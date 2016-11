Трамп-пам-памп!

Пожалуй, за этими выборами мир следил так пристально, как ни за одними другими ранее. Особенно в России – и куда более внимательно, чем за собственными выборами в парламент, которые прошли осенью. Те, кто в России ратует за демократические ценности, права меньшинств, либерализм и все из этого вытекающее (а вытекает там много всего, начиная от русофобии и заканчивая воинственным антиклерикализмом) – отдавали свои симпатии Хиллари Клинтон. Те же, для кого интересы России и ее ценности на первом месте – признавались в любви к Трампу. Еще бы: даже в самих Штатах его называли пророссийским кандидатом на выборах президента США.

Когда глубоко за полночь в штатах закрылись избирательные участки, в Москве наступило утро. И стон либеральной общественности прямо-таки захлестнул социальные сети. «Белая Америка голосует против меньшинств, которые постепенно станут большинством», переживает Евгения Марковна Альбац и добавляет, что настроение у нее «не очень». Основной посыл расстроенных постов – что в штатах к власти придет неполиткорректный сексист и расист, да к тому же вовсе не ненавидящий Путина – наверное, призывы Трампа восстановить нормальные отношения с Россией и есть корень всех претензий нашей просвещенной общественности.

Праздновать победу еще рано. Участки закрылись, теперь начался подсчет голосов. К этому должны добавиться данные предварительного голосования. Стоит напомнить, что в Америке система выборов не прямая: люди на избирательных участках голосуют за выборщиков (чаще всего это партийные функционеры), а уже те, в свою очередь, реализуют мнение народных масс. Несмотря на лидерство Трампа, данные еще могут измениться. На сайте The New York Times ведется онлайн-подсчет голосов по всем штатам с полной детализацией. До полной победы Трампу нужны были 270 голосов выборщиков, на данный момент их - 277. Всего же выборщиков – 588 человек на все Соединенные штаты. После завершения голосования результаты должны быть утверждены в течение 35 дней. Окончательно нового президента США утвердит Конгресс, уже после Нового года.

Судя по уже обработанным данным, лидирует Трамп. The New York Times оценивает шансы на его победу более чем в 95%. Вслед за NYT победу Трампа начали провозглашать и другие СМИ – CNN, Bloomberg, AP, The Washington Post. Клинтон уже отменила публичное выступление, а Дональд Трамп готовится выступить с победным обращением.

Интересен еще один факт. На протяжении долгих месяцев предвыборной гонки многие СМИ отдавали победу преимущественно Хиллари Клинтон. Результаты самых разных опросов, как правило, присуждали ей победу, либо фиксировали ситуацию, когда кандидаты идут, что называется, ноздря в ноздрю. Иногда Трамп вырывался вперед, но его рейтинг затем мог резко упасть, как это было, например, после публикации записи, где он рассказывал о своих любовных похождениях.

Данные самых последних опросов интриговали, что называется, до последнего. С уверенностью нельзя было назвать очевидного фаворита: уж слишком незначительным было расхождение между Трампом и Клинтон. Предварительные итоги голосования, которые транслируют сейчас средства массовой информации, демонстрируют куда большее отставание Клинтон от Трампа, чем показывали все предыдущие опросы. Вряд ли американцы так резко изменили свое мнение. Это еще раз демонстрирует всесильность СМИ в цифровую эпоху. И то, что именно Трамп станет следующим президентом США, несмотря на информационную предвыборную войну, можно назвать чудом. А значит, мир, несмотря ни на что, начал меняться.

