ульянов, это так называемая американцами «этическая бомба». B61-12 заменит устаревшие аналоги на авиабазах в Нидерландах, Бельгии, Италии, Германии и Турции. По оценкам Ульянова, на обновление ядерных вооружений в ближайшие 20 лет США потратят один триллион долларов.

В МИД РФ рассматривают присутствие в европейских странах тактического ядерного оружия США как нарушение ДНЯО, запрещающего передачу контроля другим странам. В свою очередь безъядерные государства не имеют права принимать ядерные вооружения. «Но именно этим занимаются американцы и европейские пилоты, которые отрабатывают использование ядерных вооружений в реальной жизни. Это, безусловно, передача контроля», - констатировал Ульянов.

«Русская Планета» неоднократно писала, что дипломатическая игра Вашингтона в сфере ядерного разоружения направлена на срыв модернизации ядерного арсенала нашей страны. В частности, США стремятся ослабить ядерный щит РФ с помощью пролонгации СНВ-III или заключения СНВ-IV. При этом Москва за последние четверть века сократила наступательные вооружения на 85%.

Как утверждают эксперты, 1550 единиц боезарядов, предусмотренных СНВ-III, является оптимальным количеством для обеспечения безопасности РФ. Россия сохраняет паритет с США и значительно опережает по мощи остальные ядерные державы. Дальнейшее сокращение наступательного потенциала может ухудшить военно-политическое положение Москвы. Тем более, что в сфере обычных вооружений у Соединенных Штатов заметное преимущество.

Достаточно сравнить российский и американский военные бюджеты: 66 миллиардов долларов против 596! При этом только 50 миллиардов долларов американцы ежегодно тратят на обновление ядерного оружия. Единственный вариант сдерживания США - это создание новых более современных ударных систем и развитие технологий ПРО. И надо отдать должное руководству РФ - на этом направлении идет активная работа.

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